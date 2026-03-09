Un showroom narco en Córdoba: tres detenidos tras el secuestro de más de dos kilos de drogas sintéticas

Uno de los detenidos

Los showrooms explotaron tras la pandemia de Covid-19 como una forma de extender la venta de indumentaria por redes sociales, pero en este caso era mucho más que un comercio con zapatos, carteras y ropa. También se vendían drogas sintéticas y se permitía que los clientes del círculo más cercano se quedaran a consumir en ese lugar.

Eso, según explicaron fuentes oficiales, se descubrió tras cuatro meses de investigación de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno de Córdoba, a cargo de Paulina Lingua.

Por orden de la justicia, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron cuatro allanamientos, desbarataron la organización narco compuesta por tres personas e incautaron una importante cantidad de drogas en la ciudad de Córdoba.

El despliegue operativo tuvo lugar en las calles bulevar San Juan al 100, Independencia al 800, Larrañaga al 50 e Ibarbalz al 1300. Tras los procedimientos, fueron detenidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad. Quedaron acusados como autores del delito de comercialización de drogas.

Las drogas secuestradas

Es que el personal de investigaciones logró incautar 3256 pastillas de éxtasis, 1273 gramos de MDMA, 446 de tussi, 313 de Ketamina, 166 dosis de marihuana y dos de cocaína, dinero (USD 8900 y $950.000) y un auto. El total de todo lo secuestrado asciende a $173.682.000.

Fuentes del caso dijeron que los detenidos eran socios para comercializar drogas y la actividad la realizaban en un punto de venta desbaratado, pero también con la modalidad delivery en distintas zonas de la ciudad.

Uno de los domicilios tenía la fachada de un showroom, en el cual vendían ropa y era utilizado para ejercer el narcomenudeo. Era habitual que los compradores de su “círculo cercano” se quedaran a consumir en el lugar.

La Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Segundo Turno supervisó el procedimiento y dispuso el traslado de las evidencias y el detenido a sede judicial, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.