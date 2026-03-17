Mataron a balazos a un almacenero en Almirante Brown: el detalle que permitió resolver el crimen en 24 horas

Así fue la secuencia del crimen del almacenero de Almirante Brown

Roberto Antonio Peralta, un almacenero de 75 años, fue asesinado a sangre fría en su comercio ubicado en la localidad bonaerense de San José, partido de Almirante Brown: dos hombres ingresaron el domingo por la noche y casi sin mediar palabra lo mataron a balazos. Los sospechosos, que no robaron nada, fueron detenidos menos de 24 horas después.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo ocurrió en un local ubicado en un comercio de rubro almacén situado en la esquina de las calles Santa Cruz y Bolívar.

Allí, de acuerdo con la investigación y los videos de la secuencia, a los que accedió Infobae, dos hombres armados ingresaron al local y le dispararon a Peralta. De acuerdo con la declaración de su esposa, los agresores se dieron a la fuga en una Renault Kangoo roja, sin sustraer ningún objeto de valor.

En las imágenes que ilustran esta nota se ve cómo los asesinos se acercaron al comercio hacia las 21:11, esperaron a que salieran un par clientes y luego ingresaron. No pasó más de un minuto cuando uno de los sospechosos extrajo el arma y le disparó a quemarropa casi en la puerta de entrada del almacén.

Rodríguez, el autor material, y Cajal, su cómplice

Luego, ambos huyeron y se subieron a la camioneta de color roja. Pocos segundos después llegó un grupo de vecinos para asistir a la víctima, alertado por el sonido de los disparos.

La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Oñativia, con heridas de arma de fuego en pelvis y abdomen. La gravedad de las lesiones provocó finalmente su muerte, poco después de haber ingresado. El caso quedó a cargo de la UFI N° 3 descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Sergio Zárate, con intervención del GTO y la DDI Lomas de Zamora.

Las cámaras de seguridad privadas permitieron establecer que, al menos 30 minutos antes del crimen, los agresores merodeaban la zona a bordo de la Renault Kangoo roja, conducida por un tercer sujeto. Los tres, de entre 40 y 50 años.

La rápida investigación y el detalle que permitió la caída de los asesinos

Luego, de acuerdo con la investigación, se estableció que el vehículo se detuvo en las inmediaciones de la intersección de Santa Cruz y Bolívar. Después, los sospechosos recorrieron a pie el trayecto hasta el almacén y esperaron a que se retiraran los clientes. Una vez que el local quedó vacío, ingresaron, dispararon contra Peralta y escaparon a pie hasta la esquina de la calle Frías, donde abordaron nuevamente la Kangoo.

El seguimiento de las cámaras municipales y privadas mostró que la camioneta realizó un recorrido que abarcó los partidos de Quilmes y Florencio Varela. La última imagen del vehículo fue captada a las 00:15 del día siguiente sobre la calle 25 y Camino General Belgrano, en Berazategui.

La camioneta roja en la que escaparon luego del asesinato

Según las fuentes consultadas por este medio, el vehículo fue hallado horas después por personal del Comando de Patrulla Florencio Varela, donde fue abandonada por los sospechosos tras una persecución. En el lugar, la policía preservó la escena y convocó a la División Casos Especiales de la Policía Bonaerense para peritar la camioneta.

Los agentes descubrieron que el vehículo presentaba el número de motor y chasis adulterados y se constató que la patente era triplicada. Pero no fue lo único: los peritos levantaron ocho huellas dactilares y secuestraron un teléfono celular Motorola apagado. La pista sería la clave para dos con los asesinos.

El análisis de las huellas permitió identificar a uno de los sospechosos. Se trata de Mario Alberto Cajal, un hombre domiciliado en la localidad de Temperley, con antecedentes penales por infracción a la Ley 23.737, robo agravado y robo con armas, y que había recuperado la libertad en octubre de 2021.

Las autoridades, además, detectaron por las cámaras de seguridad que uno de los agresores, luego de dejar la Kangoo, se dirigió a la Estación Ferroviaria de Florencio Varela. El cerco sobre los asesinos se cerraba aún más.

Fue entonces que la Fiscalía, con los datos que había obtenido en la camioneta, ordenó tres allanamientos. En el primero, arrestó a Cajal, quien además era el dueño del celular que había quedado el vehículo.

El portaequipaje de la camioneta que los sospechosos removieron

Casi en paralelo, en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 53.2, localidad de El Peligro, arrestado Adrián Eduardo Rodriguez, identificado como autor material del disparo. Se trata de un hombre de 51 años. que cuenta con antecedentes por estafa y una causa de 2010 por infracción a la Ley 23.737.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía N° 3, imputados por homicidio, menos de 24 horas de haberlo concretado. La investigación determinó que los autores planificaron el ataque y que no existió robo, lo que refuerza la hipótesis de que detrás del crimen, se esconde otro motivo.