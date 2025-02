“No nos queda una eternidad para esperar a la Justicia”: el reclamo de los padres de Natalia Melmann

Natalia Melmann fue asesinada en febrero de 2001

Gustavo todavía se acuerda del miedo que tenía su hija cuando, a los 14 años, tuvo que ser sometida a una operación no riesgosa de adenoides. Era una cirugía simple, pero la sola idea de ser pinchada por la aguja de la anestesia ya la aterraba: Natalia Melmann era chica y lo último que quería en ese entonces era sentir dolor.

Con ese recuerdo anclado en su memoria, a su padre se le sigue quebrando la voz cuando habla del 4 de febrero de 2001, cuando aquella adolescente, meses después de la intervención que tanto temía, fue torturada y asesinada por policías en la ciudad balnearia de Miramar.

“Me imagino el tormento que tuvo que pasar”, dice Gustavo en diálogo con Infobae a casi medio siglo del femicidio, el cual quedó marcado como uno de los crímenes más brutales de la historia policial contemporánea.

Ahora el que tiene miedo es él: junto a Laura, la mamá de la joven, temen que no les alcance la vida para ver a la Justicia condenar a todos los responsables del homicidio de su hija de 15 años, cuyo cadáver fue hallado en el vivero Dunícola Florentino Ameghino.

Natalia Melmann fue asesinada a sus 15 años

Por el hecho, ya hay cuatro detenidos. Tres de ellos -los suboficiales Oscar Alberto Echenique, Ricardo Alfredo Suárez y Ricardo Anselmini- fueron sentenciados en septiembre de 2002 a reclusión perpetua por “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio agravado”. El cuarto condenado es Ricardo Panadero, recién sentenciado a la misma pena en mayo de 2023.

Pero el caso todavía no está cerrado. Y para los padres de Natalia Melmann, todavía está lejos de resolverse.

El cabo sin atar es el quinto ADN hallado en la escena del crimen, el cual fue preservado hasta ahora sin poder ser identificado. Recién a 24 años del brutal homicidio y después de varias trabas que no permitían avanzar con la examinación de la evidencia, la fiscal a cargo de la causa, Ana María Caro, recibió la autorización para analizar ese material genético y compararlo con los policías que prestaban servicio en la fuerza en febrero de 2001.

Gustavo y Laura siguen pidiendo Justicia por su hija

Se trata de un total de 110 agentes, quienes por esa fecha estaban en función cerca del lugar del hecho y podrían haber participado del crimen. El problema es que, de todos ellos, solo se aprobó realizarle la extracción a uno solo.

“El criterio que le dio la jueza de garantías es una barbaridad, dice que hay que ir tomando muestra por muestra, y que hasta que no esté el resultado de una, no pueden tomar la otra”, se quejó sobre el procedimiento el papá de Natalia, quien deberá esperar cerca de cinco meses para saber si hay o no compatibilidad.

Él está seguro de que no: considera que en la causa hay varios elementos que hacen sospechar de otros seis efectivos entre los que, cree, está el quinto involucrado. Sin embargo, hasta que se les tome una muestra a ellos pasará mucho tiempo.

“Yo pienso que lo más probable es que sea negativo”, dice Gustavo a este medio sobre la única prueba que se está analizando ahora sobre un ex policía de 60 años radicado en Trenque Lauquen. En este sentido, insiste: “Tenemos que cambiar la mentalidad de las fuerzas, porque si van pidiendo de a uno y tardan cinco meses para ver cómo da el resultado... sería larguísimo el proceso”.

El exsargento de la policía bonaerense Ricardo Panadero, cuarto efectivo acusado por el crimen de la adolescente de 15 años Natalia Melmann

A esta complicación se le suma otra que también atenta contra los tiempos de la vida humana. Y es que no alcanza solo con los datos que arroje el examen genético, sino que -en caso de que algún análisis haga match con el ADN encontrado en Natalia Melmann-, también será necesario investigar qué rol tuvo dicho acusado en el femicidio para poder juzgarlo.

“Una vez que encontremos el posible aportante o asesino, hay que generar pruebas para poder llevarlo a juicio. Involucrarlo, generar pruebas y después que den la fecha de juicio y todo lo demás. O sea que mucho tiempo", señala Gustavo días después de la histórica marcha que se realiza en Miramar por cada aniversario del crimen de Natalia.

Y remarca: "Nosotros somos ancianos, tenemos 70 años cada uno, no nos queda una eternidad para poder llegar a una sentencia".

Tres detenidos están a punto de cumplir su condena y uno ya tiene salidas transitorias

Los suboficiales Oscar Alberto Echenique, Ricardo Alfredo Suárez y Ricardo Anselmini fueron los primeros condenados por el crimen de Natalia Melmann. Fue en 2002 y se los sentenció a reclusión perpetua tras ser encontrados culpables del homicidio, una pena que en ese entonces era de 25 años.

Oscar Alberto Echenique consiguió el beneficio de tener salidas una vez al mes

Ahora, lejos de que se encuentre al quinto responsable, ellos están a punto de cumplir con su tiempo en prisión. Y los padres de la víctima están preocupados porque uno de ellos, Echenique, desde hace unos meses hace salidas transitorias: lo va a buscar su hermana al penal de Batán y lo lleva a pasar el día al barrio San Eduardo de Chapadmalal, a pocos kilómetros de Miramar.

“Lo que dice el juez es que tiene que ir a retirarlo a la hermana y volverlo a llevar. Están de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Va sin custodia policial. En la entrada del barrio, un compañero hizo todo un mural poniendo todos los afiches de los veinticuatro años para que lo recuerde cuando vaya”, dijo el padre de Natalia, que quiere que la Justicia revierta la decisión.

“Justicia por Natalia”, un reclamo que ya es propio de Miramar

En 2026 se cumplirá medio siglo del femicidio de Natalia Melmann. Desde que ocurrió, todos los años sus familiares, amigos y vecinos de la ciudad realizan una marcha a lo largo de la peatonal de Miramar con remeras, folletos y cartas que piden memoria y justicia por la joven.

Una marcha en pedido de memoria y justicia por Natalia Melmann

Con el paso del tiempo, el reclamo se transformó en un pedido propio tanto de los miramarenses como de los turistas que cada verano están en la ciudad para el 4 de febrero, quienes marchan en apoyo a la causa por iniciativa propia.

Su accionar lleva algo de tranquilidad a los padres de la Natalia: saben que, cuando ya no estén, otros seguirán alzando la voz por ellos.

“Cada año me sorprende más porque la marcha siempre fue un esfuerzo muy personal de la familia y de los allegados. Ahora hay una convocatoria propia que ya casi no puedo creer. El 4 de febrero participó muchísima gente para haber pasado los veinticuatro años y realmente fue muy importante”, agradece Gustavo.