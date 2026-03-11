Una mujer denunció por violación al cantante de cumbia “Chelo” del Grupo Green

Entrevista a la mujer que acusó de abuso al cantante de cumbia del Grupo Green, Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz

Una mujer de 43 años denunció ante la Justicia al cantante de cumbia del Grupo Green, Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz (53), por violación. Según dijo, el artista abusó sexualmente de ella dentro de su camioneta.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, el hecho habría ocurrido el lunes pasado en la esquina de las calles Cuzco y Caaguazú, en localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza.

En su denuncia, la mujer declaró que trabaja como influencer y que realiza transmisiones en vivo con artistas musicales. Según su relato, ese día coordinó un encuentro con el líder del Grupo Green para realizar una trasmisión.

Después de un rato y de conversar con él por algunas horas, el hombre la invitó a subir a su camioneta. Allí, contó, ocurrió lo peor: la mujer afirmó que, tras dirigirse a la parte trasera del vehículo, el acusado se bajó los pantalones y la sometió al presunto abuso.

Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, cantante del Grupo Green, acusado de violación

“Yo estaba en el auto, él me pide que me pase para atrás para hablar más cómodos. Yo, ingenua, no tengo maldad y accedo, subo. ¿Y qué pasa? Él agarra y empieza a tocarme la pierna y después de ahí, obviamente, no me gustó, me sentí muy incómoda, quise bajar, me dijo que no", relató la denunciante en diálogo con Telefe.

En ese momento, el artista le dijo que esperara y se abalanza sobre ella. “Agarra, me besa, se me tira encima y de golpe me empuja para atrás, de la puerta y abusa de mí. Me viola”, continuó la mujer quien se identificó artísticamente como Dulce Lilian .

Segundos después, la mujer quiso llamar la atención de alguien en la calle donde estaban estacionados pero no logró.

“Ahí, asquerosamente me vuelve a besar. Lo saco, obviamente, pero fue terrible el momento. No quiero describirlo porque fue terrible. Es algo que no me lo esperaba. O sea, hablo con músicos y nunca me pasó esto. O sea, y la falta de respeto hacia una mujer, cero empatía, cero todo”, concluyó.

Después del presunto abuso, horas más tarde, Dulce Lilian, hizo la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo. La causa quedó a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, de la UFI Nº 21 del Departamento Judicial de La Matanza.

Luego de la denuncia, la fiscalía dispuso que la víctima fuera sometida a un examen por el cuerpo médico y se le aplicara el kit de emergencia previsto para estos casos. Además, se ordenó que la denunciante compareciera posteriormente en sede fiscal para ampliar su declaración tras recibir atención médica.

Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz tiene 53 años y ya había sido condenado por violar a una nena

El caso fue calificado como abuso sexual con acceso carnal” y permanece bajo investigación.

El antecedente de “Chelo”

Según trascendió, no es la primera vez que Torres Ruiz Díaz se ve involucrado en un hecho de estas características.

En 2009, el artista fue condenado a poco menos de cuatro años de prisión tras ser imputado por la violación de una niña.

El fallo fue emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón, que lo condenó a tres años y ocho meses de prisión por el abuso sexual a una nena de 6 años, hija de un matrimonio que le dio posada durante un tiempo en su casa. Cumplió la condena en la Unidad Penal N°25 de Lisandro Olmos. Siempre negó su participación en el hecho y continuó con su carrera musical.