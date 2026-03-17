Así fue la secuencia completa del crimen del almacenero de Almirante Brown

El momento del crimen del almacenero

El domingo pasado, a las 21:13, Roberto Antonio Peralta, un almacenero de la localidad bonaerense de Almirante Brown, fue atacado a balazos por dos hombres que ingresaron en su comercio y que luego escaparon a bordo de una camioneta. Pese a ser llevado al hospital, la víctima, de 75 años, murió.

El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y permitió reconstruir, paso a paso, la secuencia del crimen que se resolvió en menos de 24 horas, gracias a una rápida investigación de la DDI Lomas de Zamora y de la UFI N°3 descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Sergio Zárate

La noche transcurría normalmente en el almacén de Roberto y nada presagiaba lo que estaba por pasar. Sin embargo, unos 15 minutos antes de ingresar al comercio para concretar el plan, la cámara de seguridad ubicada en frente del almacén captó a los dos sospechosos mientras merodeaban el lugar.

Se los observa en la esquina de las calles Santa Cruz y Bolívar, a metros del lugar del crimen. En el medio, el comercio funcionaba como lo hacía regularmente.

La llegada de los homicidas al comercio de Peralta

De hecho, las cámaras de seguridad privadas permitieron establecer que, al menos 30 minutos antes del crimen, los agresores merodeaban la zona a bordo de la Renault Kangoo roja, conducida por un tercer sujeto. Los tres, de entre 40 y 50 años.

Un segundo video mostró a la pareja de agresores a las 21:11 mientras caminaban por la calle donde está ubicado el almacén, para luego acercarse y llevar adelante lo que tenían planificado.

Otra las filmaciones, registrada por la misma cámara que los había captado unos 15 minutos antes en la esquina del lugar, muestra el momento de la llegadas de lo sospechosos al local de Peralta.

En las imágenes que ilustran esta nota se ve cómo los asesinos se acercaron al comercio, esperaron a que salieran un par de clientes y luego ingresaron. No pasó más de un minuto cuando uno de los sospechosos extrajo el arma y le disparó a quemarropa casi en la puerta de entrada del almacén. Eran las 21:13 cuando Roberto, herido, cayó al piso heridos.

En paralelo, los criminales huyeron y se subieron a la camioneta de color roja. Pocos segundos después llegó un grupo de vecinos para asistir a la víctima, alertado por el sonido de los disparos. De hecho, en las imágenes se ve la desesperación de uno de los testigos que atinó a ir detrás de los agresores, pero desistió de su idea. Apenas se tomó la cabeza en señal de desesperación.

La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Oñativia, con heridas de arma de fuego en pelvis y abdomen. La gravedad de las lesiones provocó finalmente su muerte, poco después de haber ingresado.

El seguimiento de las cámaras municipales y privadas mostró que la camioneta realizó un recorrido que abarcó los partidos de Quilmes y Florencio Varela. La última imagen del vehículo fue captada a las 00:15 del día siguiente sobre la calle 25 y Camino General Belgrano, en Berazategui.

Los asesinos merodean el almacén antes de concretar su plan

Según las fuentes consultadas por este medio, el vehículo fue hallado horas después por personal del Comando de Patrulla Florencio Varela, donde fue abandonada por los sospechosos tras una persecución. En el lugar, la policía preservó la escena y convocó a la División Casos Especiales de la Policía Bonaerense para peritar la camioneta. Allí descubrieron huellas dactilares y el celular de uno de los sospechosos.

Fue gracias a estos elementos que finalmente, a menos de 24 horas del hecho, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró la detención de los presuntos asesinos.

Se trata de Mario Alberto Cajal, un hombre domiciliado en la localidad de Temperley, con antecedentes penales por infracción a la Ley 23.737, robo agravado y robo con armas, y que había recuperado la libertad en octubre de 2021. También fue detenido Adrián Eduardo Rodríguez (51), señalado como autor material del disparo, en un domicilio de la localidad de El Peligro. Ambos quedaron imputados por homicidio y a disposición de la justicia.