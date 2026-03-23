El vuelo narco de la reina de belleza: el negocio del empresario peruano detrás de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Steven Villanueva al ser detenido por Gendarmería

El peruano Steven Alessandro Villanueva Tomas, de 22 años, era un empresario al menos curioso en la noche del Bajo Flores porteño. Sus padres eran los dueños de la disco Rumba Latina, ubicada sobre la Avenida Rivadavia, un clásico de la comunidad oriunda de Perú. De vez en cuando, según las sospechas de la Justicia, se involucraba en el manejo del lugar. Pero, lejos de ser un simple nepo baby, el chico levantó vuelo, en más de un sentido. Junto a su hermano, Saúl Ángel, armó su propio negocio.

En septiembre de 2023, Steven y Saúl conformaron la firma NQT 3232 SRL, dedicada, según el Boletín Oficial, al “transporte aéreo, terrestre, acuático en general y en especial de carga”.

Esta semana, la PROCUNAR y el fiscal federal Pedro Rebollo pidieron la elevación a juicio de Steven por lo que fue, probablemente, la carga de su vida: los 359,8 kilos de cocaína que en enero de 2025 aterrizaron en Ibicuy, Entre Ríos, a bordo de un viejo avión Cessna, modelo 1965, que había partido desde Santa Ana, en Bolivia.

Una de sus tripulantes era la ex reina de belleza boliviana Jade Callaú. Su novio brasileño era el piloto: Leonardo Monte Alto Gusmao. Ambos terminaron presos, procesados y con un requerimiento de elevación a juicio. Ella fue a un abreviado, la condenaron y expulsaron del país.

La avioneta en la que viajaba la droga y la foto de perfil de Jade Callaú

Es que debajo del asiento del piloto se encontró un baguyo de cocaína, 12 gramos más, acaso un stock personal.

Los dueños de la avioneta, según el boleto de compraventa, eran Steven, su hermano y su padre. Pagaron poco más de cinco millones de pesos en junio de 2023 por la aeronave, adquirida a una firma de transportes, con una serie de boletos y donaciones gratuitas. Para registrarla, emplearon una dirección inexistente. El precio del Cessna, desde ya, está ridículamente por debajo del valor de mercado.

Aprender a volar

En su planteo ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, Rebollo y Martín Uriona, fiscal coadyuvante de PROCUNAR, detallaron una fuerte lista de pruebas en el requerimiento de elevación a juicio, en el que Steven fue acusado de los delitos de “facilitación de los elementos para llevar a cabo conductas de tráfico de estupefacientes, agravado por la intervención de más de tres personas, el cual concurre de manera real con el delito de tenencia con fines de comercialización, agravado por la participación de más de tres personas”.

s: Ex reina de belleza que viajaba en la avioneta narco de Entre Ríos

Para empezar, estaban los casi cinco kilos de droga hallados en el departamento de Steven en el barrio de Flores, junto con 7 mil dólares cash y una “carpeta color negra que contiene registros de horas de vuelo del propio STEVEN ALESSANDRO VILLANUEVA TOMAS y documentación relacionada a la aeronave marca Cessna, modelo 210 E - Centurión”, el avión que aterrizó en Ibicuy.

Es decir, según la sospecha judicial, además de ser el dueño del Cessna, el joven empresario estudiaba para piloto y ya tenía su carnet.

Luego, Gendarmería allanó la planta alta de la disco familiar. Allí, además de una máquina de contar dinero, se halló un “panel de instrumental de simulación de una cabina de aeronave con base de hierro”, además de un manual de avión Cessna.

El simulador de vuelo hallado en la disco Rumba Latina

Steven efectivamente declaró al ser indagado a mediados de 2025. Básicamente, se hizo el desentendido: “Lo que se me atribuye es el depósito que yo hice para la compra de la aeronave. Yo a ese depósito lo hice haciéndole un favor a mi hermano, que me había dicho que había comprado una aeronave; y, después, no es que yo tenga algún tipo de relación con ese contrabando, no tengo ninguna”.

“A su vez, explicó que hizo el curso de piloto privado en la Escuela de Aviación Lupetti, en la Base Aérea de Morón, desde mediados de 2022 hasta agosto de 2023, aproximadamente, cuando le otorgaron la licencia”, continúa el pedido de elevación a juicio. Incluso, afirmó que pensaban vender el Cessna y dijo desconocer a la reina de belleza boliviana y a su novio, el piloto brasileño.

Su hermano Saúl Ángel todavía se encuentra prófugo. Su padre, Saúl Ángel senior, todavía espera su proceso de extradición desde Perú. Steven, por su parte, no los entregó.

¿Y dónde está el capanga?

José García Nazario, el presunto dueño de la droga

El rastro de papeles en torno al Cessna complicó fuertemente a Steven. Por otra parte, el análisis forense a los teléfonos incautados en las redadas a los Villanueva fue la clave para rastrear al resto de la banda.

A comienzos de septiembre, Gendarmería realizó una redada en varios objetivos, con cuevas dealer en el barrio porteño de Congreso y en el Conurbano bonaerense. Se hallaron 49 kilos de cocaína, de los cuales 23 estaban en una habitación oculta bajo un piso de cemento en una casa del partido de General Rodríguez.

Se llegó, también, al nombre de un posible dueño del cargamento, una novedad para las crónicas narco: José Alberto García Nazario, peruano, ex taxista. Según la causa, se trasladó a Ibicuy el día del aterrizaje, llamó a Jade y a su novio y preguntó por “su avioneta”.

La Justicia cree que Nazario, que escapó de las autoridades por poco cuando fueron a arrestarlo en el barrio de Almagro, se encontraría en Perú. La crisis política en el país, con constantes cambios de autoridades, dificulta el diálogo con los detectives locales, una coyuntura que, curiosamente, beneficia a Nazario.