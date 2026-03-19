Juicio contra el narco Francisco Riquelme: un testigo definió a Rosario como una “guerra abierta” por el territorio

Francisco "Fran" Riquelme esta siendo juzgado por liderar una banda narco y por varios homicidios

El juicio contra Francisco “Fran” Riquelme y otros 14 acusados por asociación ilícita, homicidios y balaceras en Rosario entre 2021 y 2023, continuó este miércoles con el testimonio de un investigador del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien describió ante el tribunal el violento escenario que se vivía en aquel entonces.

Era una “guerra abierta” entre los barrios Ludueña y Empalme Graneros, Santa Fe, expresó el colaborador, quien explicó que a partir de 2021, una alianza con el sello de Los Monos disputó el territorio del noroeste con la banda de Riquelme en una zona que operaba en los alrededores de la Subcomisaría 24ª y de la Comisaría 20ª. Así lo describió Rosario 3.

A ese grupo lo conformaban, entre otros, Mauro Gerez, Jonathan Almada y Cristian “Larva” Fernández, junto a los internos Andy Benítez y Julián Aguirre. Contaban, además, con el apoyo de Matías César, quien mantenía vínculos con la organización liderada por Ariel “Guille” Cantero.

Parte de esto derivó en numerosos homicidios de referentes de organizaciones criminales y ataques a dependencias policiales, tales como el atentado perpetrado a la Subcomisaría 24ª y a la Comisaría 12ª, ocurridos en febrero de 2022. “Se vivía un clima de guerra”, recordó el investigador al señalar que ese fue el año con mas homicidios en Rosario.

El juicio, que se desarrolla ante los jueces Gustavo Pérez de Urrechu, Natalia Benvenuto y Jorge Rodríguez, debate la existencia de una asociación ilícita, la autoría de seis homicidios —con Riquelme señalado como instigador en algunos casos—, balaceras y amenazas. Según la acusación de los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Tassini, la estructura comandada por “Fran” cometió en el lapso mencionado al menos dieciséis asesinatos, seis de los cuales forman parte del debate oral.

La solicitud de prisión perpetua recayó sobre el principal acusado, de 35 años, actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Federal de Marcos Paz. Riquelme está sindicado como jefe de una organización dedicada al narcomenudeo, considerada una célula que operaba bajo la órbita de Alvarado.

El proceso se lleva a cabo bajo un estricto protocolo de seguridad

Según la investigación, quedó detenido en abril de 2020, imputado por haber ordenado el ataque contra Mariana Ortigala, testigo en el juicio contra Alvarado, que sobrevivió a una docena de disparos. Durante el proceso, la Justicia provincial remarcó el crecimiento del poder de Riquelme en armamento y venta de droga.

En 2023 fue acusado de ordenar ataques armados contra escuelas, comisarías y una cárcel como forma de protesta por el endurecimiento de las condiciones de detención. La estructura investigada por los fiscales cuenta con 26 presuntos integrantes, de los cuales catorce ya fueron condenados y tres menores de edad cursan sus procesos ante la Justicia de Menores.

La prueba a presentar por la fiscalía abarca once carpetas judiciales y otros 27 hechos delictivos que serán expuestos para contextualizar la existencia de la banda. Además de Riquelme, la solicitud de perpetua incluye a Francisco Ezequiel “Fey” Cabaña, Lemuel Abraham “Lemo” Scireta, Daniel Martín “Gatito” Miranda García, Lisandro Joel “Parce” o “Sicario” Orellana, Marcelo Andrés “Pachu” Chávez, Alexis David “Paisa” Álvarez, Lucas Tomás Racca, Franco Matías “Milanesa” Almaraz, Eric Gabriel Enrique, Kevin Leandro Sosa y César Matías Acosta Muñoz.

Por su parte, se solicitaron ocho años de cárcel para Mauro Leonel Medina y Héctor Daniel Agüero, y siete años para Franco Darío Aguiar.

Homicidios

Los fiscales señalaron que Daniel Miranda y Gustavo Chávez participaron en el asesinato de Brian Ortigoza, a quien dispararon desde una motocicleta la madrugada del 12 de febrero de 2022 en Pasaje Vergara al 2200.

Al día siguiente de ese hecho, Lisandro Orellana ingresó a un predio de canchas de fútbol 5 ubicado en José Ingenieros al 6400 y realizó disparos durante un partido, hiriendo a tres jóvenes que debieron ser trasladados a centros de salud.

La acusación también atribuye a la organización el homicidio de Cristian “Larva” Fernández, identificado como líder de una célula de Los Monos en la zona noroeste. Fernández fue baleado el 14 de abril de 2022 mientras arreglaba su automóvil en Gorriti al 6200. Por este hecho, fueron señalados como responsables Daniel Miranda, Fernando Cabañas, Lisandro Orellana y Lucas Racca. Estos fueron algunos de los homicidios que mencionaron las autoridades frente a los jueces aunque la lista es bastante mas extensa.