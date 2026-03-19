Crimen y Justicia

Atraparon a un hombre por golpear y amenazar a una jubilada de 92 años en Remedios de Escalada para robarle

El individuo circulaba en el mismo auto con el que se había dado a la fuga tras el hecho. Buscan a otros dos cómplices

Guardar
El sospechoso tiene 27 años
El sospechoso tiene 27 años y buscan a dos cómplices (Foto: Policía bonaerense)

Luego del violento asalto a una jubilada en su vivienda de Remedios de Escalada, la Policía logró detener a uno de los sospechosos involucrados en el ataque a la mujer de 92 años. Lo identificaron porque circulaba en el mismo auto con el que se había dado a la fuga el día del hecho.

Se trata de un hombre de 27 años que en la madrugada del 26 de febrero ingresó a la vivienda de la mujer, ubicada en Vladimiro al 2500, junto a otros dos cómplices.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, los delincuentes redujeron y golpearon a la propietaria para sustraerle dinero, y escaparon. A partir de la denuncia, las autoridades de la UFIYJ 5 de Avellaneda Lanús abrieron una investigación que incluyó el registro de las cámaras de seguridad y otros elementos de prueba.

Tras haber analizado el materia de las grabaciones, el personal de la DDI logró identificar a uno de los presuntos autores y al vehículo utilizado en el hecho, un VW Fox rojo.

En un primer operativo de allanamiento en el domicilio del sospechoso, el resultado fue negativo. Sin embargo, los agentes continuaron con las tareas de vigilancia lo que les permitió localizar al acusado mientras conducía el mismo vehículo en la misma zona. En ese momento, se procedió a la detención de A. G. F. A. y al secuestro del rodado.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el detenido fue trasladado a sede fiscal para la realización de la audiencia correspondiente, acusado de robo agravado con ingreso en finca habitada. Se trata de una figura penal que surge cuando alguien entra a una casa o propiedad donde hay gente y roba algo.

Por otro lado, los investigadores continúan con las tareas para dar con los otros dos involucrados en el hecho.

La intersección de las calles
La intersección de las calles de Ciudadela donde ocurrió el robo al jubilado y su hijo (Google Maps)

Hace una semana, un jubilado de 73 años fue víctima de una entradera en la madrugada en su vivienda de Ciudadela, en la intersección de Juan Martín de Pueyrredón y Castelli.

Durante el asalto, su hijo fue apuñalado al menos cinco veces al intentar defenderlo por lo que debió ser hospitalizado debido a la gravedad de las heridas. El hecho ocurrió en el partido de Tres de Febrero, en una zona señalada por los vecinos como de fácil acceso y escape para bandas delictivas, debido a su proximidad con el Acceso Oeste y la General Paz.

Cinco delincuentes ingresaron a la propiedad tras romper la reja de la ventana principal con un criquet y forzar el mosquitero. De acuerdo con el relato de Ricardo, el jubilado, los asaltantes llegaron en un VW Bora oscuro, saltaron la reja perimetral y se dirigieron directamente hacia la casa en donde empezaron a exigirle dinero. “Te pegan hasta que broten los dólares del suelo, pero yo en mi vida tuve dólares”, contó Ricardo en declaraciones a TN. Los agresores eran jóvenes, llevaban los rostros cubiertos y vestían pantalones y camperas de manga larga.

El jubilado relató que, al escuchar ruidos extraños, abrió la ventana y preguntó quién estaba ahí. “Me respondieron ‘calláte, sino estás pinchado’. Y querían dólares a toda costa, pero yo nunca tuve”, agregó. Tras reducirlo y tirarlo al piso, los individuos comenzaron a buscar objetos de valor en el interior del domicilio.

En ese momento, el hijo del jubilado intervino para defenderlo y fue agredido con un arma blanca. “Le dieron cinco puñaladas en la espalda. Aparte, golpes en un ojo y tiene dos tajos en la frente”, señaló la víctima. El joven fue trasladado a un centro de salud donde, según fuentes médicas, la lesión más grave es una herida cerca de un pulmón, mientras que las demás fueron consideradas superficiales.

