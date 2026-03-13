Crimen y Justicia

Quilmes: robaron más $20 millones en un comercio mayorista en menos de 2 minutos y los detuvieron

Fue una banda dedicada a asaltar este tipo de comercios en sur del Gran Buenos Aires. Lo hicieron en al menos dos mayoristas, con pocos días de diferencia. Hay tres detenidos, uno es policía de La Bonaerense. Los videos

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Así fue el robo de los 20 millones de pesos

Fernando Iván Ezequiel Autalan (27), Braian Kimey Molina (27) y Cristian Iván Herrera (29), este último sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fueron detenidos acusados de integrar una banda que robó un comercio mayorista de la zona de Quilmes, de donde se llevaron un botín de 20 millones de pesos en apenas 75 segundos. Están acusados, además, robar otro local similar menos de dos semanas antes y un vehículo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el más reciente de los asaltos ocurrió el pasado 20 de febrero. Ese día, cinco hombres armados llegaron al comercio Marbel, empresa de productos ganaderos, en las calles 815 y 882 bis a bordo de una camioneta Renault Oroch. Se trata de una zona cercana al arroyo Las Piedras.

Allí sustrajeron el botín y huyeron. Luego, abandonaron la camioneta y cambiaron nuevamente de vehículo. En uno de los videos que acompañan este artículo se cómo los delincuentes armados se llevaron el dinero en poco más de un minuto.

El primer robo

No era la primera vez que la banda actuaba. Once días antes, en la intersección de las calles 187 y Roque Cisterna, en Quilmes, varios hombres armados irrumpieron en un mayorista, sustrajeron $300.000 y le robaron la camioneta a un cliente para huir. Se trataba de la misma Renault Oroch que usarían para el siguiente asalto.

De acuerdo con la investigación, la banda llegó a bordo de un Volkswagen Cross Fox, que sería abandonado poco después en la zona de la calle 196 Bis y Monseñor De Andrea; tenía pedido de secuestro activo por hurto.

El robo al comercio mayorista del 11 de febrero

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°7 de Quilmes, que, tras analizar cámaras de seguridad, detectó que los delincuentes cambiaban de vehículo tras los robos y se daban a la fuga en un Nissan Versa. Ese fue su error, ya que el uso de ese modelo de vehículo permitió conectar ambos hechos y dar con los sospechosos.

El 27 de febrero pasado, tras un patrullaje del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía bonaerense, se logró interceptar un auto con las mismas características en la zona Quilmes Oeste, donde se detuvo a tres sospechosos. Uno de ellos portaba una pistola Bersa 9 mm con 10 proyectiles.

La presencia de un policía bonaerense entre los detenidos activó la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA)y la apertura de un sumario en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El agente quedó desafectado y fue imputado por robo agravado, junto con los otros dos acusados.

El momento en que ingresaron a uno de los comercios

El informe policial señala que la investigación sigue en curso para establecer la participación de otros involucrados y recuperar los montos sustraídos. De acuerdo con lo que trascendió, Los tres detenidos se negaron a declarar ante la fiscalía, que investiga la posible conexión de la banda con otros hechos similares en la zona sur del Gran Buenos Aires.

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