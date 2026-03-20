Cómo es el descampado en donde fue encontrada con vida la nena de dos años que buscaban en Córdoba

A la menor la encontraron dos policías motorizados que seguían a un perro rastreador

En una búsqueda que se extendió por casi un día y movilizó a toda la provincia de Córdoba, las autoridades provinciales lograron localizar este jueves a E., la nena de dos años que había desaparecido el miércoles. La menor fue hallada con vida a escasos metros de su vivienda en el barrio San José Obrero de Cosquín.

El hallazgo se produjo en lo que era la ex Colonia Buenos Aires, según informó la policía local: un predio rural y descampado, con vegetación densa y sin urbanización, un área de difícil acceso físico y visibilidad que sometió a la menor durante la noche.

“Son unos 500, 600 metros lineales del lugar. Para ir por calle o ruta es un poco más largo. Es difícil pensar que lo hizo a pie”, señaló Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad provincial, durante una conferencia de prensa posterior al operativo.

Por su parte, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, describió el predio donde fue encontrada la niña como una “excolonia de vacaciones” de 320 hectáreas, ubicada junto a la casa de la familia. El alcalde remarcó que en años anteriores, ese lugar “era un predio que estaba muy bien cuidado, con cabañas, sum, todo tipo de servicios. Pero con el paso del tiempo todo esto quedó abandonado, hay algunos animales sueltos y creció bosque nativo”, remarcó.

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, dio detalles del lugar en donde encontraron a la menor (Facebook)

La nena de 2 años había desapareció este miércoles cerca de las 14.30, cuando su mamá notó su ausencia. La menor, que se encuentra internada en el Hospital Regional Domingo Funes, donde se constató que su estado de salud es bueno y no presenta signos de deshidratación, vestía un body gris y estaba descalza.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que los investigadores creen que alguien se la llevó y la dejó en el sitio donde fue encontrada ante gran el gran operativo policial en el lugar. Además, la zona del hallazgo ya había sido rastrillada.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo secreto de sumario mientras la Justicia intenta determinar cómo llegó la niña a ese lugar y si existió intervención de terceros.

La menor estaba en un descampado cerca de su casa

La operación de búsqueda contó con más de 100 efectivos de distintas fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios, equipos especializados y el apoyo de drones con cámaras térmicas, además de perros entrenados para rastreo en áreas boscosas. Fue precisamente el Escuadrón Motorizado de Punilla Norte el que halló a E. tras seguir rastros aportados por un perro adiestrado.

La distancia entre el domicilio de la niña y el punto exacto del hallazgo es de entre 430 y 500 metros en línea recta, según precisó la fiscal Silvana Pen.

Radiografía del lugar

El trayecto real a pie exige seguir un sendero angosto, pedregoso y con partes escarpadas, lo que demanda al menos 20 minutos de recorrido.

Este tramo pasa por un antiguo predio gremial, hoy abandonado, rodeado de pastizales altos y construcciones sin cerramientos, lo que lo convierte en un espacio de acceso difícil tanto física como visualmente para los grupos de rescate y familiares.

Un miembro del equipo de búsqueda utiliza una vara para rastrear el terreno cubierto de vegetación durante el operativo para encontrar a E. en Cosquín, Córdoba.

Su abuelo, conocido como Coco, compartió con TN la reconstrucción del caso y describió en detalle el área donde la menor fue hallada tras más de 20 horas de intensa búsqueda. “Mire las espinas que hay, mire las espinas de los árboles”, señaló mientras acompañaba a los periodistas por el área, remarcando la dificultad que representa para una niña tan pequeña desplazarse por ese entorno.

En la zona, explicó, suelen circular personas a distintas horas. “Acá pasan a cualquier hora con el celular, la interna prendida, pasan gente grande. Pasan caminando a las diez, las once de la noche”, relató el abuelo, aludiendo a la presencia habitual de vecinos y trabajadores rurales, pero también a la incertidumbre sobre quién puede haber estado allí en el momento de la desaparición.

Antes del recorrido hasta el sitio donde se halló a la menor, marcado por senderos de tierra, el familiar señaló la existencia de montículos de arena fina y restos de objetos con los que los niños suelen jugar. “Hay tapitas, que ellos juegan”, describió.

La fiscal Silvana Pen junto a la menor recién hallada

El espacio donde fue encontrada la menor correspondía a un antiguo centro recreativo gremial, ahora en estado de abandono, sin presencia de viviendas contiguas ni circulación regular de personas. Este entorno, caracterizado por abundantes yuyos y construcciones a medio derruir, es poco frecuentado por su difícil acceso.

El barrio San José Obrero, situado al este de la ciudad y al pie de las Sierras Chicas, se configura como una periferia de transición entre sectores urbanos y una amplia zona boscosa, con calles con nombres de folcloristas.

En el hospital, tras recibir las primeras atenciones, la menor fue evaluada por los médicos que constataron “buen estado general”, aunque algunos reportes mencionan que presentaba “suciedad y heridas en la cabeza”, detalló el portal regional Carlos Paz Vivo.