Sociedad

Video: una mujer se bajó de su auto con un cuchillo y amenazó a otro conductor en La Pampa

Ocurrió en la ciudad de Santa Rosa, en medio de una discusión de tránsito. La amenaza fue registrada por testigos

Guardar

Una mujer bajó de su auto y amenazó a los ocupantes de otro vehículo con un cuchillo

Otro insólito hecho de violencia se registró en las últimas horas en la provincia de La Pampa, en medio de una creciente ola de agresiones vinculadas a incidentes de tránsito. Esta vez, una mujer se bajó de su auto con un cuchillo y amenazó a otro conductor. Ahora, pidieron que sea inhabilitada.

El episodio, que quedó grabado en el video que acompaña esta nota, tuvo lugar durante una discusión vial en la ciudad de Santa Rosa, según pudo confirmar este medio.

Tras la repercusión pública, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) logró identificar a la agresora e intervino ante las autoridades locales para solicitar la suspensión preventiva de su licencia de conducir. “Estas situaciones violentas no pueden tener lugar en la vía pública y la ANSV se mantiene atenta a estos casos para sancionar a los responsables”, indicó la agencia al respecto.

Según detallaron, la agresora será notificada y deberá someterse a los exámenes correspondientes para determinar si es apta para conducir.

Una mujer descendió de su
Una mujer descendió de su vehículo para amenazar con un cuchillo a los ocupantes de otro auto en un incidente captado en video. (Captura de video)

En los últimos días, un hombre fue atacado con un fierro en la cabeza durante una discusión de tránsito en Castelar, al oeste del Gran Buenos Aires. Como consecuencia sufrió un hundimiento de cráneo.

Alejandro Darío Vargas, de 63 años, fue la víctima del violento episodio. Vecino de la misma ciudad donde ocurrió el hecho, fue atacado por dos hermanos, quienes quedaron imputados con cargos diferentes: uno por “intento de homicidio” y el otro por “amenazas agravadas por el empleo de arma y daño”.

Todo se produjo en la colectora del Acceso Oeste, a la altura de la calle Juan Manuel de Rosas, donde dos ocupantes de una camioneta Fiat Fiorino descendieron del vehículo y comenzaron a increpar a Vargas, quien conducía una camioneta Ford Ranger. El motivo, al parecer, fue un roce entre los dos vehículos.

Violenta pelea de transito en Castelar

De acuerdo con los videos de la secuencia completa a los que accedió Infobae, durante el altercado, la víctima exhibió un rifle de aire comprimido y amenazó a los agresores. En respuesta, los dos hombres lo atacaron físicamente, propinándole golpes y patadas, hasta que uno de ellos lo golpeó con la llave de cubo tipo “L”.

Uno de los videos filmados por un vecino muestra cómo uno de los agresores utilizó el elemento metálico como elemento de agresión, mientras varias personas intervenían para separar a los involucrados.

violenta discusion de transito en castelar

En otras de las escenas, filmadas desde el interior de un auto que pasaba al momento del hecho, se ve cómo la víctima saca el rifle en medio de la discusión hasta que fue golpeado en la cabeza. En el medio, se observa a una mujer romper en llanto mientras pide la asistencia de una ambulancia.

En otros videos, a los que también tuvo acceso este medio, se ve cómo después de que la víctima cayó inconsciente al piso, un grupo de vecinos arremetió contra uno de los agresores y lo golpeó varias veces mientras que estaba sobre el asfalto.

La víctima fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladada al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía. Luego quedó internado en el Sanatorio La Trinidad, donde este viernes fue dado de alta.

Los agresores, ambos empleados de la empresa Motic de Villa Martelli, llevaban uniformes identificatorios al momento de la pelea. Fueron detenidos por orden de la UFI Nº5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo.

