Reforzaron la seguridad en los subtes en los horarios de mayor circulación

Más policías para reforzar la seguridad en estaciones y vagones durante los horarios de mayor circulación

Un operativo con 1.000 policías fue desplegado este martes por la tarde en el subte de Buenos Aires para reforzar la seguridad en estaciones y vagones durante los horarios de mayor circulación.

El dispositivo, coordinado por el Ministerio de Seguridad porteño, que encabeza Horacio Giménez, forma parte de un plan estratégico que desde ahora prevé la presencia diaria de más de 300 agentes en las 90 estaciones de la red, de 5.30 a 24, informaron las autoridades.

El refuerzo policial se produce tras una reducción del delito cercana al 30% en 2025, de acuerdo con datos oficiales difundidos por el Gobierno de la Ciudad, que reporta mínimos históricos en casos de robos y homicidios.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, supervisó el operativo en la estación Diagonal Norte (línea C) y afirmó: “No vamos a retroceder un centímetro porque esta es, y seguirá siendo, la Ciudad más ordenada para vivir en libertad. Queremos que la gente viaje cada vez más segura y con mayor tranquilidad. Para eso estamos reforzando la seguridad en el subte y también renovando las estaciones y cambiando los coches".

El refuerzo policial se produce tras una reducción del delito cercana al 30% en 2025

El plan de mejoras contempla la renovación de 18 estaciones recientemente puestas en valor, entre ellas Congreso, Castro Barros y Pueyrredón, mientras otras, como Piedras, Malabia y Tribunales, permanecen cerradas por obras.

Además, avanzan las licitaciones para intervenir Sáenz Peña, Alberti, Pasco (línea A) y Dorrego (línea B), y está en marcha la fabricación de 174 nuevos coches para la Línea B y 50 adicionales para las líneas A y C. También se encuentra en proceso la licitación de la obra para la Línea F.

Contará con la presencia diaria de más de 300 agentes en las 90 estaciones de la red

Para el período presupuestario de 2026, la Ciudad destinará el 15,4% de su presupuesto —equivalente a $2,6 billones— a seguridad, según confirmaron funcionarios.

Macri aseguró: “(Gracias a la) decisión política y al trabajo comprometido, bajamos todos los delitos en la Ciudad y además ya recuperamos más de 600 propiedades usurpadas“, al tiempo que destacó el compromiso de enfrentar el delito sin descanso.