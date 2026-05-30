Crimen y Justicia

Dinero y drogas: el detalle de lo incautado en la causa contra el extitular de ARSAT

Los operativos se realizan en inmuebles relacionados con Facundo Leal en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, en una investigación que se inició por la presunta sustracción de equipamiento tecnológico

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Secuestro de dinero en efectivo y documentación en una causa que se inició por el presunto robo de equipamiento tecnológico de ARSAT

La justicia federal secuestró más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas y dispositivos electrónicos durante una serie de allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Las diligencias, ejecutadas entre el 24 y el 28 de mayo por orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro, se enmarcan en una causa por presunto robo de equipamiento tecnológico denunciado por la empresa estatal de telecomunicaciones, según fuentes vinculadas a la causa.

En los allanamientos ordenados tras la denuncia presentada por ARSAT, se recolectaron 2.591.354 dólares en billetes, cuantiosas sumas en otras monedas, drogas como ketamina y cristal MDMA, teléfonos celulares, computadoras portátiles y abundante documentación en diferentes domicilios de Buenos Aires y Mendoza.

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El origen de la causa se vincula a la pesquisa por la posible sustracción de tecnología de alto valor, iniciada tras el cambio de gestión presidencial. Las investigaciones incluyeron quince allanamientos en Buenos Aires y Mendoza en ubicaciones relacionadas con Leal. Si bien la detención del ex funcionario no fue el propósito inicial, dicha medida se ordenó después del hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo y estupefacientes. Los procedimientos contaron con la participación de la Policía Federal, la Superintendencia de Drogas Peligrosas y la División Operaciones Federales.

Detalle del dinero en efectivo encontrado

Facundo Leal, Arsat
Facundo Leal quedó bajo investigación federal tras los allanamientos que incautan efectivo, estupefacientes y dispositivos electrónicos en domicilios de Buenos Aires y Mendoza

En el departamento de Facundo Leal situado en Ortiz de Ocampo, barrio de Palermo, agentes encontraron:

  • 803.754 dólares estadounidenses
  • 2.486.200 pesos argentinos
  • 69.100 pesos uruguayos
  • 6.258 reales brasileños
  • 3.040 pesos mexicanos
  • 302.000 pesos colombianos
  • 165 euros
  • 2.000 chelines tanzanos

En otro inmueble atribuido a Leal, ubicado en Avenida Boulogne Sur Mer 607, en la provincia de Mendoza, fue secuestrado:

  • 1.787.600 dólares estadounidenses en efectivo
  • 1 teléfono celular
  • 1 cuaderno con anotaciones

El total de dinero incautado en estos dos domicilios asciende a 2.591.354 dólares. Todas las sumas quedaron bajo custodia policial.

Estupefacientes y elementos asociados incautados

Durante el allanamiento en Palermo, la Policía Federal decomisó drogas halladas en distintas áreas del departamento:

  • 128 gramos de ketamina
  • 164 gramos de cristal MDMA
  • 72 pastillas de MDMA
  • 14 gramos de cocaína
  • 1 vapeador con cannabis
  • 15 cucharas junto a los estupefacientes
  • 15 bolsas plásticas que estarían asociadas con las drogas

No se informó sobre hallazgos similares de drogas en los domicilios de Mendoza.

Billetes de cien dólares apilados ordenadamente sobre una mesa de madera, con dos pancartas azules de la Policía Federal Argentina (PFA) al fondo
Dinero en efectivo, incluyendo fajos de dólares, fue secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al ex titular de ARSAT

Dispositivos electrónicos y documentación secuestrada

Los operativos también permitieron decomisar una amplia gama de dispositivos electrónicos. En Palermo fueron incautados:

  • 5 teléfonos celulares
  • 2 computadoras portátiles
  • 1 iPad
  • 4 pendrives
  • 1 reloj inteligente
  • 1 inhibidor de señal
  • 1 valija con cámaras, grabadoras, anteojos
  • Documentación considerada relevante para la investigación

Además, en Mendoza, el operativo derivó en el secuestro de

  • 1 teléfono celular (en el inmueble de Avenida Boulogne Sur Mer, ciudad de Mendoza)
  • 1 cuaderno con anotaciones (Avenida Boulogne Sur Mer, ciudad de Mendoza)
  • 1 CD (en el inmueble de Cerro las Damas 636, Las Heras)
  • 2 discos externos (en Casa 20, Manzana J, Almirante Brown 1151-1157, Chacras de Coria)
  • 1 pendrive (Chacras de Coria)
  • Documentación (Chacras de Coria)

Otros bienes y documentación incautados

Entre los elementos de valor para la investigación figuran cuatro pasaportes en la vivienda de Palermo y el cuaderno con anotaciones hallado en Mendoza, en el inmueble de Avenida Boulogne Sur Mer. Entre los objetos de interés también se incluyen el inhibidor de señal, la valija con cámaras y anteojos encontrados en la ciudad de Buenos Aires.

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Todos estos bienes permanecerán bajo análisis pericial a medida que avance la investigación.

Los objetos recogidos en los diferentes procedimientos se encuentran bajo guarda de la justicia federal.

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