Según indicaron fuentes de la causa a Infobae, ambos fueron imputados inicialmente por el delito de lesiones graves. La calificación final quedó sujeta a la evolución del paciente. Así, este martes fuentes oficiales dijeron a Infobae que la jueza de garantía del caso, Laura Pinto, avaló el pedido de detención del fiscal para el acusado imputado por la tentativa de homicidio, identificado como Oscar Ricardo Maciel.

En tanto, las fuentes del caso consultadas por este medio explicaron que Ceferino Maciel, el hermano del detenido por el intento de homicidio, quedó imputado por el fiscal Oviedo por amenazas agravadas por empleo de arma y daño.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasLa PampaANSVSanta RosaTránsitoDiscusión de tránsito

Últimas Noticias

El auge de los audios por WhatsApp: Tomás Balmaceda reveló cómo cambió la forma de comunicarnos

En diálogo con Infobae al Mediodía, el filósofo analizó el fenómeno de los siete mil millones de audios que se envían por WhatsApp cada día y advirtió sobre la transformación de los vínculos cotidianos

El auge de los audios

La Justicia ordenó el traslado a Ezeiza del narco que armó el plan criminal contra un ministro

Se trata de Leonardo Airaldi, acusado de narcotráfico y almacenamiento de estupefacientes. Su traslado se realizará en las próximas 24 horas. El juicio contra comenzará el martes 3 de marzo en Paraná

La Justicia ordenó el traslado

Juicio por Loan: sin fijar fecha, los jueces explicaron cómo será el debate y autorizaron un particular detalle

El Tribunal Federal de Corrientes dio marcha atrás con algunas de sus decisiones y por ahora se desconoce cuándo comenzará el proceso que tiene a 17 personas imputadas

Juicio por Loan: sin fijar

Boleto estudiantil 2026 en Buenos Aires: quiénes pueden acceder y cómo se tramita

La Provincia de Buenos Aires implementa un sistema que ofrece hasta 50 viajes mensuales gratuitos a estudiantes que cumplan los requisitos, con la obligación de renovar el trámite cada año

Boleto estudiantil 2026 en Buenos

“El Darío de antes de la enfermedad ya murió”: la cruda reflexión de Lopérfido sobre el ELA dos meses antes de morir

El exdirector del Teatro Colón había escrito en diciembre del año pasado un texto sobre el impacto de la enfermedad en su vida. “No creo ser el mismo ya. Era un buen polemista y ahora no puedo hablar bien”, aseguraba

“El Darío de antes de
DEPORTES
El fuerte cruce entre Ruggeri,

El fuerte cruce entre Ruggeri, Astrada y Chavo Fucks por el supuesto conflicto entre Gallardo y Acuña

Revelaron el momento en el que Jack Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine: “Si tienes talento, lo logras”

Aston Martin reconoció que tiene problemas “extremadamente graves” y crecen los interrogantes sobre su participación en el Gran Premio de Australia

La verdad detrás de la posible chance de que Sebastián Villa vuelva a jugar en Boca Juniors

Alerta máxima en Racing y la selección argentina por la lesión en la rodilla que sufrió Valentín Carboni durante la práctica

TELESHOW
“La llama que llama” se

“La llama que llama” se reinventa en la era digital: así es la serie inspirada en la icónica publicidad de los 90

Se conoció quién reemplazará a Lizy Tagliani y a Diego Leuco en la nueva temporada de La Peña de Morfi

El documento que muestra de cuánto es la deuda de Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

Evangelina Anderson contó qué pasará con sus hijos ante el próximo desafío de Martín Demichelis en España

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump: “Quizás tengamos una

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba”

Pronóstico climático anticipa contrastes de lluvia en Panamá durante marzo

Irán no permite el acceso a sus instalaciones nucleares: detectaron movimientos en áreas donde almacena uranio

Estas son las ciudades donde USD 100.000 al año rinden más en Estados Unidos

Cuando una cama deshecha inspira a millones: Tracey Emin consagrada en Londres