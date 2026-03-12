Se presentaba como ingeniera y estafaba a trabajadores con falsos empleos mineros: fue detenida en Salta

La principal sospechosa de las estafas se presentaba como ingeniera, pero nunca pudo acreditar sus estudios.

Una investigación dirigida por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, titular de forma interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de la provincia de Salta, derivó este miércoles en la detención de una mujer -junto a su pareja-, acusada de estafar a trabajadores con falsas ofertas laborales en el sector minero, un esquema que afectó a decenas de postulantes y condujo a la inmovilización de ocho cuentas bancarias para preservar pruebas y fondos vinculados al delito.

Según precisaron desde el Ministerio de Seguridad salteño a Infobae, el operativo, encabezado por la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, incluyó el allanamiento de dos domicilios en el marco de una causa que surgió tras la denuncia presentada el pasado 27 de febrero. Desde entonces, otras 31 víctimas sumaron sus denuncias, todas ellas contactadas bajo la promesa de incorporarse a obras mineras a través de empresas que no contaban con registro formal ni publicaciones oficiales.

De acuerdo a la investigación, la principal sospechosa, que se presentaba como ingeniera aunque no pudo acreditar sus títulos, ofrecía empleos en compañías mineras a cambio de sumas de dinero justificadas como trámites administrativos o estudios preocupacionales. Para dar apariencia legítima a las contrataciones, promovía la creación de estructuras comerciales identificadas como Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin. Estas entidades sirvieron como fachada para convocar personal, emitir documentación falsa y sostener la simulación de proyectos mineros reales.

Agentes de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de la provincia de Salta estuvieron a cargo de los allanamientos.

Según concluyó la fiscal Salinas Odorisio durante la investigación, el dinero recaudado de los postulantes era transferido a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, dificultando así su seguimiento. Los investigadores señalaron que este mecanismo buscaba entorpecer la trazabilidad de los fondos e incrementar la complejidad de la maniobra delictiva.

La operatoria se basaba en el uso sistemático de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web asociado a Rimay Group S.R.L. para captar a ingenieros, topógrafos y operarios de todo el país. Incluso, muchos de los denunciantes llegaron a renunciar a empleos previos ante la expectativa de una incorporación inmediata que nunca se concretó.

La pareja de la estafadora también fue detenido.

Varias de las firmas utilizadas no solo carecían de registración formal, sino que tampoco contaban con publicaciones en el Boletín Oficial que acreditaran su constitución definitiva, condición que refuerza la apariencia fraudulenta del entramado empresarial. Las evidencias indican que la misma modalidad habría sido replicada en otras jurisdicciones del país, ampliando el alcance del perjuicio económico.

Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron documentación relevante y otros elementos de interés para el avance de la causa. Desde la Unidad de Investigación UDEC confirmaron, además, que la pesquisa continúa enfocada en determinar la extensión del daño financiero y la posible participación de más personas en el esquema de falsas contrataciones laborales relacionadas con proyectos mineros.