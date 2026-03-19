Atraparon a un hombre por golpear y amenazar a una jubilada de 92 años en Remedios de Escalada para robarle

El sospechoso tiene 27 años y buscan a dos cómplices (Foto: Policía bonaerense)

Luego del violento asalto a una jubilada en su vivienda de Remedios de Escalada, la Policía logró detener a uno de los sospechosos involucrados en el ataque a la mujer de 92 años. Lo identificaron porque circulaba en el mismo auto con el que se había dado a la fuga el día del hecho.

Se trata de un hombre de 27 años que en la madrugada del 26 de febrero ingresó a la vivienda de la mujer, ubicada en Vladimiro al 2500, junto a otros dos cómplices.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, los delincuentes redujeron y golpearon a la propietaria para sustraerle dinero, y escaparon. A partir de la denuncia, las autoridades de la UFIYJ 5 de Avellaneda Lanús abrieron una investigación que incluyó el registro de las cámaras de seguridad y otros elementos de prueba.

Tras haber analizado el materia de las grabaciones, el personal de la DDI logró identificar a uno de los presuntos autores y al vehículo utilizado en el hecho, un VW Fox rojo.

En un primer operativo de allanamiento en el domicilio del sospechoso, el resultado fue negativo. Sin embargo, los agentes continuaron con las tareas de vigilancia lo que les permitió localizar al acusado mientras conducía el mismo vehículo en la misma zona. En ese momento, se procedió a la detención de A. G. F. A. y al secuestro del rodado.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el detenido fue trasladado a sede fiscal para la realización de la audiencia correspondiente, acusado de robo agravado con ingreso en finca habitada. Se trata de una figura penal que surge cuando alguien entra a una casa o propiedad donde hay gente y roba algo.

Por otro lado, los investigadores continúan con las tareas para dar con los otros dos involucrados en el hecho.

La intersección de las calles de Ciudadela donde ocurrió el robo al jubilado y su hijo (Google Maps)

Hace una semana, un jubilado de 73 años fue víctima de una entradera en la madrugada en su vivienda de Ciudadela, en la intersección de Juan Martín de Pueyrredón y Castelli.

Durante el asalto, su hijo fue apuñalado al menos cinco veces al intentar defenderlo por lo que debió ser hospitalizado debido a la gravedad de las heridas. El hecho ocurrió en el partido de Tres de Febrero, en una zona señalada por los vecinos como de fácil acceso y escape para bandas delictivas, debido a su proximidad con el Acceso Oeste y la General Paz.

Cinco delincuentes ingresaron a la propiedad tras romper la reja de la ventana principal con un criquet y forzar el mosquitero. De acuerdo con el relato de Ricardo, el jubilado, los asaltantes llegaron en un VW Bora oscuro, saltaron la reja perimetral y se dirigieron directamente hacia la casa en donde empezaron a exigirle dinero. “Te pegan hasta que broten los dólares del suelo, pero yo en mi vida tuve dólares”, contó Ricardo en declaraciones a TN. Los agresores eran jóvenes, llevaban los rostros cubiertos y vestían pantalones y camperas de manga larga.

El jubilado relató que, al escuchar ruidos extraños, abrió la ventana y preguntó quién estaba ahí. “Me respondieron ‘calláte, sino estás pinchado’. Y querían dólares a toda costa, pero yo nunca tuve”, agregó. Tras reducirlo y tirarlo al piso, los individuos comenzaron a buscar objetos de valor en el interior del domicilio.

En ese momento, el hijo del jubilado intervino para defenderlo y fue agredido con un arma blanca. “Le dieron cinco puñaladas en la espalda. Aparte, golpes en un ojo y tiene dos tajos en la frente”, señaló la víctima. El joven fue trasladado a un centro de salud donde, según fuentes médicas, la lesión más grave es una herida cerca de un pulmón, mientras que las demás fueron consideradas superficiales.

Luego de permanecer un tiempo en la casa, los asaltantes huyeron con dinero en efectivo, relojes y las llaves de los automóviles. “Mi hijo tenía unos dólares, también se los llevaron. A mí me llevaron dos relojes buenos y las dos llaves del auto. Vino la Policía y me dicen que los están buscando”, concluyó el hombre.