Missing Children alerta por más de 100 chicos desaparecidos en Argentina

Más de cien niños permanecen desaparecidos en Argentina, según los registros de Missing Children Argentina, con mucha preocupación por la cantidad real no declarada

Miles de familias argentinas viven el drama diario de los niños desaparecidos. Más de cien casos permanecen activos según Missing Children Argentina, pero la presidenta de la organización, Ana Llobet, adviertió en Infobae en Vivo A las Nueve, que la cifra real es mayor y muchas desapariciones no reciben respuesta estatal, lo que prolonga la angustia de quienes buscan a sus seres queridos.

En Argentina, permanecen sin resolver más de cien desapariciones de niños y adolescentes. En muchos casos, la falta de investigación concluyente y de coordinación estatal, junto al déficit de recursos, impide a las familias conocer el destino de sus hijos incluso después de 30 años. Muchas desapariciones no llegan a ser publicadas formalmente y la organización solo puede difundir los casos que le son comunicados por familiares. La persistencia del problema y la ausencia de respuestas mantienen activos los esfuerzos de difusión.

Llobet explicó en Infobae en Vivo A las Nueve que varios de los casos activos llevan décadas. Por ello, deben actualizar las imágenes con progresión de fotos para reflejar el evidente cambio físico. “Sabemos que hay muchísimos más que los que nosotros estamos publicando en este momento”, reconoció, y destacó que la organización depende de la información que recibe de los familiares.

La organización Missing Children alerta que la ausencia de datos oficiales dificulta identificar la magnitud de las desapariciones de niños en el país

Cómo trabaja Missing Children en la búsqueda de niños desaparecidos

La tarea principal de Missing Children consiste en mantener visible cada caso a través de la publicación reiterada de fotos y el contacto constante con las familias. Llobet afirmó: “Pensamos que hasta que esa familia tenga una respuesta, nosotros tenemos que seguir publicando esas fotos”.

A pesar de que muchos expedientes quedan estancados cuando la justicia agota las medidas posibles, la organización mantiene su compromiso: “Hacemos la progresión de fotos porque después de diez o quince años la fisonomía cambia. Publicamos las dos fotos y tratamos de mantener activa la búsqueda, llamando a fiscalía, preguntando cuáles son las medidas que se van tomando”, describió la presidenta de la organización.

Muchas familias, según Llobet, valoran que la organización nunca abandona la difusión, incluso cuando la investigación oficial se detiene. “La familia siente que hay alguien que se está ocupando de la búsqueda de su hijo o su hija”, resumió Llobet. También insistió en que toda información recibida, incluso la proveniente de la comunidad, se traslada a las autoridades.

Causas, hipótesis y la falta de datos sobre los niños desaparecidos

La ausencia de datos oficiales dificulta establecer las razones reales detrás de las desapariciones. En Argentina, se realizan entre cuatro y seis denuncias diarias por niños o adolescentes perdidos. “Un porcentaje muy alto se resuelve en las primeras horas o en los primeros días”, apuntó Llobet, quien aclaró que la mayoría de los casos tiene que ver con situaciones familiares.

Falta de coordinación y recursos estatales complica la investigación y búsqueda eficiente de niños desaparecidos en Argentina

Respecto a los motivos de las desapariciones, Llobet aseguró: “Nosotros prácticamente no tenemos información sobre cada caso, salvo lo que la familia nos puede decir. Cuando un chico pasa veinte años y no se sabe nada, las hipótesis son muchas”. Entre las posibilidades, menciona desde “una fuga voluntaria” hasta casos de sustracción, secuestro o trata.

En otros, consideró: “Entendemos que pudo haber algún accidente. Pero creemos que, si hubiera sido así, sería raro no hallar ningún dato después de tanto tiempo”. La falta de estadísticas y datos concretos dificulta las estrategias de lucha contra delitos como la trata de personas.

La entidad aclaró que su función se limita a la difusión y contacto con las familias. “Incluso cuando los chicos aparecen, muchas veces no sabemos qué pasó, dónde estuvieron. Nuestra tarea tiene más que ver con la difusión que permita que alguien pueda aportar un dato”, sostuvo Llobet.

Falencias estatales y el rol de la comunidad en la búsqueda

Los organismos estatales presentan fallas graves como el déficit de recursos humanos y materiales, así como la falta de coordinación. Según Llobet, “en la mayoría de los casos, el Estado abandona las causas cuando no encuentra qué más se puede hacer”.

Ante este contexto Missing Children apela a la comunidad para obtener datos. “Estamos seguros de que en el caso de Loan hay gente que sabe y que a lo mejor no puede hablar, pero que en algún punto se puede quebrar”, comentó la presidenta, en alusión a uno de los casos emblemáticos.

En relación al involucramiento, Llobet expuso: “A veces nosotros recibimos datos de la gente porque hay una respuesta absoluta de la comunidad hacia Missing Children Argentina”. El canal de contacto permite que la organización reciba información constantemente, especialmente de los casos más conocidos.

Missing Children traslada toda la información que recibe a las autoridades. “No evaluamos si la información es válida o no, porque creemos que quienes tienen que determinarlo son quienes investigan”, concluyó Llobet.

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