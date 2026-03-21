Quilmes: dos jóvenes de 21 y 22 años intentaron escapar de un asalto en moto, chocaron y están en estado crítico

El hecho ocurrió en Quilmes y las víctimas se encuentran internadas

Brian Paniagua, de 21 años, y su novia, Zamira Roldán, de 22, salieron cerca de la medianoche del domingo pasado a comprar a un kiosco en moto. En medio de ese trayecto, fueron interceptados por dos delincuentes que, según relataron familiares, los siguieron en otra moto con intenciones de robarles. La situación terminó de la peor manera: en el intento de escapar, la pareja chocó, resultando ambos gravemente heridos.

El hecho ocurrió sobre la avenida Felipe Amoedo, a metros de Calchaquí, y terminó en la intersección con Antonio Roca. Durante la persecución, los agresores se acercaron al vehículo de la pareja y los presionaron, lo que provocó que perdieran el control de su rodado Corven 110 y cayeran al asfalto.

Los motochorros se fugaron de inmediato. Segundos después, vecinos del barrio se acercaron rápidamente para brindar ayuda y llamaron a la Policía y al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

De acuerdo con fuentes policiales, ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes. Roldán permanece internada allí con lesiones severas en los pulmones, fracturas en costillas y clavícula, y un corte profundo en la rodilla.

En el caso de Paniagua, tras recibir la asistencia inicial fue derivado al Hospital Bicentenario de Monte Grande, con una fractura de cráneo de alta gravedad. Tanto él como su novia continúan en estado reservado.

Las víctimas, Brian Paniagua y Zamira Roldán

Inicialmente, en la causa fue caratulada como lesiones culposas e intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Quilmes, especializada en Delitos Culposos y a cargo de la fiscal Mara Torres, que comenzó a trabajar junto a la comisaría novena local.

El jueves, Torres se declaró incompetente y el expediente así pasó a la UFI N°4 del distrito, encabezada por la fiscal Karina Gallo, quien dispuso labrar actuaciones por el delito de tentativa de robo, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Los investigadores buscan imágenes de cámaras de seguridad que ayuden a reconstruir el recorrido de las motos y encontrar a los responsables del hecho. Hasta el momento, solo se hallaron dos grabaciones: en una se ve la caída de la pareja y el paso posterior de otra moto, pero no se logró captar el momento del acercamiento previo. Las imágenes encabezan esta nota.

En el otro registro fílmico, tampoco se observa un forcejeo, pero sí que la moto de los ladrones se coloca a la par de las víctimas.

Otra grabación del hecho en Quilmes

En redes sociales, allegados y familiares de las víctimas difundieron mensajes pidiendo colaboración de testigos y registro de cámaras, además de cadenas de oración.

“Dos ratas intentaron robarle la moto a Brian y a Zamira en Amoedo y Roca partido de Quilmes pido con mucho compromiso compartir ya que dos jóvenes luchan por su vida estando en estado crítico en el Hospital Iriarte de Quilmes. Necesitamos la colaboración de más cámaras de seguridad de la zona. Pedimos cadena de oración por mi hermana Zamira Roldán y Brian Paniagua, desde ya muchas gracias”, publicó una familiar.

“Zamira y Brian iban en moto, y fueron embestidos por un vehículo que luego se dio a la fuga. Fue en Amoedo y Roca, en Quilmes. Están muy graves... Buscamos y rogamos por testigos posibles que puedan aportar datos. Comunicarse con Comisaría Quilmes 9na. Pedimos también sus oraciones por ellos.... Están en las manos de Dios sus vidas”, decía otro mensaje.

Los familiares recibieron contención de parte de las autoridades.