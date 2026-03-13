Crimen y Justicia

El hogar del horror de Florencio Varela: sometían a 13 chicos a trabajo esclavo y sospechan de funcionarias provinciales

Se trata del hogar Nido de Águila, ubicado en la zona de La Capilla. Los niños eran sometidos a trabajos pesados y se les negaba la comida. Las dueñas del hogar fueron detenidas. La causa está a cargo del fiscal Daniel Ichazo

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Allananamientos al hogar de niños de Florencio Varela acusado de trabajo esclavo

Un grave caso de explotación infantil estalló en las últimas horas. El foco es el hogar Nido de Águila, ubicado en la zona de La Capilla, Florencio Varela, que acoge a niños en situación de vulnerabilidad.

El viernes pasado, la Policía Bonaerense arrestó a las dueñas del hogar, acusadas de someter a 13 chicos que debían proteger a una situación de trabajo esclavo. Incluso, se las acusa de negarles la comida. La investigación por el delito de reducción a la servidumbre, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, de la UFI N°8 de Berazategui, determinó que los chicos supuestamente debían realizar tareas de albañilería, cortar cañas con machetes para construir cercos y juntar en carretillas las heces de 31 perros y dos caballos.

También debían ocuparse de limpiar la casa y mantener a los animales del lugar. “Estas tareas se extendían durante todo el día e incluso hasta la medianoche, aun con lluvia y a la intemperie. También eran privados de alimento, expulsados al exterior en jornadas de frío o durante la noche si se resistían, y se les prohibía mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al lugar", asegura un informe de la Justicia al que accedió Infobae. Los niños, incluso, debían dormir con los perros del lugar.

La denuncia que dio origen al caso vino, precisamente, de un niño que había pasado por el lugar, hoy un adolescente.

El hogar Nido de Águila,
El hogar Nido de Águila, allanado hoy por la Policía Bonaerense

Las funcionarias sospechadas

El área de Cibercrimen contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Berazategui, a cargo del Subcomisario Matías Giménez, allanó el lugar e incautó computadoras y celulares, además de arrestar a las acusadas. También se secuestró documentación de interés, afirman fuentes del caso a Infobae. Todos los chicos supuestamente damnificados se encuentran identificados con nombre y apellido.

En paralelo, se investiga un posible hecho de encubrimiento agravado. Dos mujeres, identificadas también en la causa, “se valieron de su condición de funcionarias públicas del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza” para proteger a las dueñas del lugar, asevera otro documento de la causa.

La “información privilegiada” que recibían de la Dirección Provincial de Coordinación de Servicios Zonales y Locales habría sido utilizada para alertar a las dueñas del lugar de inspecciones judiciales que se realizaron en el lugar el 26 febrero último.

La ropa colgada en el
La ropa colgada en el hogar

Una de las funcionarias, según la acusación, habría alertado por WhatsApp a una de las detenidas para que “pudiese eliminar toda evidencia que pudiese existir de explotación servil infantil practicada en el lugar y pudiese acondicionar el mismo previo al allanamiento, para ocultar las condiciones de vida en que las víctimas eran explotadas, incluso indicándole el punto de encuentro de la reunión operativa previa al procedimiento y retransmitiéndole con detalles la presencia del personal policial“, continúa un documento de la causa.

Así, solo se encontraron cuatro niños en el Nido de Águila en el último allanamiento: investigadores del caso sospechan que los datos filtrados permitieron a las mujeres que controlaban el lugar reubicar a los chicos. Los cuatro niños hallados fueron enviados a otros hogares.

Por lo pronto, ambas dueñas del hogar ya fueron indagadas por el fiscal Ichazo: ambas se negaron a declarar. Continúan detenidas y sus abogados pidieron que sean excarceladas.

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