Luego de permanecer un tiempo en la casa, los asaltantes huyeron con dinero en efectivo, relojes y las llaves de los automóviles. “Mi hijo tenía unos dólares, también se los llevaron. A mí me llevaron dos relojes buenos y las dos llaves del auto. Vino la Policía y me dicen que los están buscando”, concluyó el hombre.

Temas Relacionados

robosentraderasjubiladosRemedios de EscaladaPolicía Bonaerenseúltimas noticias

Últimas Noticias

A 15 años del crimen de las francesas en Salta, hallaron muestras géneticas que se analizarán con tecnología actual

Luego de que las familias de las víctimas insistieran en que no se habían incorporado pruebas a la causa, la Justicia abrió la investigación por el doble femicidio

A 15 años del crimen

Procesaron a nueve hombres por explotar sexualmente a 50 mujeres en un prostíbulo encubierto de Recoleta

El local, ubicado en la calle Vicente López 2134, tenía la apariencia de un boliche. Las víctimas hacían “presencias” y “servicios de copas” por poca plata

Procesaron a nueve hombres por

Trasladaron desde Salta hasta Córdoba a Javier Grosso, imputado por el femicidio de Milagros Basto

El hombre estuvo prófugo durante ocho meses. Tiene antecedentes penales

Trasladaron desde Salta hasta Córdoba

Un hombre robó 400 mil dólares a una jubilada con el “cuento del tío” en Santa Fe

El acusado de haber engañado a la mujer aún no habría sido identificado. Sin embargo, la víctima aseguró que creía haberlo visto en alguna entidad bancaria anteriormente

Un hombre robó 400 mil

Condenaron a tres hombres por el crimen del veterano de Malvinas en Lanús

El asesinato ocurrió en un intento de robo el 30 de marzo de 2024, en la intersección de las calles Arturo Illia y Ferré. La víctima trabajaba como custodia privada

Condenaron a tres hombres por
DEPORTES
Guía práctica del sorteo de

Guía práctica del sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026: clasificados, bombos, formato y todo lo que hay que saber

El día que Brian Sarmiento coqueteó con el Real Madrid: “Fue un click muy grande, me mató”

Cuándo se espera que Edinson Cavani vuelva a jugar en Boca Juniors: lleva a cabo un tratamiento para el dolor

La lluvia frenó el inicio del Masters 1000 de Miami Open: los 50 partidos que se jugarán hoy, con cuatro argentinos en cancha

“Soy el máximo responsable”: la fuerte autocrítica de Javier Mascherano tras la eliminación del Inter Miami de la Concachampions

TELESHOW
Cristina Alberó habla de Doradas,

Cristina Alberó habla de Doradas, la obra de Muscari escrita con IA: “Cuando escucho la risa del público, grito gol”

Complot en Gran Hermano: la dura sanción que recibieron los participantes tras ser descubiertos

Por qué Antonela Roccuzzo y las esposas de la Selección dejaron de seguir a Emilia Mernes: “La detestan”

La operación del periodista del tránsito Ernesto Arriaga para cumplir un gran sueño: “Lo llevo en el alma”

Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron en Gran Hermano: show, fiesta y una indirecta a Emilia Mernes y Tini Stoessel

INFOBAE AMÉRICA

Detuvieron a 72 personas en

Detuvieron a 72 personas en la tercera noche del toque de queda en cuatro provincias de Ecuador

Estados Unidos e Indonesia firmaron un acuerdo para fortalecer su cooperación comercial en combustibles fósiles y minerales críticos

El Ejército ucraniano destruyó una fábrica de aviones militares y una planta de reparación de Rusia

La primera ministra de Japón se reúne con Trump en Washington tras rechazar su pedido de colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz

EN VIVO: Israel informó que abatió a 20 combatientes de Hezbollah en Líbano en las últimas 24 horas