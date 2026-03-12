Crimen y Justicia

Detuvieron a “El Chelo” del Grupo Green, acusado de violar a una influencer de la cumbia

El cantante fue detenido en la madrugada de este jueves en medio de una investigación de la fiscal Lorena Pecorelli

Guardar
Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz
Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, cantante del grupo Green

Adrián Marcelo Torres, “El Chelo”, cantante del Grupo Green y un ícono de la cumbia argentina, fue detenido en la madrugada de este jueves, acusado de violar a una mujer de 43 años a comienzos de esta semana a bordo de su Volkswagen Suran.

El arresto fue realizado en la casa de Torres en Villa Fiorito, en medio de una investigación a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza. La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense allanó el lugar junto al área de Cibercrimen de la misma fuerza y secuestró el auto del cantante, que permanece en calidad de aprehendido en una celda de la DDI matancera. También se secuestraron tres computadoras y dos teléfonos, que podrán ser peritados.

Su indagatoria se espera en las próximas horas. Torres, por su parte, ya había sido condenado en 2009 por un tribunal de Morón a cuatro años de cárcel por el abuso de una niña de seis años.

La víctima, conocida públicamente como Dulce Lilian, se dedica a las transmisiones en redes sociales como TikTok con artistas tropicales. Declaró este miércoles ante la fiscal Pecorelli, donde ratificó los contenidos de su denuncia, presentada a comienzos de la noche del martes en la Comisaría de la Mujer de San Justo.

La UFI N°21 se abocó ayer a la búsqueda de videos de cámaras de seguridad que mostraran el recorrido de la víctima y el cantante. Se hallaron, precisamente, dos filmaciones que muestran el recorrido de la camioneta, que será analizada también en busca de rastros.

Entrevista a la mujer que acusó de abuso al cantante de cumbia del Grupo Green, Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz

La denuncia de la víctima

En paralelo, Dulce Lilian entregó la ropa interior que vistió durante la noche del hecho al Cuerpo Médico de la Bonaerense y atravesó una revisión médica. La ropa interior será peritada en busca del material genético del acusado, confirmaron fuentes del caso a Infobae. El Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza también prohibió que Torres se acercara a su presunta víctima.

Infobae accedió a la denuncia en forma completa. Allí, la víctima aseguró que en el día previo a la denuncia, ella y “El Chelo” se habían reunido para “discutir cuestiones laborales”. Luego, se dirigieron a una estación de servicio sobre la General Paz, sentido a Liniers.

Torres se mostró “ofuscado” al verse perdido con el GPS de la denunciante. El cantante “le saca su teléfono celular, comienza a revisárselo para ver si la explicación que la deponente le daba coincidía con la ubicación de su domicilio”, según consta en el reporte.

"El Chelo" en su casa
"El Chelo" en su casa de Villa Fiorito tras salir de la cárcel en 2012, foto de sus redes sociales

“Te llamo el fin de semana”

Así, siguieron su camino. Llegaron a la localidad de La Tablada, cerca de la casa de la denunciante, a las 3AM. A bordo del vehículo que ocupaban, ambos comenzaron a hablar. “(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones”, continúa la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima “del cabello, para que le haga sexo oral”.

La mujer empujó a Torres. El cantante, lejos de desistir, se habría bajado los pantalones para penetrarla por la fuerza. “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no", le gritó tras la supuesta violación. “Te llamo el fin de semana”, le habría dicho el cantante, tras dejarla en su casa.

Tras reportar el episodio, Dulce Lilian pidió la restricción perimetral en contra del cantante, que fue concedida.

Temas Relacionados

El CheloGrupo GreenCumbiaFiscal Lorena PecorelliAbuso sexualúltimas noticias

Últimas Noticias

Femicidio en La Rioja: confirmaron la causa de muerte de la mujer asesinada por su expareja frente a sus hijos

Jessica Mercado fue asesinada por su expareja en una vivienda del barrio Francisco I. Luego, el presunto autor se quitó la vida frente a los hijos de la víctima

Femicidio en La Rioja: confirmaron

Cayó un hombre que esclavizó y abusó de una menor tras permanecer prófugo durante 10 años

La víctima había sido engañada por una pareja, que le había prometido trabajo en su local. La trasladaron desde Bolivia, nunca le pagaron y la sometieron por varios meses

Cayó un hombre que esclavizó

Condenaron a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual, hurto y explotación laboral en San Martín

La víctima, quien viajó desde Bolivia bajo engaños, relató agresiones, amenazas y retención de documentos, dando origen a expedientes que indagan tanto el abuso cometido por el condenado como posibles delitos de trata y explotación laboral

Condenaron a un hombre a

Condenaron a 25 años de prisión a un joven que mató a otro en Santa Fe tras robarle el celular

En un juicio abreviado, el asesino de Nahuel Robles reconoció los hechos y aceptó la pena. Se había entregado a la policía luego de cometer el crimen

Condenaron a 25 años de

Detuvieron a una mujer que traficaba 44 kilos de cocaína ocultos en los tubos de GNC de una camioneta

El operativo fue realizado por Gendarmería Nacional en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34 en la provincia de Salta

Detuvieron a una mujer que
DEPORTES
En el debut del Chacho

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

La frase del presidente del Barcelona sobre el interés por Julián Álvarez que da que hablar en Europa

Tiro imposible, 26 golpes consecutivos y definición increíble: el punto del año que ganó Djokovic en su eliminación de Indian Wells

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

TELESHOW
Dalma Maradona y una carta

Dalma Maradona y una carta escrita con el corazón: “Se cumplen 7 años del mejor día de mi vida”

Line up histórico, mapa renovado y una experiencia multisensorial: las claves de la épica edición de Lollapalooza 2026

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, ingresos al predio y horarios de cada show

El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

INFOBAE AMÉRICA

El termómetro sobre el riesgo

El termómetro sobre el riesgo terrorista en Latinoamérica

Ucrania invitó al presidente Orsi a una visita oficial, busca estrechar vínculos y agradeció apoyo

Uruguay estima que León XIV llegará en noviembre: obispos van al Vaticano a plantear la situación de la iglesia

Irán sigue atacando al mercado del petróleo para afectar a la economía global: ardieron dos buques en Irak y un depósito en Bahrein

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el aumento de la represión del régimen cubano contra periodistas independientes