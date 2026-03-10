Crimen y Justicia

Cayó “Artur”, la mano derecha del capo narco “Morocho” Mansilla: tenía 18 pistolas en la casa

Claudio L., de 48 años, fue detenido este martes en un allanamiento que realizó Gendarmería en Puerto Gaboto. Está sindicado como un mando medio de la presunta banda que opera el recluso y su ex Jésica “Fea” González

Santa Fe: todo lo secuestrado a "Artur" tras un allanamiento en la localidad de Puerto Gaboto

La presunta mano derecha de los reclusos Claudio Javier “Morocho” Mansilla –condenado por homicidios, narcotráfico y una fuga de la cárcel de Piñero– y su ex pareja Jésica “Fea” González, fue detenido en un allanamiento por narcomenudeo que llevó a cabo este martes Gendarmería Nacional en la localidad de Puerto Gaboto por pedido de la fiscal Paula Barros.

Se trata de Claudio Alberto L., alias “Artur”, de 48 años, a quien le secuestraron 18 pistolas, 12 celulares y 40 mil dólares.

El nombre de Claudio L. sobrevuela constantemente en un legajo por venta de droga minorista en el barrio Godoy y Santa Clara, en la zona oeste de Rosario, por el que ya hay 21 personas imputadas y detenidas. Entre ellas, “Fea” González, sindicada en la causa como la supuesta líder de la violenta estructura.

La investigación cobró impulso el 10 de marzo del año pasado, cuando presuntos miembros de la organización mataron a tiros a Esteban Gustavo Fernández, primo hermano del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero, quien tenía una abultada deuda por consumo de estupefacientes con la banda. La víctima fue acribillada en la esquina de Uriarte y Campodónico frente a sus familiares.

Tras un allanamiento en la localidad de Puerto Gaboto, se secuestraron 18 pistolas, más de 40.000 dólares, cajas de municiones y un chaleco antibalas

Tras el homicidio, la Policía detuvo a Francisco Nicolás Quintana, Eugenio Nahuel Fakerman, Rodrigo Rubén Darío Belizán, Nahuel Mauricio Andino y Melina Evelyn Andino, considerados terceras líneas de la estructura bajo investigación.

Con el avance de distintas medidas, la Justicia provincial llegó a tener certeza de que Rodrigo Belizán fue quien entregó el arma que se usó para el asesinato. Además, estableció que la persona que jaló el gatillo fue T.E.V., hijo biológico de Mansilla –aunque no lleva su apellido–, de 16 años al momento del ataque, quien también fue acusado como el supuesto autor material.

Dos meses después, en mayo del año pasado, el Ministerio Público de la Acusación dio con Jésica González en la ciudad de Capitán Bermúdez en medio de una serie de allanamientos hechos por Gendarmería, donde arrestaron a otros supuestos integrantes de la estructura, quienes fueron llevados a audiencia imputativa por microtráfico de droga.

En la nueva tanda de detenciones por el legajo estuvieron “La Fea”, Micaela Belén Cejas, Camila Ayelén Dumbsky, Olga Beatriz Rosales, Andrés Khalil “K” Sánchez, Nahuel “Moscato” Andino, Brenda Andino y Estela Carrizo.

Claudio Javier "Morocho" Mansilla
Claudio Javier "Morocho" Mansilla

Con el avance del peritaje de los celulares incautados en el marco de la investigación, se pudo establecer que Andrés Khalil Sánchez y el prófugo Claudio L., alias “Artur”, eran los dos gerentes de la empresa criminal, ya que se encargaban de administrar la contabilidad de los búnkeres, la mano de obra para cometer balaceras, extorsiones u homicidios, y encargarse de las armas que usa la banda.

A “Artur” –que de acuerdo a intervenciones telefónicas también se lo apoda “Tío y “Papi”– se le hizo vigilancia en las localidades de San Lorenzo, Pueblo Andino, Puerto San Martín y Rosario, donde se desplazaba principalmente en un Cruze negro, aunque también frecuentaba otros tres autos más.

Gendarmería detuvo a Claudio L. y a su pareja Evelin Mariel A. (27) en un domicilio situado en inmediaciones de Almagro y Novaro, en Puerto Gaboto, donde habían sido vistos durante varios días de tareas de vigilancia. En ese inmueble se encontraron las armas, el dinero, los celulares, cajas de cartuchos de distintos calibres, dos autos, 15 gramos de cocaína y dos millones de pesos.

