Crimen y Justicia

Impidió que pasajeros del subte entraran a una estación, agredió policías y lo condenaron a 15 meses de cárcel

El incidente ocurrió en el barrio porteño de Constitución. El acusado tiene 31 años, tiró piedras a los agentes y atacó también un patrullero

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Un hombre, condenado a prisión
Un hombre, condenado a prisión por agredir a policías y apedrear un patrullero y el vehículo dañado

Un hombre de 31 años fue condenado a 15 meses de prisión efectiva luego de admitir en un juicio abreviado que agredió con piedras a un grupo de Policías y un patrullero en el barrio porteño de Constitución. El hecho ocurrió cuando impidió que usuarios del Subte E ingresaran a una estación.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el hecho se registró en la boca de subte de la estación San José de la línea E, ubicada en la avenida San Juan al 1300. Allí, el imputado obstruía el acceso de los pasajeros que intentaban ingresar al subterráneo.

Al arribar personal policial, le solicitaron que se retirara, pero el hombre reaccionó con insultos y amenazas. Según consta en el expediente, desafió verbalmente a uno de los efectivos al decirle: “Porque tenés un chaleco te hacés el poderoso, sacate el chaleco y vamos a pelear”.

La condena fue acordada por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°12, a cargo de Sebastián Fedullo, y homologada por el juez Alejandro Villanueva del Juzgado N° 25.

Frente a la negativa del hombre a colaborar, la situación escaló. El imputado tomó varias piedras y las arrojó contra los policías y el patrullero que se encontraba en el lugar. Uno de los proyectiles impactó en el vehículo oficial y provocó la rotura del faro trasero. Tras la agresión, el acusado intentó huir corriendo por avenida San Juan.

El intento de fuga fue frustrado rápidamente: a pocos metros, en la esquina con la calle San José, los efectivos lograron reducirlo y proceder a su detención.

La Fiscalía tomó intervención inmediata en el caso. Se recabaron pruebas testimoniales de personas que presenciaron la secuencia de agresión y el ataque al patrullero. Sobre la base de estos elementos, se imputó al detenido por atentado y resistencia a la autoridad y daños agravados, por tratarse de un bien público, según los artículos 239 y 184 inciso 5 del Código Penal.

“Finalmente, en un acuerdo de avenimiento, se solicitó la condena de 3 meses de prisión, la cual se unificó con una pena anterior que tenía del ámbito nacional, imponiéndole una pena única de 1 año y 3 meses de efectivo cumplimiento, todo lo cual fue posteriormente homologado por el Juzgado”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

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