Otorgaron prisión domiciliaria al conductor que mató a dos policías de Neuquén en un siniestro vial

El joven detenido por causar el incidente vial y matar a dos policías de Neuquén (Fuente: LM Neuquén)

En la mañana del 21 de marzo, dos efectivos policiales de Neuquén murieron en un choque mortal entre dos camionetas sobre la Ruta Nacional 22. Tras este brutal episodio, la Justicia condenó a uno de los conductores, quien se estaba ebrio, a prisión domiciliaria por causar la muerte de los hombres.

A dos semanas del siniestro vial que terminó con la vida de un policía retirado, Atilio Contreras y otro en funciones, Julián Zuñiega, el tribunal condenó a Alejandro Dávila por el crimen. La decisión final de este viernes se tomó tras analizar las condiciones de la vivienda y en medio del reclamo de los familiares de las víctimas, quienes consideran que persisten riesgos procesales.

La jueza Leticia Lorenzo explicó a La Voz de Neuquén: “Fue algo que trabajamos con el Ministerio Público Fiscal desde que ocurrió este lamentable hecho, quedaban pendientes algunos informes para recabar, los fuimos trabajando durante esta semana, es muy incipiente el estado de la investigación".

Además, Lorenzo, aclaró que “todavía quedan pericias por producirse y esta defensa de alguna manera recabar los elementos necesarios para la teoría del caso propio" y sostuvo que “lo urgente serían los informes periciales”.

En este marzo, la decisión del tribunal generó la inmediata reacción de las familias afectadas. El abogado de una de ellas, Alejandro Urra, expresó a LM Neuquén que buscaban la prisión preventiva porque “estaban los riesgos procesales, el peligro de fuga, el entorpecimiento, pero tenemos que ser respetuosos de las decisiones de los jueces y las razones están dadas en su veredicto”.

La fiscalía calificó lo ocurrido como “delito de homicidio, dos hechos, lesiones leves dos hechos, lesión grave, un hecho, todo con dolo eventual”, especie jurídica que implica que el acusado habría asumido el riesgo de causar la muerte con su conducta. Según explicó la acusación, el acusado “creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública y se representó la posibilidad de poder dar muerte”.

Las víctimas que perdieron su vida en el siniestro vial

Los hechos del caso

El accidente ocurrió la mañana del sábado 7 de marzo, poco antes de las 8. De acuerdo con la fiscalía, Alejándro Dávila conducía por la Ruta 22 en “grave estado de ebriedad”. El fiscal Federico Cúneo expuso que el conductor presentaba “un nivel de intoxicación de 1,84 gramos de alcohol en sangre" y que realizó un sobrepaso en zona prohibida, señalizada por doble línea amarilla continua, en el kilómetro 1.324.

Al invadir el carril contrario, colisionó de frente contra un Kia Sorento en el que viajaban las víctimas. Como resultado del siniestro, murieron en el lugar Contreras, oficial mayor retirado de Plottier que tenía 60 años, y Zúñiga, efectivo en actividad de 27 años oriundo de Neuquén capital.

En la otra camioneta, una Toyota Hilux, estaba ocupada por el conductor y tres jóvenes de aproximadamente 20 años que resultaron heridas. Dos de ellas se encuentran en estado crítico en la ciudad de Neuquén.

En la audiencia celebrada el viernes, el defensor Matías Cenci solicitó que se morigerara la prisión preventiva que cumplía Dávila, detenido desde el accidente. Cenci remarcó que se encuentran en una etapa inicial de la investigación, ya que “es muy incipiente el estado de la investigación”.

En resumen, Alejandro Dávila, principal acusado por el accidente fatal, recibió el beneficio de prisión domiciliaria apenas dos semanas después del hecho, pese a continuar imputado bajo la figura de homicidio por dolo eventual. La medida fue adoptada en el marco de una investigación aún en curso, con análisis pendientes sobre los informes periciales y bajo la vigilancia de la representación de las familias de las víctimas, que estudian apelar la decisión.