Un delincuente amenazó y gatilló a un hombre frente a su hijo en La Pampa: “Esto es para vos”

Un agente de policía escoltando al sospechoso de haber apuntado y gatillado a un hombre y su hijo en La Pampa

Un hombre y su hijo menor de edad fueron víctimas de un violento episodio en una esquina de Santa Rosa, en La Pampa, que involucró a un tercer individuo armado. De acuerdo con lo trascendido, las víctimas se encontraban esperando la luz verde de un semáforo para avanzar, cuando esta persona se les acercó y con el arma apuntando, les gritó: “Esto es para vos”.

El hombre denunció que el episodio ocurrió el sábado por la tarde en la intersección de Calle Liberato Rosas y Avenida Circunvalación. La víctima añadió que el agresor, quien circulaba en una moto, se ubicó a la par de ellos y con la pistola 9 mm gatilló en dos oportunidades, aunque los disparos no se efectuaron. Imediatamente, los agentes de la Seccional Primera desplegaron un operativo policial para dar con el agresor.

La investigación avanzó este martes mediante un allanamiento realizado en una vivienda de Andreotti al 2000. El operativo fue llevado adelante en conjunto con el Grupo Especial, Toxicomanía y la Agencia de Investigaciones Científicas, de acuerdo con lo informado por El diario de La Pampa. En el lugar, la Policía detuvo al sospechoso que contaba con antecedentes delictivos, y secuestró una réplica de arma de fuego color negra con sistema de nitro pistón, que coincidía con la utilizada en el ataque.

Intersección de la calle Liberato Rosas y Circunvalación, en Santa Rosa

Durante la inspección en el domicilio, los efectivos hallaron además un importante cultivo de cannabis sativa en el patio. Se secuestraron 11 plantas de marihuana que medían entre 1,80 y 3,60 metros de altura. También se llevaron 15 frascos con semillas y sustancias vegetales procesadas. El hallazgo fue calificado por los investigadores como una “selva” de marihuana, por la dimensión de las plantas y la cantidad de material incautado.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía interviniente bajo las carátulas de “Amenazas con arma de fuego” e infracción a la Ley de Drogas. Las autoridades continúan con la investigación para determinar si hay más personas involucradas con la cosecha de las plantas y el posible destino del cannabis incautado.

La calle Andreotti, un camino de tierra en una zona rural, donde la Policía de La Pampa llevó a cabo un allanamiento

Dos semanas antes, un hombre sufrió un ataque similar en una esquina de la misma ciudad. El hecho ocurrió tras una discusión de tránsito y fue grabado por los testigos que se encontraban en el lugar. Las imágenes muestran a un mujer descendiendo de su auto con un cuchillo y dirigiéndose hacia el otro conductor.

Tras alcanzarlo lanzó una serie de amenazas, mientras sostenía el arma blanca detras de sus piernas. En el video se podía escuchar como la mujer, antes de retirarse, acusó al conductor de “atorrante” y sin vergüenza de m...“, y ocultando el elemento entre sus ropas.

Luego la agresora, que circulaba en un Volkswagen Gol color gris con una calcomanía blanca que parecía ser el retraro de una familia, volvió al vehículo y se dispuso a continuar. Tras la difusión del video en redes sociales y su repercusión pública, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a la conductora y tomó intervención ante las autoridades locales para solicitar la suspensión preventiva de su licencia de conducir.

Una mujer bajó de su auto y amenazó a los ocupantes de otro vehículo con un cuchillo

Desde el organismo señalaron que “estas situaciones violentas no pueden tener lugar en la vía pública” por lo que la ANSV “se mantiene atenta a estos casos para sancionar a los responsables”.

De acuerdo con la información oficial, la mujer debería someterse a una serie de exámenes correspondientes para determinar su aptitud para conducir. La medida tiene como objetivo resguardar la seguridad en las calles y prevenir la reiteración de conductas peligrosas dado que la ciudad de Santa Rosa ha sido escenario de una creciente ola de agresiones vinculadas a incidentes de tránsito.