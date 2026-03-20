Crimen y Justicia

Qué descubrió la Justicia en el caso del chico atado por su madre en La Matanza

El hecho ocurrió en la zona de Villa Dorrego. El menor tiene tres años. Su madre está detenida por los maltratos y su padre se encuentra prófugo. La causa está en manos de la fiscal Lorena Pecorelli

Guardar

El niño de tres años atado en Villa Dorrego, La Matanza

Un video generó una fuente indignación entre usuarios y comentaristas de redes sociales en los últimos días. Las imágenes mostraban a un chico atado en un rancho de nylon y chapa ubicado en Villa Dorrego, González Catán, jurisdicción de La Matanza. Al niño se lo veía desnudo, hambriento. Estaba atado con una soga en la cintura, una escena atroz. Los propios vecinos, que filmaron la escena, denunciaron la situación con un llamado al 911.

Personal de la Comisaría 4° de Villa Dorrego de la Policía Bonaerense intervino de inmediato, con una causa por maltrato infantil a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli. El rancho, ubicado en la zona de Villa Dorrego, González Catán, jurisdicción de La Matanza, fue allanado por la fuerza provincial.

Así, el niño fue identificado. Se descubrió que tiene tres años de edad, sin hermanos. Para cuando la Bonaerense llegó, el chico deambulaba solo por la calle, desnudo también. Enfrentó una inspección médica: le encontraron varias lesiones, compatibles con un abuso físico, aseguraron fuentes del caso a Infobae.

Su madre, Araceli B., de 22 años, fue arrestada en el acto. El padre del chico, Mariano O., de 27 años, beneficiario de dos planes sociales según sus registros, se encuentra prófugo de la Justicia.

Este allanamiento ocurrió el lunes 9 de este mes. Las versiones en torno al caso fueron graves. Vecinos del barrio plantearon que la madre del chico lo habría atado para salir a comprar droga, algo que fue desmentido por las autoridades. La madre fue indagada por la fiscal Pecorelli, titular de la UFI N°21: se negó a declarar por consejo de su defensa.

El Servicio Local de Niñez de La Matanza intervino en el expediente y puso a resguardo al niño, que hoy vive con una tía. En las últimas horas, la vecina que llamó al 911 se presentó a declarar en la fiscalía. Allí, la nueva testigo relató la violencia en el lugar, y la violencia propia de la madre del niño.

Un mazo y una cuerda,
Un mazo y una cuerda, parte de la evidencia recolectada en la investigación del caso del niño de tres años hallado atado en Villa Dorrego, La Matanza.

La nueva testigo y qué pasará con la declaración del chico

La mujer de Villa Dorrego aseguró que Araceli B. la amenazaba a ella y a su hija menor de edad con frecuencia. Incluso, que intentó agredirla con una maza y un trozo de soga, cuyas imágenes entregó a la Justicia.

La fiscal Pecorelli dispuso una batería de medidas, entre ellas, un informe ambiental con respecto a la madre. El niño, por su parte, será el objeto de una evaluación psicológica. Al tener tres años, una cámara Gesell podría ser redundante: se debe determinar, primero, su capacidad de verbalizar lo vivido. Pecorelli evaluará los pasos a seguir luego de este primer análisis.

Por lo pronto, las lesiones que sufrió fueron notables: el examen médico descubrió azotes en las nalgas y la espalda, con marcas de hasta 15 centímetros de largo.

La madre del chico de
La madre del chico de Villa Dorrego tras ser detenida

Temas Relacionados

Maltrato infantilLa MatanzaFiscal Lorena Pecorelliúltimas noticias

Últimas Noticias

Habló Luciana Martínez, la ex Gran Hermano acusada de robarle a un turista estadounidense

La joven, que fue liberada este martes por orden de la Justicia, brindó una entrevista donde dio su versión del hecho y lloró al aire

Habló Luciana Martínez, la ex

La madre de la nena de dos años hallada en un descampado en Córdoba aseguró: “Alguien me la ha llevado”

Tania contó que al momento del reencuentro la bebé vestía la misma ropa que el día en que desapareció, aunque colocada al revés. Sus sospechas

La madre de la nena

Investigan una presunta estafa por 500 mil dólares en Mendoza: uno de los denunciantes es un reconocido atleta

El grupo de inversores fue denunciado por un esquema fraudulento de inversiones financieras e inmobiliarias. El testimonio del maratonista que asegura haber perdido plata

Investigan una presunta estafa por

Cómo es el descampado en donde fue encontrada con vida la nena de dos años que buscaban en Córdoba

Es un predio rural que era utilizado como colonia de vacaciones. Ese lugar está abandonado hace varios años y repleto de pastizales. Se ubica a solo unos 500 metros de la vivienda de la menor

Cómo es el descampado en

Investigan a un policía por mal uso de la Taser en el caso del vigilador que se prendió fuego en Rosario

El hombre de 36 años se había atrincherado en una empresa por una deuda salarial y se había rociado con combustible. La Justicia provincial busca determinar si el fuego se inició por la sostenida descarga de la pistola

Investigan a un policía por
DEPORTES
La Champions League tendrá su

La Champions League tendrá su propio servicio de streaming directo a partir de 2027

San Lorenzo debutará en la Copa Argentina contra Deportivo Rincón: hora, TV y posibles formaciones

Impacto en la Fórmula 1: Audi confirmó la sorpresiva salida del jefe de equipo en medio de los rumores con Aston Martin

Atlético Tucumán recibe a Gimnasia y Banfield se mide ante Tigre por la fecha 12 del Torneo Apertura

La escalofriante fractura de tobillo que sufrió un futbolista del Gremio en el Brasileirao

TELESHOW
Anuncian la construcción de Arena

Anuncian la construcción de Arena Córdoba, el proyecto que redefine la vida cultural de la ciudad

El día en que Mario Pergolini quiso a Sandro en la apertura de Caiga Quien Caiga: “No tienes plata para pagarme”

Torta de tres pisos y guiño futbolero: el nuevo video de Tini y los indicios sobre la boda con Rodrigo De Paul

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires: embargo millonario y posible sanción de la FIFA

Wanda Nara entre China y Argentina: de las postales de Shanghái al increíble look en la final de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

El precio de la verdad

El precio de la verdad sobre Banksy: ¿Cuánto vale en el arte contemporáneo?

Un equipo de buzos halló tesoros y pedazos de mármol que podrían pertenecer al Partenón

El régimen de Irán difundió un nuevo mensaje de Mojtaba Khamenei, que sigue sin aparecer en público

Panamá impulsa colaboración médica con Honduras mediante nuevo convenio

La Guardia Costera de EEUU detuvo seis embarcaciones ilegales en plena zona turística de Florida