Crimen y Justicia

Analizarán nuevas muestras de ADN para encontrar al quinto culpable del crimen de Natalia Melmann

La familia indicó que se enviaron los perfiles genéticos de seis efectivos policiales a La Plata

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Este análisis busca determinar cuál
Este análisis busca determinar cuál es fue quinto implicado en el crimen de la adolescente cometido en 2001 en Miramar

La investigación por el caso Natalia Melmann suma un capitulo más, tras haberse cumplido en febrero 25 años del crimen ocurrido en Miramar. Las autoridades intentan determinar quién es el quinto responsable y para eso enviaron las muestras de ADN de seis policías a la Asesoría Pericial de La Plata.

La decisión de remitir los análisis fue confirmada por Gustavo Melmann, padre de la víctima, quien señaló que las muestras se extrajeron a los ex uniformados y ya están en proceso de estudio en la capital bonaerense.

“Fueron tiempos muy difíciles estos 25 años que llevamos sin Nati. Nuestra salud mental, la de la mamá, la mía, la de los hermanos, está muy golpeada. Es demasiado tiempo pidiendo justicia. El temor es que no nos alcance la vida para lograrla por completo y que caiga hasta el último asesino de nuestra hija”, expresó Gustavo durante el último aniversario de muerte de la joven.

La noticia la confirmó Gustavo,
La noticia la confirmó Gustavo, el papá de Natalia Melmann

La nueva etapa de la causa apunta a identificar al quinto participante del asesinato, ya que en el cadáver de Natalia se halló un perfil genético que no pertenece a los cuatro condenados por el crimen. Por este motivo, la Justicia ordenó en 2025 la extracción de sangre a seis ex integrantes de la comisaría de Miramar: Carlos Alberto Grillo, Carlos Oroz Mierez, Hugo Ricardo Morra, Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, además de obtener la muestra de Enrique Diez, quien frecuentaba la casa donde la adolescente fue llevada y asesinada.

La Cámara de Casación exceptuó de los cotejos a dos efectivos; sin embargo, la familia de la víctima adelantó que, si no hay compatibilidad en los primeros seis sospechosos, insistirá para que también ellos sean sometidos a análisis genéticos, según indicó el portal El Dia. A la fecha hay tres policías condenados: Oscar Alberto Echenique, Ricardo Alfredo Suárez y Ricardo Anselmini, ya fueron sentenciados en septiembre de 2002 a reclusión perpetua como responsables de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio agravado criminis causa”, porque se encontró ADN compatible con los tres.

Oscar Alberto Echenique
Oscar Alberto Echenique

El cuarto implicado, Ricardo Panadero, fue condenado a la misma pena en mayo de 2023, por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº4 de la ciudad de Mar del Plata, luego de haber sido absuelto en dos oportunidades por falta de pruebas, aunque en el cuerpo de la víctima se halló un vello púbico con más de 97% de compatibilidad genética.

Lo declararon culpable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal calificado por la participación de dos o más personas y homicidio doblemente agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa, todos en concurso material entre sí. Su defensa, en tanto, había solicitado la “libre absolución” del ex policía.

El exsargento de la policía
El exsargento de la policía bonaerense Ricardo Panadero fue el cuarto efectivo acusado por el crimen

La noche prevía al crimen, la adolescente de 15 años, salió con amigas al bar La Cantina y luego a la disco Amadeus. Alrededor de las siete, la joven regresaba caminando a su casa y fue interceptada por Gustavo Daniel “El Gallo” Fernández, quien la maniató. Posteriormente, la joven fue subida a una camioneta policial y llevada a un chalet abandonado en la zona conocida como Copacabana, donde fue asesinada.

La causa del deceso fue asfixia mecánica, al haber sido estrangulada con el cordón de una de sus zapatillas. Luego la dejaron abandonada en el vivero Florentino Ameghino tapada con ramas y hallaron su cuerpo cuatro días después de su desaparición, el 4 de febrero de 2001.

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