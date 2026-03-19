Esmeralda Pereyra López: secuestraron los celulares de los familiares de la nena desaparecida

Silvana Pen, la fiscal a cargo de la búsqueda de Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años que desapareció este miércoles en el barrio San José Obrero de Cosquín, pidió que sean secuestrados los celulares de la familia y otros elementos que serán peritados a lo largo del día, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Aunque se trata de una medida de rutina sobre el entorno de personas desaparecidas, no se descarta ninguna hipótesis.

Las fuentes destacaron que se trata de una familia numerosa. El abuelo de la menor trabaja en la recolección de residuos, su mamá es empleada de limpieza y su papá es policía de la provincia, detallaron.

Por otro lado, llamó la atención de los investigadores un particular hallazgo: una planta de marihuana en el patio de la familia que fue cortada y lanzada a un baldío lindero, estiman, mientras buscaban a Esmeralda. Fuentes del caso relacionan el episodio al tío materno de la pequeña.

Al mismo tiempo, una vidente se presentó en la Fiscalía de Fuero Múltiple N° 2 de Cosquín y señaló que a Esmeralda se la habían llevado en un auto rojo, un dato que no fue comprobado.

Por otro lado, el circo al que apuntó la familia ya fue requisado y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, adelantó que volverá a ser revisado con perros.

La búsqueda comenzó el miércoles, cerca de las 14.30, cuando la madre de Esmeralda descubrió la ausencia de su hija cuando cocinaba. Al momento de la desaparición, la nena estaba descalza y, aunque la puerta estaba abierta, ningún integrante del núcleo familiar la vio salir.

La mujer dio aviso a la Policía local de Cosquín, quienes tomaron inmediata intervención realizando rastrillajes en conjunto con personal de Bomberos Voluntarios y Brigadas Especiales del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo).

Poco después, se emitió la Alerta Sofía y todas las fuerzas de seguridad se pusieron a disposición de la búsqueda. La PFA dispuso controles vehiculares en las rutas de todo el país.

La búsqueda en Cosquín involucra a más de 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba. A las tareas están afectados drones con detección de calor y equipos de la división canes, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Hasta el momento, el operativo no halló ninguna pista que permita avanzar sobre el paradero de la menor.

Al mismo tiempo, se trabaja en el análisis de las celdas telefónicas de la zona y en cámaras pertenecientes al sistema público de seguridad y de domicilios privados.

La fiscalía también aclaró que la causa está bajo secreto de sumario, tal como sucedió con el caso Lian Gael Flores, el nene de 3 años que desapareció el 2 de febrero del 2025, en la zona rural de la localidad de Ballesteros Sud, en la misma provincia.

Esmeralda tiene tez trigueña, pelo castaño claro. Al momento de la desaparición, vestía un body de color gris, mangas largas, sin calzado.

Por último, se solicitó que qualquier persona que tenga información acerca de la niña y/o de la desaparición, se comunique con elpersonal policial más cercano y/o a la Unidad Judicial de Cosquín (3541-454985 , 3541-454010, 3541-454356, internos 56801, 56802, 56803).