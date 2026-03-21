Crimen y Justicia

Quilmes: dos jóvenes de 21 y 22 años intentaron escapar de un asalto en moto, chocaron y están en estado crítico

Las víctimas habían salido a comprar a un kiosco cuando fueron interceptados. Familiares y allegados piden colaboración de testigos y registros de cámaras

Guardar

El hecho ocurrió en Quilmes y las víctimas se encuentran internadas

Brian Paniagua, de 21 años, y su novia, Zamira Roldán, de 22, salieron cerca de la medianoche del domingo pasado a comprar a un kiosco en moto. En medio de ese trayecto, fueron interceptados por dos delincuentes que, según relataron familiares, los siguieron en otra moto con intenciones de robarles. La situación terminó de la peor manera: en el intento de escapar, la pareja chocó, resultando ambos gravemente heridos.

El hecho ocurrió sobre la avenida Felipe Amoedo, a metros de Calchaquí, y terminó en la intersección con Antonio Roca. Durante la persecución, los agresores se acercaron al vehículo de la pareja y los presionaron, lo que provocó que perdieran el control de su rodado Corven 110 y cayeran al asfalto.

Los motochorros se fugaron de inmediato. Segundos después, vecinos del barrio se acercaron rápidamente para brindar ayuda y llamaron a la Policía y al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

De acuerdo con fuentes policiales, ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes. Roldán permanece internada allí con lesiones severas en los pulmones, fracturas en costillas y clavícula, y un corte profundo en la rodilla.

En el caso de Paniagua, tras recibir la asistencia inicial fue derivado al Hospital Bicentenario de Monte Grande, con una fractura de cráneo de alta gravedad. Tanto él como su novia continúan en estado reservado.

Las víctimas, Brian Paniagua y
Las víctimas, Brian Paniagua y Zamira Roldán

Inicialmente, en la causa fue caratulada como lesiones culposas e intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Quilmes, especializada en Delitos Culposos y a cargo de la fiscal Mara Torres, que comenzó a trabajar junto a la comisaría novena local.

El jueves, Torres se declaró incompetente y el expediente así pasó a la UFI N°4 del distrito, encabezada por la fiscal Karina Gallo, quien dispuso labrar actuaciones por el delito de tentativa de robo, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Los investigadores buscan imágenes de cámaras de seguridad que ayuden a reconstruir el recorrido de las motos y encontrar a los responsables del hecho. Hasta el momento, solo se hallaron dos grabaciones: en una se ve la caída de la pareja y el paso posterior de otra moto, pero no se logró captar el momento del acercamiento previo. Las imágenes encabezan esta nota.

En el otro registro fílmico, tampoco se observa un forcejeo, pero sí que la moto de los ladrones se coloca a la par de las víctimas.

Otra grabación del hecho en Quilmes

En redes sociales, allegados y familiares de las víctimas difundieron mensajes pidiendo colaboración de testigos y registro de cámaras, además de cadenas de oración.

“Dos ratas intentaron robarle la moto a Brian y a Zamira en Amoedo y Roca partido de Quilmes pido con mucho compromiso compartir ya que dos jóvenes luchan por su vida estando en estado crítico en el Hospital Iriarte de Quilmes. Necesitamos la colaboración de más cámaras de seguridad de la zona. Pedimos cadena de oración por mi hermana Zamira Roldán y Brian Paniagua, desde ya muchas gracias”, publicó una familiar.

“Zamira y Brian iban en moto, y fueron embestidos por un vehículo que luego se dio a la fuga. Fue en Amoedo y Roca, en Quilmes. Están muy graves... Buscamos y rogamos por testigos posibles que puedan aportar datos. Comunicarse con Comisaría Quilmes 9na. Pedimos también sus oraciones por ellos.... Están en las manos de Dios sus vidas”, decía otro mensaje.

Los familiares recibieron contención de parte de las autoridades.

Temas Relacionados

QuilmesMotochorrosInseguridadúltimas noticias

Últimas Noticias

Un integrante de una banda de sicarios dominicana fue capturado al llegar a la Argentina: la caída de “Emerson”

Cristian López (32) fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza apenas descendió del avión procedente de Europa. La Justicia de su país lo buscaba por un crimen cometido en 2024

Un integrante de una banda

“Estaba llorando”: los policías que encontraron a la nena de 2 años de Córdoba relataron el momento del hallazgo

Se trata de los oficiales Lucas Badra y Franco Cabrera, ascendidos el viernes por el gobernador Martín Llaryora. Detallaron el instante en que la menor salió del medio del monte y la emoción que sintieron

“Estaba llorando”: los policías que

Leda, la famosa líder espiritual, denunció estafas a sus seguidores con falsos videos suyos hechos con IA

La rosarina, conocida por sus milagrosos dotes de sanación, pidió a la Justicia que investigue los casos y advirtió que puede haber cientos de víctimas

Leda, la famosa líder espiritual,

Intensa persecución a una banda en Haedo: chocaron el auto en el que huían, intentaron correr y los detuvieron

Ocurrió el viernes a la tarde, después de que fueran descubiertos mientras robaban una casa. Son tres los detenidos. El video

Intensa persecución a una banda

Dos ONGs buscan adoptantes para los perros rescatados de un criadero clandestino en Mendoza

Las organizaciones Salvando Patas y Las Patas en Nuestras Manos confirmaron el traslado de los 81 animales hacinados en El Sauce, Guaymallén. “Por el momento, los cachorros no están en adopción, ya que continúan en control, monitoreo y recuperación”, explicaron

Dos ONGs buscan adoptantes para
DEPORTES
El book de fotos íntimas

El book de fotos íntimas y el romántico mensaje de Rodrigo De Paul a Tini por su cumpleaños: la respuesta de la artista

El gesto del Dibu Martínez a los hinchas del Lille tras la clasificación del Aston Villa que se hizo viral

El video inédito de Leandro Paredes jugando al baby fútbol antes de llegar a las inferiores de Boca Juniors

Defensa y Justicia recibe a Unión en busca de ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura: la agenda completa

La increíble atajada de Pickford ante Enzo Fernández en una nueva derrota del Chelsea por la Premier League

TELESHOW
Sofía Solá, la hija de

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, anunció que venderá toda la ropa de su placard

Maxi López sorprendió al revelar cuál fue la mayor cantidad de dinero que ganó en un mes

Juana Repetto y Bauti Lena sellaron la reconciliación familiar con un emotivo reencuentro

Sabrina Rojas desempolvó una sesión de fotos hot de sus comienzos: “Sexy y atrevida”

Roberto García Moritán habló de su separación con Pampita: “Perdí todo”

INFOBAE AMÉRICA

Las marcas apuestan por dibujos

Las marcas apuestan por dibujos amigables para destacar frente al minimalismo y sumar calidez

La dictadura cubana expresó su disposición a un “diálogo serio y responsable” con Estados Unidos

Guatemala prevé la llegada de 80,000 turistas salvadoreños durante Semana Santa

Costa Rica y El Salvador abren con victoria el Pre-Clasificatorio Centroamericano al FIBA AmeriCup 2029

Conozca los requisitos para obtener la nueva cédula de identidad en República Dominicana