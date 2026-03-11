Condenaron a 20 años de prisión a un hombre que asesinó al hijo de su pareja en Mar del Plata

Sentenciaron a 20 de prisión a un hombre que se encontraba preso por el crimen del hijo de su pareja en 2023 (Google maps)

Carlos Cardozo fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de Juan Iván Miranda, el hijo de su pareja a quien apuñaló durante una violenta discusión en la ciudad de Mar del Plata, en 2023. La víctima tenía una discapacidad y murió poco después de ser atacado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 dictó la sentencia este martes, tras una investigación que descartó el agravante de “femicidio vinculado”, como había solicitado la Fiscalía. Esta figura se aplica cuando una persona es asesinada para causar daño a una mujer con la que el autor mantiene o mantuvo una relación.

En este caso, el tribunal entendió que no se daban las condiciones para considerarlo así, pese a que la fiscalía sostuvo que el ataque tenía como objetivo principal dañar a la madre del joven, de acuerdo con lo que informó La Capital de Mar del Plata.

El hecho que terminó con la vida de Miranda se produjo luego de intervinir para defender a su madre durante una pelea con el acusado. Según la investigación judicial, el joven de 27 años sufrió una herida de arma blanca cuando intentó proteger a la mujer. Posteriormente, lo trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero falleció al poco tiempo.

El tribunal integrado por los jueces Facundo Gómez Urso, Facundo Viñas y María Paula consideró que Cardozo fue penalmente responsable del delito de “homicidio simple”. En la audiencia de lectura del veredicto, Cardozo escuchó la decisión del tribunal de manera remota ya que se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán desde hace tres años. El condenado se había fugado tras el crimen, pero fue capturado y permanecía detenido a la espera del fallo.

En un primer momento, la causa estuvo caratulada como “homicidio en grado de tentativa”. Sin embargo, tras confirmarse el fallecimiento de Miranda, la acusación cambió a “femicidio vinculado”, aunque finalmente los jueces modificaron nuevamente la acusación. La víctima era producto de una relación anterior de la mujer, y padecía un retraso madurativo.

Mató a puñaladas a su apreja delante de sus hijos

Esta es la vivienda en La Rioja donde se produjo un brutal femicidio, en el que un hombre asesinó a su expareja frente a sus hijos y luego se quitó la vida.

En la madrugada de este martes una mujer de 34 años fue asesinada por su ex pareja y padre de sus tres hijos en la ciudad de La Rioja. El ataque ocurrió en la vivienda de la víctima, identificada como Jessica Verónica Mercado, ubicada sobre la calle Cristo Redentor, entre San Charbel y San Cristóbal, en el barrio Francisco I.

Según fuentes policiales, el femicidio tuvo lugar en medio de una discusión entre Mercado y Justino Miguel Ángel Ruarte, de 43 años, quien después de apuñalarla se quitó la vida.

La secuencia fue reportada a las 3.15 de la madrugada, cuando una vecina llamó al 911 tras escuchar gritos desesperados que provenían de la casa. Al llegar, personal de la Comisaría 3ª de la policía provincial ingresó al domicilio y encontró a Mercado sin vida en una de las habitaciones, con heridas de arma blanca en el cuello y en uno de sus hombros. De acuerdo con la investigación, la jueza María Cecilia Córdoba anticipó que la víctima habría muerto desangrada debido a la gravedad de las lesiones.

El ataque de Ruarte se produjo en presencia de los tres hijos de la pareja, dos niños de 5 y 11 años y una niña de 3. Ante el horror de la situación, los menores corrieron a refugiarse en la casa de la vecina que había dado aviso y permanecieron allí hasta la llegada de la policía. La investigación determinó que el agresor se autolesionó tras el crimen y murió antes de ser trasladado al hospital local.

En el lugar del hecho, personal de la División Homicidios de la Policía de La Rioja secuestró la moto Yamaha YBR color roja que utilizó Ruarte para llegar al domicilio de la víctima. Por disposición de la jueza Córdoba, la vivienda donde ocurrió el femicidio y la custodia de los tres hijos quedaron a cargo de la abuela materna de los menores, una mujer de 51 años.