Detuvieron en Rosario a un joven por robo y secuestraron cuatro autos con pedido de captura

La Policía de Rosario detuvo al hombre de 22 años acusado de robo calificado (Fuente: Rosario3)

En la ciudad de Rosario, la Policía de Investigaciones estuvieron realizando distintos operativos y allanamientos en el marco de una investigación por robo calificado con privación ilegítima de la libertad. Lograron detener a un joven de 22 años y secuestrar cuatro automóviles vinculados al caso.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Circunvalación y Sorrento, donde los agentes localizaron un Fiat Palio Weekend que presentaba pedido de secuestro activo por hechos similares en la región.

Durante el allanamiento realizado por la policía de Rosario, el hombre detenido presentaba pedido de secuestro por robo calificado. Fue identificado como Santiago I. C. de 22 años y actualmente se encuentra a disposición de la autoridad judicial, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Por disposición del fiscal Juan Carlos Oggero, de la Fiscalía de Casilda, se extendieron dos órdenes de allanamiento tras la aprehensión. Una de las diligencias se realizó en una cochera ubicada en Bolivia al 2400, donde se fiscalizaron trece unidades y se encontraron tres vehículos adicionales con irregularidades, todos con algún tipo de restricción por robo o por adulteraciones en los grabados identificatorios.

Entre los automóviles secuestrados se identificaron un Toyota Corolla, un Citroën C4 Lounge y un Peugeot 208, este último con signos de manipulación en sus registros. Según Rosario3, también se incautó un teléfono celular durante el operativo de investigación.

Crecen los allanamientos en Rosario

Seis personas fueron arrestadas durante allanamientos realizados el jueves 12 de marzo en Parque Casas, barrio ubicado en la zona norte de Rosario. Las intervenciones de los grupos tácticos siguen creciendo tras los incontables casos de narcotráfico y robos que sufre la ciudad.

Parte de la cocaína hallada en los allanamientos de la Policía de Rosario en el barrio Parque Casas (Fuente: Rosario3)

Este operativo sucedió por orden de la fiscal de Microtráfico Alejandra Raigal e intervención de la División Antidrogas de la Policía Federal. Los procedimientos, vinculados a la venta minorista de estupefacientes por parte de dos familias, incluyeron el secuestro de cerca de un kilo de cocaína, dos pistolas calibre 9 milímetros, tres cargadores, 24 cartuchos, una notebook y aproximadamente $400.000 en efectivo.

Entre los lugares inspeccionados, una chatarrería figura como una presunta pantalla utilizada para disfrazar la actividad de comercialización de droga, de acuerdo con la investigación citada por Rosario3. En otra parte del operativo, realizado en Uriarte al 2000, la policía confiscó 500 envoltorios de cocaína, celulares, elementos para fraccionar la sustancia y balanzas de precisión.

Narcotráfico en Rosario

Una pareja vinculada al narcotráfico en Rosario fue detenida tras un allanamiento en Puerto Gaboto, donde agentes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Rosario, dependiente de la Agrupación XV Rosario, confiscaron 18 pistolas, más de USD45.000, municiones y un chaleco antibalas, según informó Canal Uno.

Los investigadores detectaron la conexión del principal sospechoso, identificado como “Artur”, con una organización criminal relacionada con Claudio “Morocho” Mansilla y Jésica “La Fea” González, ambos detenidos en la actualidad.

El procedimiento concluyó con la detención de Artur, de 48 años, acompañado de su pareja Evelin Mariel A., de 27 años, en una vivienda situada en inmediaciones de Almagro y Novaro. Las tareas de vigilancia que permitieron su captura también identificaron en el lugar cajas de cartuchos de distintos calibres, dos vehículos, 15 gramos de cocaína y dos millones de pesos.

Según fuentes del caso, la pesquisa señala que “Artur” tenía una orden de captura vigente y se le atribuye el rol de instigador de homicidios, así como la participación en la distribución de estupefacientes en barrio Godoy, al oeste de Rosario.

La investigación, dirigida por la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva, permitió que, tras las detenciones, el magistrado responsable ordenara el decomiso del dinero y el armamento confiscado, que será sometido a análisis judicial conforme a la causa.