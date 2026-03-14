Crimen y Justicia

Estremecedor reclamo en Tandil: una familia llevó la camioneta en la que chocó y murió su hijo a una plaza para pedir justicia

Iván González, de 21 años, falleció en julio del año pasado tras chocar con un conductor alcoholizado. El acusado fue beneficiado con arresto domiciliario

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El video publicado por la familia de Iván González

Cuando te matan a un hijo en Tandil. La justicia no es justa y termina siendo cómplice de un asesino”. Ese es el mensaje que escribió la familia de Iván González, un joven de 21 años que murió tras chocar con un conductor alcoholizado, sobre uno de los costados de la camioneta en la que falleció la víctima y que decidieron instalar en pleno centro de esa ciudad bonaerense en reclamo de justicia.

Las imágenes del vehículo son estremecedoras. Según se observa en un video publicado por la familia de la víctima, los hierros retorcidos de la camioneta fueron utilizados para escribir sobre ellos otros mensajes más para hacerle llegar un mensaje al fiscal del caso y causar impacto en los transeúntes que circulaban en las inmediaciones de la plaza Independencia, el lugar elegido para llevar adelante el reclamo.

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de julio de 2025, cuando una camioneta Ford Ranger, manejada por Ignacio Clemente, impactó de frente contra la Volkswagen Saveiro en la que viajaba González junto a su amigo Jeremías Aguilar.

El accidente se produjo cuando Clemente circulaba a más de 120 kilómetros por hora, en contramano y con las luces altas encendidas. Las pericias determinaron que tenía alcohol en sangre y el registro de conducir vencido desde hacía ocho meses. Iván falleció en el acto, mientras que Aguilar resultó herido, pero sobrevivió gracias a una maniobra del propio joven en el momento previo al impacto.

Iván González, el joven que
Iván González, el joven que falleció en un trágico choque en Tandil, aparece en la imagen junto a su padre

La causa está calificada como homicidio culposo con lesiones graves, con agravantes por conducir alcoholizado, en contramano, a exceso de velocidad y con licencia de conducir vencida desde el año pasado. Además, se constató la presencia de cocaína en orina.

El fiscal Luis Piotti lo imputó al conductor, pero la defensa logró el beneficio de arresto domiciliario. Por eso, el reclamo de la familia: el abogado Gastón Argeri reclamó la revocación de la prisión domiciliaria y que Clemente cumpla la preventiva en una unidad penitenciaria.

El conmovedor mensaje del papá de la víctima

“Soy Mario, el papá de Iván. A mi hijo me lo arrebataron, y hoy siento que la justicia se nos está riendo en la cara. Fui a buscar respuestas, a pedir justicia, y el fiscal de la causa, Luis Piotti, literalmente me dio la espalda y me dejó hablando solo“, escribió el padre en el mensaje que acompaña el video de la camioneta del choque.

“Así de desamparados estamos. Ante ellos, pareciera que no somos nadie. Tomé la decisión de dejar la camioneta destrozada de Iván en la puerta del municipio. Usándolo como lugar concurrido. Le pido perdón a la sociedad si la imagen choca o lastima, pero esa es la realidad con la que mi familia se levanta todos los días”, continuó.

“Tengo dolor, pero también tengo mucha bronca. No puedo ni siquiera dejar que mi hijo descanse en paz, porque además de luchar contra el hombre que lo mató, tengo que luchar contra los que deberían defendernos. No nos dejen solos. Les pido con el corazón roto que me ayuden a difundir esto”, señaló.

Los familiares de Iván González
Los familiares de Iván González protestaron en Tandil con la camioneta chocada y mensajes, con los que reclaman justicia por su muerte

“No nos dejen solos. Les pido con el corazón roto que me ayuden a difundir esto. Que todo Tandil sepa la injusticia que estamos viviendo. Iván no se olvida”, finalizó.

La familia espera ahora que el fiscal eleve la causa a juicio oral por el delito de homicidio simple con dolo eventual, lo que supondría una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

La familia del conductor ebrio envió una carta a los medios locales donde se señaló que el joven siempre estuvo a derecho.

“Comprendemos el inmenso dolor, la bronca y la impotencia que atraviesa la familia de Iván. Nada puede reparar esa pérdida. Solo pedimos que el esclarecimiento de lo sucedido se dé en un marco de respeto, sin violencia ni juicios anticipados, permitiendo que la verdad surja a través de la investigación judicial”, expresaron, según el diario ABC Hoy.

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