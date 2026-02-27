Video: una mujer se bajó de su auto con un cuchillo y amenazó a otro conductor en La Pampa

Una mujer bajó de su auto y amenazó a los ocupantes de otro vehículo con un cuchillo

Otro insólito hecho de violencia se registró en las últimas horas en la provincia de La Pampa, en medio de una creciente ola de agresiones vinculadas a incidentes de tránsito. Esta vez, una mujer se bajó de su auto con un cuchillo y amenazó a otro conductor. Ahora, pidieron que sea inhabilitada.

El episodio, que quedó grabado en el video que acompaña esta nota, tuvo lugar durante una discusión vial en la ciudad de Santa Rosa, según pudo confirmar este medio.

Tras la repercusión pública, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) logró identificar a la agresora e intervino ante las autoridades locales para solicitar la suspensión preventiva de su licencia de conducir. “Estas situaciones violentas no pueden tener lugar en la vía pública y la ANSV se mantiene atenta a estos casos para sancionar a los responsables”, indicó la agencia al respecto.

Según detallaron, la agresora será notificada y deberá someterse a los exámenes correspondientes para determinar si es apta para conducir.

En los últimos días, un hombre fue atacado con un fierro en la cabeza durante una discusión de tránsito en Castelar, al oeste del Gran Buenos Aires. Como consecuencia sufrió un hundimiento de cráneo.

Alejandro Darío Vargas, de 63 años, fue la víctima del violento episodio. Vecino de la misma ciudad donde ocurrió el hecho, fue atacado por dos hermanos, quienes quedaron imputados con cargos diferentes: uno por “intento de homicidio” y el otro por “amenazas agravadas por el empleo de arma y daño”.

Todo se produjo en la colectora del Acceso Oeste, a la altura de la calle Juan Manuel de Rosas, donde dos ocupantes de una camioneta Fiat Fiorino descendieron del vehículo y comenzaron a increpar a Vargas, quien conducía una camioneta Ford Ranger. El motivo, al parecer, fue un roce entre los dos vehículos.

De acuerdo con los videos de la secuencia completa a los que accedió Infobae, durante el altercado, la víctima exhibió un rifle de aire comprimido y amenazó a los agresores. En respuesta, los dos hombres lo atacaron físicamente, propinándole golpes y patadas, hasta que uno de ellos lo golpeó con la llave de cubo tipo “L”.

Uno de los videos filmados por un vecino muestra cómo uno de los agresores utilizó el elemento metálico como elemento de agresión, mientras varias personas intervenían para separar a los involucrados.

En otras de las escenas, filmadas desde el interior de un auto que pasaba al momento del hecho, se ve cómo la víctima saca el rifle en medio de la discusión hasta que fue golpeado en la cabeza. En el medio, se observa a una mujer romper en llanto mientras pide la asistencia de una ambulancia.

En otros videos, a los que también tuvo acceso este medio, se ve cómo después de que la víctima cayó inconsciente al piso, un grupo de vecinos arremetió contra uno de los agresores y lo golpeó varias veces mientras que estaba sobre el asfalto.

La víctima fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladada al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía. Luego quedó internado en el Sanatorio La Trinidad, donde este viernes fue dado de alta.

Los agresores, ambos empleados de la empresa Motic de Villa Martelli, llevaban uniformes identificatorios al momento de la pelea. Fueron detenidos por orden de la UFI Nº5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo.

Según indicaron fuentes de la causa a Infobae, ambos fueron imputados inicialmente por el delito de lesiones graves. La calificación final quedó sujeta a la evolución del paciente. Así, este martes fuentes oficiales dijeron a Infobae que la jueza de garantía del caso, Laura Pinto, avaló el pedido de detención del fiscal para el acusado imputado por la tentativa de homicidio, identificado como Oscar Ricardo Maciel.

En tanto, las fuentes del caso consultadas por este medio explicaron que Ceferino Maciel, el hermano del detenido por el intento de homicidio, quedó imputado por el fiscal Oviedo por amenazas agravadas por empleo de arma y daño.