Crimen y Justicia

Abuso sexual grupal contra un hombre con discapacidad en Misiones: hay dos detenidos y un prófugo

Una mujer se presentó a la Comisaria de la Mujer y declaró que un hombre de 40 años con discapacidad mental sufrió un ataque sexual grupal

Guardar
Los dos detenidos por la
Los dos detenidos por la Policía de Posadas (Fuente: Misiones Online)

El martes 10 de marzo, en Posadas, provincia de Misiones, se denunció un ataque sexual grupal contra un hombre que sufre de una discapacidad mental. El hecho está siendo investigado por la policía y hay dos hombres que ya fueron detenidos mientras que el tercero está prófugo.

Según las fuentes policiales, la investigación comienza luego de que una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de Itambé Miní e hizo la denuncia. Allí, aclaró que la victima se negaba a hablar y narró que a un hombre de 40 años con una discapacidad lo habrían abusado sexualmente. Además, declaró que los culpables serían tres hombres identificados como “Matías”, “Maxi” y “Wana”.

Tras la denuncia, los efectivos policiales actuaron con rapidez y comenzaron la intervención y las tareas de investigación. Unas horas después, dos personas fueron aprehendidas por estar, aparentemente, implicados en el caso. Ambos sospechosos fueron trasladados a una comisaría que está ubicada en la Unidad Regional X mientras siguen determinando su participación en los hechos.

Por otro lado, se ordenó que la víctima realice trámites médicos en el Cuerpo Médico Forense para establecer las circunstancias y la veracidad de la denuncia. La Policía sigue buscando al tercer acusado que, hasta el momento, no fue localizado.

La mujer que hizo la denuncia contó: “Resulta que la víctima vino hasta mi casa anoche con dos vecinas que él conoce. Él fue gritando que le dolía. Yo dije: ‘vamos a llamar al 911’. Quería ir al hospital porque decía que le dolía la panza, que no podía orinar”.

“Tiene mamá y hermanos, pero cuando va a la casa le corren. Yo les dije a los serenos que es una persona especial, tiene tratamiento psiquiátrico y toma medicación”, describió la mujer sobre la difícil situación que vive la victima, según Misiones Online.

El hecho fue denunciado ayer
El hecho fue denunciado ayer y la Policía de Misiones sigue realizando investigaciones

Abusó sexualmente a una niña de su entorno familia

Un hombre fue imputado este lunes 9 de marzo en Neuquén capital por abuso sexual agravado contra una niña de su entorno familiar, en una causa penal que investiga ataques reiterados contra la integridad sexual de la menor cuando tenía entre nueve y once años, hechos que obligaron a tomar medidas judiciales para proteger a la víctima, según informó el medio Río Negro.

La acusación, presentada por Guillermo Prime, asistente letrado de la Unidad Fiscal de Violencia Contra la Mujer, Diversidades y Delitos Sexuales, sostiene que las agresiones ocurrieron durante múltiples visitas de la niña al domicilio del acusado. En cada ocasión, el hombre se aprovechaba de la confianza familiar y la privacidad del encuentro para dirigirse con la menor hacia un sector del fondo del terreno. Allí, en aislamiento, cometía actos de índole sexual que incluyeron al menos un episodio con acceso carnal.

La investigación formalizó cargos bajo figuras legales de “abuso sexual con acceso carnal” y “abuso sexual simple continuado”. Ambas conductas fueron calificadas con agravantes dobles: por el vínculo familiar y por la guarda que el imputado ejercía en esos momentos sobre la menor. Este encuadre pone de relieve la extrema gravedad de la acusación, dado que la ley estipula penas más severas para quienes cometen estos delitos bajo esas circunstancias.

La Defensoría de Niñez y Adolescencia intervino en la audiencia en calidad de querella institucional, adhiriendo a la imputación y reforzando la representación de los derechos e intereses de la niña. Durante el acto judicial se propusieron medidas cautelares para salvaguardar tanto a la víctima como a su entorno cercano.

El juez de garantías Juan Manuel Kees dispuso la prohibición de acercamiento para el imputado, quien no podrá aproximarse a menos de 500 metros de la residencia de la niña. Además, impuso una restricción total de comunicación, que le veda establecer contacto bajo cualquier modalidad, tanto con la menor como con el grupo familiar.

