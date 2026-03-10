Crimen y Justicia

Derrumbe en Parque Patricios: piden investigar a la constructora y advierten que pudieron alterar la escena

Se trata de la firma Sudamericana SA (COSUD), a cargo de la obra. Seis nuevos querellantes que se sumaron a la causa aseguraron que su personal intervino en el lugar tras el hecho. Qué dijo la fiscal

Guardar
Derrumbe en Parque Patricios. Fotografía:
Derrumbe en Parque Patricios. Fotografía: Gastón Taylor

El derrumbe del complejo PROCREAR de Parque Patricios generó una ola de presentaciones judiciales encabezadas por vecinos damnificados que solicitaron ser querellantes en la causa que investiga el hecho y que alertaron sobre la posible alteración de la escena por parte de la constructora Sudamericana SA (COSUD), a cargo de la obra.

El expediente que tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 es por estrago culposo y busca determinar las causas que provocaron el desprendimiento de la losa de 50 por 70 metros que cayó sobre el estacionamiento del lugar y destruyó 65 vehículos el martes pasado.

En este contexto, durante las últimas horas la fiscal María del Rosario Salvetici formalizó la incorporación de seis nuevos querellantes que solicitaron tener acceso a la prueba a partir de presentaciones realizadas por sus respectivos abogados, entre ellos, Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin.

En los escritos, los damnificados advirtieron sobre riesgos estructurales previos en el complejo y pidieron que se investiguen las responsabilidades de la constructora Sudamericana SA (COSUD), sus directivos y autoridades de control.

Entre los reclamos destacados, denunciaron la presunta contaminación del lugar del derrumbe: aseguraron que una retroexcavadora ingresó sin previo aviso al área del colapso cuatro días después, cuando el edificio aún seguía evacuado, y que hubo personal jerárquico de COSUD presente durante la remoción de escombros.

Según los denunciantes, la utilización de esa maquinaria pudo haber alterado o destruido evidencia relevante para la investigación penal: “La utilización de maquinaria pesada en el lugar del derrumbe podría haber implicado la alteración de la escena del hecho, ocultamiento de pruebas, encubrimiento de los hechos, extracción de materiales esenciales para la investigación”, afirma la presentación del abogado Burlando.

El lugar del derrumbe del
El lugar del derrumbe del edificio

El pedido de los querellantes es que la justicia investigue tanto a la empresa constructora, sus directivos y técnicos responsables, como a todos los profesionales y entidades que intervinieron en el diseño, cálculo estructural, dirección y control de la obra.

Solicitaron que también se examine el desempeño de inspectores, autoridades y técnicos de seguridad que debían controlar la construcción, una pericia técnica independiente y que intervenga la Brigada Especial de Rescate USAR de la Policía Federal, con experiencia en derrumbes urbanos. Propusieron además al ingeniero civil Dunayevich como perito de parte, que fue aceptado por la fiscal.

Asimismo, reclamaron acceder a todos los documentos de obra, incluyendo planos, memorias de cálculo y libro de obra; el resguardo de registros de cámaras de seguridad —tanto públicas como privadas— en la zona del hecho y durante el retiro de escombros, y la recolección de testimonios de vecinos y testigos presenciales.

El complejo donde ocurrió el
El complejo donde ocurrió el incidente

En materia patrimonial, solicitaron la inhibición general de bienes de COSUD para que no vacíe su patrimonio y garantizar eventuales indemnizaciones, aunque este punto fue rechazado por la funcionaria judicial.

La respuesta de la fiscalía

En cuanto a las medidas de prueba propuestas, la fiscalía informó que el 3 de marzo -día del derrumbe- ya había ordenado pericias técnicas a Bomberos y al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, incluyendo evaluaciones para determinar si el colapso era previsible, cuáles pudieron ser las causas y si existieron deficiencias o incumplimientos.

La fiscal también amplió el pedido de información al Gobierno porteño sobre habilitaciones, inspecciones y documentación técnica de la obra y requirió un relevamiento integral de cámaras y testimonios en torno al hecho.

Sin embargo, rechazó por ahora el pedido de inhibición de bienes a COSUD, argumentando que la causa está en una etapa inicial. No descartó adoptarla en el futuro si la investigación lo justifica.

Temas Relacionados

Últimas noticiasDerrumbe en Parque PatriciosGobierno de la CiudadFernando Burlando

Últimas Noticias

Tiroteo y muerte en una pool party: la Policía allanó una quinta y se enfrentó con una banda de ladrones

Ocurrió en un domicilio de Esteban Echeverría donde se desarrollaba una fiesta. Uno de los sospechosos falleció y otros dos fueron detenidos

Tiroteo y muerte en una

“La cobardía que otorga el anonimato digital”, la bronca de los padres de Loan por las imágenes creadas con IA

María y José lanzaron un comunicado ante la aparición de las fotos manipuladas y avisaron que es materia de investigación. Y desafiaron: “Cada uno deberá hacerse responsable de lo que hizo”

“La cobardía que otorga el

Pidieron 24 años de prisión para “Piti” Estrada, acusado de liderar junto a su hermano la banda narco del Barrio 1-11-14

El fiscal general Diego Velasco lo solicitó ante el Tribunal Oral Federal N°3. Asegura que es la “última pieza del rompecabezas” del famoso Clan Estrada

Pidieron 24 años de prisión

Dos muertos y múltiples heridos en un choque entre un colectivo que llevaba penitenciarios y una camioneta

El siniestro vial ocurrió en la autopista Rosario-Santa Fe, entre las localidades de Timbúes y Maciel. Según se investiga, una Fiat Toro se cruzó de carril y colisionó de frente contra un micro que trasladaba a los agentes

Dos muertos y múltiples heridos

Condenaron a “Plata o Plomo”, el policía corrupto acusado de proteger a narcos de San Martín

El inspector de la Bonaerense Hugo Antonio Bigeon recibió una pena de tres años y medio de cárcel por encubrir a dos traficantes del área de José León Suárez. Su cómplice de la misma fuerza murió de un infarto a la espera del juicio

Condenaron a “Plata o Plomo”,
DEPORTES
La respuesta de Alpine ante

La respuesta de Alpine ante los rumores sobre el interés del jefe de Mercedes en comprar parte de la escudería

Las fuertes críticas de un ídolo del San Pablo a Hernán Crespo tras ser despedido: “No todos los entrenadores son mártires”

El gol y la asistencia de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras dos bloopers del arquero del Tottenham en la Champions

Cometió dos bloopers insólitos y fue sustituido a los 17 minutos: la noche de terror del arquero del Tottenham ante Atlético de Madrid

Los lujosos autos de las estrellas del City y el United: de los más caros al “modesto” auto de Guardiola

TELESHOW
Maxi López aseguró que quiere

Maxi López aseguró que quiere tener un mano a mano con Mauro Icardi: “Nos debemos una charla”

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

Geraldine Neumann defendió a Nicole en la polémica por los 15 de Allegra Cubero: “Que digan lo que quieran”

INFOBAE AMÉRICA

Búnkeres, biodiversidad y misterios subterráneos:

Búnkeres, biodiversidad y misterios subterráneos: así es el Sendero de los Toblerones, la región suiza que fusiona historia bélica y naturaleza

Trump advirtió a Irán con una respuesta “nunca antes vista” si el régimen despliega minas en el Estrecho de Ormuz

Centroamérica resiste y proyecta crecimiento arriba del 3% al cierre del año

Estados Unidos prevé retomar los contactos trilaterales con Rusia y Ucrania la próxima semana

China elevó su gasto militar al menor ritmo en cinco años, pero sigue superando el crecimiento económico