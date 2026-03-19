Crimen y Justicia

La búsqueda de Esmeralda: la familia apuntó a un circo que dejó el lugar tras la desaparición

La nena de 2 años fue vista por última vez este miércoles por la tarde en la puerta de su casa, en la ciudad de Cosquín

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La desaparición de Esmeralda de
La desaparición de Esmeralda de 2 años en el barrio San José Obrero originó un gran despliegue policial y la activación de la Alerta Sofía

La desaparición de Esmeralda Pereyra López, la nena de dos años cuyo rastro se perdió ayer miércoles en el barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, sumó un nuevo elemento que agregó un elemento que inquieta: su familia sospecha de un circo que se había instalado en el lugar y que se fue horas después de que no se supo nada de la menor.

Esmeralda fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en la puerta de su casa, mientras su madre preparaba la comida.

La preocupación de los familiares creció cuando se supo que un circo, instalado cerca de la vivienda, desmontó sus carpas y se fue de la ciudad apenas dos horas después de la desaparición.

Según relató Tania, la madre de la niña a TN, el espectáculo nunca llegó a realizar funciones. La tía de la nena aseguró que la instalación del circo “era una excusa para hacer daño”.

Según la familia, cuando Esmeralda desapareció y comenzaron a buscarla desesperadamente, los dueños del lugar no los dejaron entrar a ver si estaba por esa zona. “Nos contestaron mal. (...) Nos dijeron que sin orden policial no podíamos entrar“, contó la familiar.

La madre aseguró que la hipótesis fue informada a la policía, aunque “no vieron nada sospechoso” durante los primeros rastrillajes.

Las redes sociales sirvieron como espacio para que los vecinos reclamaran una intensificación del operativo de búsqueda y cuestionaran la falta de controles policiales en las entradas y salidas de la ciudad. “Durante horas no se controló ni las entradas ni las salidas del pueblo”, afirmó un vecino al mismo canal.

El operativo de búsqueda

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal de la provincia esta mañana, la Fiscalía del Fuero Múltiple de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, dispuso un operativo de búsqueda de la nena de 2 años. Se realiza desde la tarde de ayer en la zona del domicilio de la menor e “involucra a más de 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba”.

El gobierno emitió una Alerta
El gobierno emitió una Alerta Sofía

En ese sentido, indicaron que se usaron drones con detección de calor y equipos de la división canes.

Asimismo, se trabaja en el análisis de las celdas telefónicas de la zona y en cámaras pertenecientes al sistema público de seguridad y de domicilios privados. El equipo de la Fiscalía se encuentra afectado en el lugar y rige secreto de sumario.

La menor tiene tez trigueña, pelo castaño claro; al momento de la desaparición, la menor vestía un body de color gris de mangas largas, sin calzado.

“Cualquier persona que tenga información acerca de la niña y/o de la desaparición, comunicarla a personal policial más cercano y/o a la Unidad Judicial de Cosquín (3541-454985 , 3541-454010 , 3541-454356 internos 56801, 56802, 56803)”, pidió el MPF.

El Ministerio de Seguridad Nacional solicitó la colaboración de la comunidad tras la desaparición de Esmeralda en la localidad de Cosquín. Según las fuentes fiscales, la última vez que la vieron fue alrededor de las 14:30.

El caso activó la Alerta Sofía, que tiene el objetivo de “coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en Alto Riesgo Inminente”.

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