Crimen y Justicia

Femicidio en La Rioja: asesinó a su expareja frente sus tres hijos y luego se quitó la vida

Ocurrió durante la madrugada de este martes en la capital provincial. La víctima fue identificada como Jessica Verónica Mercado, de 34 años

Guardar
El brutal femicidio ocurrió en
El brutal femicidio ocurrió en el barrio Francisco I de la ciudad de La Rioja.

La ciudad de La Rioja fue escenario este martes del femicidio de Jessica Verónica Mercado, una mujer de 34 años que fue asesinada a puñaladas por su expareja -y padre de sus tres hijos- en medio de una fuerte discusión. Luego de matar a la víctima, el asesino, identificado como Justino Miguel Ángel Ruarte (43), se provocó lesiones mortales y murió.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho fue reportado a las 3.15 de la madrugada por la llamada anónima que realizó una vecina al 911. En la denuncia dijo haber escuchado gritos en una casa lindera, ubicada sobre la calle Cristo Redentor, entre San Charbel y San Cristóbal, en el barrio Francisco I.

Al recibir el alerta, personal de la Comisaría 3ª de la policía provincial acudió al domicilio en cuestión. Una vez dentro de la vivienda, los agentes hicieron una recorrida y en una de las habitaciones encontraron el cuerpo de Mercado, que presentaba heridas de arma blanca a la altura del cuello y en uno de sus hombros.

A la espera de los resultados de la autopsia, la jueza interviniente en la investigación, María Cecilia Córdoba, estima que la víctima habría muerto desangrada, como consecuencia de las graves lesiones que le produjo el femicida.

De las pruebas recabadas hasta el momento, se desprende que Ruarte atacó a Mercado ante la presencia de los tres hijos de ambos, dos niños, de 5 y 11 años, y una niña de 3. En medio de la desesperación, los menores corrieron hasta la casa de la vecina que denunció el hecho, donde se refugiaron hasta la llegada del personal policial.

Ruarte, por su parte, se autolesionó luego del ataque a su expareja y murió antes de llegar al hospital local. Según pudo saber este medio a través de fuentes del caso, la autopsia ordenada por la jueza Córdoba concluyó cerca de las 12 de este martes y se aguardaban los datos preliminares para conocer la causa de muerte del femicida.

Al realizar las pericias en el lugar del hecho, personal de la División Homicidios de la Policía de la Rioja secuestró la moto Yamaha YBR color roja en la que Ruarte llegó al domicilio de la víctima.

Por orden de la jueza, personal de Asuntos Juveniles dispuso que los tres hijos de la víctima y el atacante, como así también la vivienda donde ocurrió el hecho, quedaran a cargo de la abuela materna de los menores, de 51 años.

