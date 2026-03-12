Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre acusado de robarle a su mamá y encerrarla en una cámara frigorífica de pescado

Ocurrió en Pilar. El sospechoso le habría sacado a la mujer 30 millones de pesos y 400 dólares

Guardar
El hecho ocurrió en una
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Villanueva al 1300, en el barrio Loma Linda, localidad de Villa Rosa.

Personal de la Policía bonaerense detuvo este domingo a un hombre de 32 años, acusado de robarle a su madre y encerrarla en una cámara frigorífica después de una discusión familiar en una casa de la localidad de Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar.

El hecho ocurrió este fin de semana en una propiedad ubicada sobre la calle J. Fernández Villanueva, entre Quinquela Martín y Andrés Chazarreta, en el barrio Loma Linda.

De acuerdo a Pilar a Diario, el conflicto se desencadenó luego de que el hijo de la víctima, una mujer de 50 años, le sacara una suma estimada en 30 millones de pesos y 400 dólares. Tras la discusión, el hombre habría forzado a su madre a ingresar en la cámara de frío, instalada en el domicilio para conservar pescado destinado a la venta.

Los pedidos de auxilio de la mujer fueron escuchados por un vecino de 38 años, quien alertó al 911 sobre la situación, ampliaron las fuentes consultadas por ese medio.

Ante ese escenario, efectivos del Comando de Patrulla Pilar, correspondiente a las zonas 27 y 28, ingresaron a la vivienda y encontraron a la víctima dentro del depósito frigorífico, detallaron.

Luego de rescatarla, la mujer relató a los agentes que había sido retenida por su hijo, quien todavía permanecía en la casa al momento de la intervención policial, en la que también intervino la Comisaría 6ª de Pilar .

El sospechoso fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 Descentralizada de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga, quien caratuló la causa como “Aprehensión por privación ilegal de la libertad y robo”.

Temas Relacionados

RobosPilarVilla RosaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a “El Chelo” del Grupo Green, acusado de violar a una influencer de la cumbia

El cantante fue detenido en la madrugada de este jueves en medio de una investigación de la fiscal Lorena Pecorelli

Detuvieron a “El Chelo” del

Femicidio en La Rioja: confirmaron la causa de muerte de la mujer asesinada por su expareja frente a sus hijos

Jessica Mercado fue asesinada por su expareja en una vivienda del barrio Francisco I. Luego, el presunto autor se quitó la vida frente a los hijos de la víctima

Femicidio en La Rioja: confirmaron

Cayó un hombre que esclavizó y abusó de una menor tras permanecer prófugo durante 10 años

La víctima había sido engañada por una pareja, que le había prometido trabajo en su local. La trasladaron desde Bolivia, nunca le pagaron y la sometieron por varios meses

Cayó un hombre que esclavizó

Condenaron a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual, hurto y explotación laboral en San Martín

La víctima, quien viajó desde Bolivia bajo engaños, relató agresiones, amenazas y retención de documentos, dando origen a expedientes que indagan tanto el abuso cometido por el condenado como posibles delitos de trata y explotación laboral

Condenaron a un hombre a

Condenaron a 25 años de prisión a un joven que mató a otro en Santa Fe tras robarle el celular

En un juicio abreviado, el asesino de Nahuel Robles reconoció los hechos y aceptó la pena. Se había entregado a la policía luego de cometer el crimen

Condenaron a 25 años de
DEPORTES
El guiño de Franco Colapinto

El guiño de Franco Colapinto a Christine GZ en su reencuentro en la Fórmula 1 que causó furor

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

La frase del presidente del Barcelona sobre el interés por Julián Álvarez que da que hablar en Europa

Tiro imposible, 26 golpes consecutivos y definición increíble: el punto del año que ganó Djokovic en su eliminación de Indian Wells

TELESHOW
Agresiones, insultos racistas y participantes

Agresiones, insultos racistas y participantes en riesgo: así fueron todas las expulsiones en Gran Hermano Argentina

Sorpresa en Gran Hermano tras la expulsión de Carmiña: la reacción de la producción y las dudas sobre su reemplazo

La frase de Wanda Nara que emocionó a Evangelina Anderson en su despedida de MasterChef Celebrity

Dalma Maradona y una carta escrita con el corazón: “Se cumplen 7 años del mejor día de mi vida”

Line up histórico, mapa renovado y una experiencia multisensorial: las claves de la épica edición de Lollapalooza 2026

INFOBAE AMÉRICA

Gustavo Dudamel y Gabriela Ortiz

Gustavo Dudamel y Gabriela Ortiz estarán en el Festival de Edimburgo dedicado a EE.UU.

Israel bombardeó plantas de desarrollo nuclear y centros de producción de drones de Irán

Bolivia y Chile plantearon mejorar la relación: Kast ordenó el cierre de la frontera en el primer día de gestión

El secreto detrás del nuevo aluminio que promete autos más resistentes y ecológicos

Volodimir Zelensky realiza una visita oficial a Bucarest y París en busca de respaldo europeo