Crimen y Justicia

Contrabando: incautaron artículos electrónicos ilegales valuados en $126 millones

La mercadería era comercializada en locales del barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Adrogué. Secuestraron celulares, consolas de videojuegos, computadoras y tablets

Guardar
Oficiales de la Prefectura Naval
Oficiales de la Prefectura Naval Argentina supervisan una gran cantidad productos electrónicos de origen ilegal que fueron incautados durante un operativo en CABA y el GBA

Agentes de la Prefectura Naval Argentina incautaron mercadería electrónica ilegal valuada en más de 126 millones de pesos, que había ingresado de manera ilegal al país y era comercializada en distintos locales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Fuentes de la investigación indicaron a Infobae que los procedimientos tuvieron lugar en comercios del barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Adrogué.

El procedimiento se originó a raíz de órdenes de allanamientos libradas por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1, a cargo del juez Ezequiel Berón de Astrada y la Secretaría N°2 de María Valeria Peralta Urquiza Rosito. El objetivo: incautar artículos electrónicos de origen extranjero que no contaban con el aval aduanero para su ingreso a Argentina.

Entre los elementos decomisados se encontraron más de 200 teléfonos celulares, consolas de videojuegos, computadoras, tablets, parlantes, electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos. Además, se secuestró documentación relevante para la causa, tanto en soporte físico como digital.

El valor total del material incautado supera los 126 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por la Prefectura Naval Argentina.

El operativo se llevó a cabo con la intervención de distintas áreas especializadas del organismo y de la Dirección General de Aduanas (ARCA), quienes verificaron la falta de documentación que respaldara el ingreso legal de los productos al territorio nacional.

El valor de la mercadería
El valor de la mercadería incautada asciende a 126 millones de pesos

Antecedente

En enero, personal de la Policía de la Ciudad desmanteló una organización dedicada a la importación ilegal en el barrio porteño de Villa General Mitre, con el secuestro de artículos valuados en 120 millones de pesos que habían ingresado al país de manera irregular y se ofrecían en tiendas virtuales.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que las acciones incluyeron dos allanamientos realizados por la División Organizaciones Criminales de la fuerza porteña, uno en una vivienda de un barrio privado en San Vicente, provincia de Buenos Aires, y otro en una propiedad utilizada como oficina y depósito en Villa General Mitre. En esos procedimientos, se localizó al presunto responsable de la maniobra, identificado como M.A.C., quien resultó imputado en la causa judicial.

La investigación se inició en diciembre del año pasado por una denuncia de la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ), especializada en causas del fuero federal penal y económico, que detectó la actividad ilícita a través de perfiles en redes sociales y tiendas virtuales bajo el nombre de fantasía COMBOX. Esta dependencia trabajó en articulación con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo de Diego Amarante, y la Secretaría 9, encabezada por Laura Irene Nicocia.

Durante los operativos, las autoridades secuestraron 310 bultos con mercadería extranjera compuesta por artículos de electrónica, electrodomésticos, audio y video, regalería, bazar, cuidado personal, perfumes, vestimenta e indumentaria de la marca Adidas apócrifa. Además, se incautaron una camioneta Toyota SW4,un Volkswagen Nivus, una Fiat Fiorino, equipos informáticos (tres CPU, tres notebooks, una tablet), cinco teléfonos celulares, un equipo DVR y documentación relevante para la causa. Fuentes del caso explicaron a este medio que la mercadería era ingresada al país sin declarar, y luego vendida a través de plataformas digitales y redes sociales.

Temas Relacionados

Contrabandomercadería ilegalúltimas noticias

Últimas Noticias

La caída de los ladrones que simulaban ser policías para cometer robos y entraderas en zona norte

La banda fue desbaratada en un operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los sospechosos están acusados de robo agravado y asociación ilícita. Cómo actuaban

La caída de los ladrones

Traición, preservativos y un arrepentido: así fue la caída de Sebastián Marset, “el Rey del Sur”, en Bolivia

El capo narco uruguayo, con influencia en Argentina, está preso en una cárcel de Virginia, Estados Unidos. Infobae accedió a los cargos en su contra: las valijas con euros al costado de caminos de Europa

Traición, preservativos y un arrepentido:

Crimen de Jeremías Monzón: la Justicia revisa la imputación contra una de las acusadas

Se trata de la mamá de la adolescente implicada en el asesinato, que fue acusada como partícipe necesaria y está con prisión preventiva. La audiencia se llevará a cabo hoy

Crimen de Jeremías Monzón: la

Condenaron a los asesinos del veterano de Malvinas que intentó defender a un amigo de un robo

Ricardo Akins (64) fue atacado a tiros en marzo de 2024 en Lanús, pocos días antes del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Condenaron a los asesinos del

Un hombre denunció a un amigo por extorsión: le prestó su moto y luego le exigió $400 mil para devolverla

Luego de que accedieran a pagar la suma pedida, las autoridades detuvieron al acusado y lo trasladaron a la comisaría local

Un hombre denunció a un
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

Las imágenes de las reformas con las que avanza Boca Juniors en un punto clave de la Bombonera

Crece el escándalo: la tajante decisión que tomó Senegal tras ser despojado del título de la Copa Africana de Naciones a dos meses de ganarla

La Fórmula 1 publicó un ranking que destacó la actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de China

Vinicius Júnior explicó los motivos de su provocador festejo en uno de los goles ante Manchester City: la bandera de la discordia

TELESHOW
Los días de Wanda Nara

Los días de Wanda Nara y Martín Migueles en las Islas Maldivas: yate de lujo, paseo con delfines y amor bajo el sol

Emily Ceco contó cómo reaccionó su exmarido durante el juicio por violencia de género: “Se pegaba trompadas”

El mal momento de Oriana Junco al alquilar un departamento: “Pagué 2 millones y medio y no tenía nada”

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis: “Dios me sacó la venda de los ojos”

La dolorosa lesión de Juli Poggio al arrancarse una uña sin querer: “Para el desmayo”

INFOBAE AMÉRICA

Gustavo Petro atribuyó a Ecuador

Gustavo Petro atribuyó a Ecuador una bomba hallada en Colombia y anunció protesta diplomática

El Salvador prueba un seguro climático pionero para proteger sus olas y su economía surfista

La ola de frío ártico que afectó a más de 180 millones en el este de EEUU se debilita

Uruguay presentó medidas para dejar de ser “una máquina de impedir”: buscan reducir “excesos burocráticos”

Panamá reporta alza en casos vinculados a material ilícito infantil