Buscan a “El Loco” Cárdenas, un preso condenado por homicidio que escapó durante una sesión psicológica en Chubut

Cárdenas había sido condenado a 15 años por homicidio y ya se había dado a la fuga después de cometer el crimen

Un operativo de búsqueda se activó en la Patagonia, luego de que notificaran que Darío Fernando “El Loco” Cárdenas se había fugado de una clínica en Trelew, provincia de Chubut, durante un traslado para recibir atención psicológica. Según informaron fuentes policiales, se trataría de un preso peligroso, ya que cuenta con una condena por homicidio y no sería la primera vez que se evade de la Justicia.

Todo ocurrió cuando el recluso fue trasladado desde el Instituto Penitenciario Provincial hacia un edificio ubicado en la calle Belgrano al 600. Cárdenas había sido escoltado hasta el primer piso, pero se habría quedado solo en el consultorio médico, debido a que el personal penitenciario encargado de su custodia no tenía permitido el ingreso por cuestiones de confidencialidad profesional.

Pese a que no trascendieron los detalles exactos del momento en el que escapó, las autoridades constataron que el prófugo saltó por la ventana y se subió a una motocicleta que lo esperaba en la calle. Por este motivo, se incrementaron las sospechas de que la huida no solo habría contado con la colaboración de terceros, sino que habría estado planificada.

De acuerdo con la información publicada por El Comodorense, de inmediato, la Policía de Chubut desplegó un protocolo de búsqueda por la fuga, considerada de alto riesgo. Asimismo, las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz coordinan con Chubut ante la posibilidad de que Cárdenas haya cruzado a esa provincia en cuestión de horas.

La cárcel en donde se encontraba alojado el prófugo (Gentileza: FM Tropical)

Actualmente, Cárdenas cumplía una condena de 15 años de prisión efectiva por el homicidio agravado con arma de fuego de Alexis Sena, cometido el 18 de agosto de 2021 en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew. Según la reconstrucción judicial, el atacante baleó a Sena en la cabeza tras una discusión por un supuesto robo de droga y huyó del lugar.

De esta manera, una sentencia dictada en marzo de 2024 estableció la pena tras haber sido encontrado culpable. Sumado a esto, el historial criminal y la amplia capacidad de ocultamiento de Cárdenas adquieren nueva relevancia tras su reciente fuga.

Durante un diálogo con Diario Jornada, la madre de la víctima, Silvia Nievas, recordó que el recluso estuvo ocho meses prófugo luego de haber cometido el crimen. Su fuga llevó a las autoridades a seguirlo hasta Mar del Plata, en donde descubrieron que alquilaba una vivienda, poseía una camioneta y operaba con documentación apócrifa.

Al mismo tiempo que la mujer subrayó que el prófugo “tiene los medios económicos y el apoyo de la delincuencia como para hacerlo nuevamente”, criticó severamente al juez de Chubut, Marcelo Nieto Di Biase, que autorizó el traslado extramuros que posibilitó la fuga de “El Loco” Cárdenas.

Cárdenas se escapó este martes durante una sesión de psicología

“Hoy en día, con toda la tecnología que hay, podía tener atención psicológica de forma virtual dentro de la cárcel. No hay necesidad de que vaya. Más un delincuente tan peligroso, condenado por homicidio”, apuntó Nievas al expresar su indignación por el manejo del traslado y la permisividad con el uso de celulares dentro del penal.

En línea con esto, Nievas relató que el golpe emocional para su familia fue inmediato, especialmente para su nieta, la hija de Damián, que tenía siete años en el momento del homicidio y, ahora, en la adolescencia, se enteró de la fuga por redes sociales. “Se puso muy mal. Para ella es un trauma. Siente miedo, le da bronca. Es la persona que le sacó a su papá”, describió.

Frente al riesgo latente, la madre de la víctima sostuvo que no teme por su seguridad personal, convencida de que la prioridad del prófugo es alejarse de Trelew para no ser recapturado. “Debe estar más preocupado de escapar de Trelew, si es que ya no lo hizo, que de tomar algún tipo de represalia”. Y profundizó: “No le puedo tener miedo porque ya mató a mi hijo, no me puede hacer nada peor”.

Mientras que Nievas lamentó que Cárdenas se haya escapado, tras la dificultad que representó capturarlo y condenarlo, agradeció el compromiso de la fiscal Julieta Gamarra, que estuvo al frente de la acusación durante el juicio. “Gracias a la fiscal, que se puso el caso al hombro, y al jurado popular que se puso en mi lugar y cumplió su rol, se logró una condena”, destacó al concluir que esperaban que pueda ser reubicado y puesto tras las rejas prontamente.