Las medidas de coerción impuestas tendrán una vigencia inicial de seis meses, mientras que el plazo fijado por el magistrado para la investigación preparatoria será de cuatro meses, periodo durante el cual el Ministerio Público Fiscal deberá reunir las pruebas finales que permitan avanzar hacia la siguiente etapa procesal: el debate oral en juicio.

Temas Relacionados

abuso sexualataque grupaldenuncia policialúltimas noticias

Últimas Noticias

Dos hermanos agredieron a golpes a agentes de tránsito de Neuquén y accedieron a una probation para evitar el juicio

La resolución se tomó durante una audiencia judicial en Neuquén. Los acusados aceptaron su responsabilidad en el hecho y ahora deberán realizar tareas comunitarias, un curso de educación vial y donar dinero a un club social

Dos hermanos agredieron a golpes

Una violenta pelea entre jóvenes en Neuquén terminó a los tiros y con una persona herida

Las imágenes del enfrentamiento circularon rápidamente por las redes sociales. Seis personas fueron detenidas y la Policía secuestró el auto en el que se movilizaban

Una violenta pelea entre jóvenes

Doble femicidio en Chaco: detuvieron a un hombre acusado de matar a su ex pareja y a su hija adolescente

Los investigadores creen que irrumpió en la casa mientras ambas dormían. Horas más tarde, lo encontraron mientras caminaba por las rutas 4 y 16. Creen que utilizó un hacha para cometer el crimen. “Nunca vi algo así”, dijo el fiscal

Doble femicidio en Chaco: detuvieron

Un preso lideraba una banda narco con ramificaciones en varias provincias desde el penal y volvió a ser condenado

La organización criminal tenía ramificaciones en varias provincias y hasta mantenía vínculos directos con proveedores de Paraguay

Un preso lideraba una banda

La Justicia cierra el círculo sobre el narco acusado de armar un plan para asesinar un ministro y dos funcionarios judiciales

Comenzó el peritaje sobre los celulares incautados. Buscan indicios para confirmar los testimonios que apuntan contra Leonardo Airaldi por haber pergeñado el plan criminal

La Justicia cierra el círculo
DEPORTES
Pasó de la D a

Pasó de la D a Primera, jugó en San Lorenzo y en España, lo dirigió Ruggeri y se retiró a los 45 años: “Fue como si me apagaran la luz”

La computadora de Messi, a un paso de los 900 goles en su carrera: sus gritos año a año

Adebayo hizo historia y firmó la segunda mejor actuación de la NBA: las marcas de Kobe Bryant, LeBron James y Luka Doncic que pulverizó

La emoción del relator Hernán Feler por el debut de su hijo Luca en el empate de Vélez ante Tigre

El tenis argentino dice presente en tres torneos del circuito Challenger

TELESHOW
Quiénes fueron las 6 participantes

Quiénes fueron las 6 participantes que salieron de placa en Gran Hermano: “Todas mujeres”

Viggo Mortensen recordó su infancia en Argentina y contó por qué su familia se instaló en el país: “Yo era un bebé”

Quién es el famoso actor internacional que se unirá a Ca7riel & Paco Amoroso en su nueva canción

La respuesta de Wanda Nara tras ser acusada de fingir su encuentro con el exDT de Mauro Icardi

Tras dejar a su novio en vivo en Gran Hermano, Luana Fernández tuvo un fuerte derecho a réplica con su ex: “Eso no es amor”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Corea del

El régimen de Corea del Norte se sumó a Rusia y respaldó la elección del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei

El jefe de la policía de Irán amenazó a los manifestantes que confronten al régimen: “Les haremos lo mismo que a un enemigo”

Ucrania bombardeó una fábrica rusa de misiles en Bryansk y presiona al Kremlin en camino a nuevas negociaciones

Los regímenes de China y Corea del Norte amplían su cooperación regional: reanudarán el servicio de trenes tras 6 años suspendido

Censura y represión en Cuba: al menos 46 presos políticos detenidos en protestas históricas murieron en prisión