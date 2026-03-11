Crimen y Justicia

“Entre 20 y 25 años de prisión”: Burlando anticipó la pena que buscará para los acusados por la muerte de Maradona tras la postergación del nuevo juicio

El abogado de la familia Maradona explicó en Infobae a la Tarde que el inicio del juicio oral se retrasó por razones procesales y feriados, y sostuvo que buscarán penas severas para el equipo médico acusado por homicidio simple

El inicio del juicio oral por la muerte de Maradona fue postergado debido a razones procesales y a la acumulación de feriados

En una entrevista con Infobae en vivo, Fernando Burlando detalló cómo la nueva postergación del juicio por la muerte de Diego Maradona responde a feriados y ajustes en la cantidad de testigos, y reiteró su convicción de que habrá condenas para los acusados

Durante el programa de Infobae a la Tarde, conducido por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Burlando relató que tras el escándalo que rodeó a la jueza Makintach y el primer intento de juicio, el proceso fue reordenado para cumplir con los tiempos que demanda la justicia oral. “Esto obviamente que hay que trazar una gran y notoria diferencia entre el manoseo, como dijiste y describiste anteriormente, de lo que fue el juicio y esta nueva etapa donde las cosas vienen sucediendo acorde a los tiempos normales de la justicia”, remarcó.

Burlando: “Los asesinos de Diego van a terminar presos”

El abogado fue enfático sobre sus expectativas respecto a la responsabilidad penal del equipo médico y de enfermería. “Yo sé que los asesinos de Diego Armando Maradona van a terminar presos. Esta es una primera instancia. Nosotros venimos con un proyecto, que fue, digamos, las directivas que por lo menos al estudio le dio Dalma y Yanina de llegar a la verdad, de llegar hasta el final. No nos importan los nombres, no nos importa quién sea el protagonista que haya empujado a la muerte a Diego”, aseguró.

Fernando Burlando confirmó que buscará
Fernando Burlando confirmó que buscará penas de entre 20 y 25 años de prisión para el equipo médico acusado por la muerte de Diego Maradona (REUTERS/Agustín Marcarián)

Burlando explicó que, según la acusación, “no fueron meras negligencias, no fueron simples omisiones, fueron acciones técnicas objetivamente inadecuadas. Ellos sabían lo que podía pasar y aun así continuaron. Esto, de alguna manera, coloquialmente, es la definición del dolo eventual. Por eso llegan a esta instancia acusados por el delito de homicidio simple”.

Consultado sobre la posible pena para el médico Leopoldo Luque y otros imputados, Burlando adelantó: “Nosotros seguramente vamos a pedir, no sé, veinte años de prisión. Todavía no lo tenemos pensado, pero, en entre veinte y veinticinco años, seguramente. No tengo la menor duda”.

Las razones de la postergación y el impacto de los feriados

El inicio del juicio estaba previsto para el 17 de marzo, pero factores procesales y el calendario de feriados lo obligaron a reprogramarse. “Se había dispuesto el inicio para el 17 de marzo. Vos sabés que dentro de los principios que rigen el debate oral también está el principio de continuidad. Nos juntamos los querellantes, que éramos quienes habíamos aportado mayor cantidad de prueba, con el fiscal Patricio Ferrari y Cosme Ibarra, con su jefe, el doctor Grosz. La cuestión es que reducimos la cantidad de testigos a mucho menos que la mitad. Eran casi 250 y llegamos a la conclusión que con 90, casi 100, podíamos llevar a cabo este juicio”, precisó.

El juicio oral reestructurado buscará
El juicio oral reestructurado buscará cumplir con el principio de continuidad pese a la influencia de los días feriados en el calendario judicial (RS Fotos)

Según Burlando, la reducción del número de testigos generó la necesidad de ajustar el cronograma: “Se va a pedir que el tribunal considere la posibilidad de que se haga, dada la reducción, en vez de tres días por semana de debate, dos días por semana, que era algo razonable y atinente a la situación. Lo que nadie vio ni atendió es que teníamos por delante muchos días de feriados: Pascuas, 24 de marzo. Y eso, de alguna manera, alteraba el principio de continuidad que se tiene”.

El letrado subrayó cómo esa discontinuidad afectaría la reconstrucción de los hechos ante un tribunal que desconoce el expediente completo: “Nosotros tenemos que recrear una historia. Tenemos que mostrarle al tribunal, que no tiene ni idea de la prueba, porque ellos no leyeron la causa. Saben tal vez lo que se conoce públicamente, pero la prueba se va a producir durante el debate”.

Expectativas de sentencia y pruebas clave

Sobre los tiempos del proceso, Burlando anticipó: “En dos meses podemos terminar el juicio y después dependerá del tribunal. O sea, dos meses y medio y tenemos veredicto y vamos a ver los fundamentos de la sentencia”. Reafirmó que el proceso se desarrolla con normalidad: “No, no, no se están dando las cosas así. Se están dando las cosas así”.

La defensa de la familia
La defensa de la familia Maradona, representada por Burlando, asegura que hubo dolo eventual en las acciones del equipo médico y de enfermería (Maximiliano Luna)

Al referirse al juicio anterior, el abogado recordó: “El juicio donde participó la doctora Makintach estaba promediando muy bien. Eran audiencias extremadamente largas. Son muchas las partes, eso también le genera cierta lentitud al debate. Pero, desde mi punto de vista, eran todos condenados. No zafaba uno”.

Burlando reiteró la gravedad de las pruebas: “A Diego, mediante manipulación y engaño, lo llevan, lo externan y lo dejan ahí tirado. Diego iba hinchándose, inflamándose, edematizándose… Hace de cuenta que le ponés una manguera a un sapo en la boca. Así fue de brutal y de salvaje todo lo que pasó. Luque decía: ‘No, está hinchado porque está acostado’. El médico de cabecera decía y repetía: ‘Está hinchado porque está acostado’. Y Diego ya tenía problemas alimenticios, taquicardia… Esto es una romería lo que ocurrió”.

Respecto a la prueba determinante para una condena, enfatizó: “La prueba pericial es determinante. Para qué lo externan si después lo van a dejar tirado y lo van a arrastrar a la muerte. Diego se quedaba en esta clínica o en una clínica de rehabilitación y estaba con vida, porque al primer medio litro de agua que tenía además Diego en el organismo de edema, lo iban a detectar”.

Burlando cerró la entrevista con un mensaje para la familia: “Dalma y Yanina entendieron esto porque están muy golpeadas, están tremendamente afectadas. No tienen un segundo de paz. Pero, sin lugar a dudas, lamentablemente por este tiempo, estos días que se pierden, es lo mejor”.

