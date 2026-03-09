Quedó a un paso del juicio el sommelier acusado de atropellar y matar a dos policías: estaba alcoholizado

El sommelier Hugo Martín Rodríguez Cáceres (46) quedó a un paso de ir a juicio oral por haber causado la muerte de un oficial de la Policía de Mendoza y de un agente de tránsito municipal hace casi dos años en el departamento de Godoy Cruz. Al momento del siniestro vial, el imputado conducía borracho: el test de alcoholemia arrojó 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre.

Es que, según pudo saber Infobae, durante la audiencia celebrada en el Fuero Penal Colegiado en las últimas horas, la jueza María Alejandra Martín rechazó el pedido de nulidad y el sobreseimiento solicitado por la defensa de Rodríguez Cáceres, encabezada por Pablo Cazabán.

El sommelier está imputado por el delito de homicidio con dolo eventual en concurso real en dos hechos y con penas de hasta 50 años de cárcel. Según la información oficial, conducía con 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre cuando embistió a Leonardo Alarcón y Santiago Velázquez, quienes fallecieron en el lugar.

Tras la decisión de la jueza, la causa fue elevada a juicio, aunque todavía resta una instancia de apelación para la defensa antes de que el proceso avance a la etapa oral.

Así quedó el auto del sommelier

Es que el imputado pretende una calificación de “homicidio culposo agravado por conducir con exceso de alcohol y porque el resultado fueron dos muertes”, ya que ese delito tiene penas mucho menores: de 3 a 6 años de prisión.

Ese 3 de mayo de 2024, cerca de las 23.30, las víctimas trabajaban en la zona del cruce del Acceso Sur y Rodríguez Peña a raíz de un choque en cadena que había involucrado a ocho vehículos.

En esas circunstancias, se encontraban organizando el tránsito cuando de repente fueron embestidos por una Ford EcoSport que circulaba a alta velocidad y era conducida por Rodríguez Cáceres, de por entonces 44 años.

Santiago Velázquez, de 23 años, trabajaba en el área de Preventores del Municipio desde 2020

El oficial de policía Leonardo Alarcón tenía 35 años y dos hijos

Producto del impacto, el agente de Tránsito Municipal de Godoy Cruz Santiago David Velázquez Guevara, de 23 años, murió en el acto. En tanto, el oficial Leonardo Exequiel Alarcón Quiroga, de 35 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Central, pero falleció pocas horas después a causa de las graves heridas que había sufrido.

Rodríguez Cáceres, con domicilio registrado en Tunuyán, fue detenido en el lugar y sometido a un test de alcoholemia que arrojó que había superado el límite legal de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido para conductores particulares en Mendoza era en 2024 de 0,5 gramos.

Tras conocerse el caso, el gobernador Alfredo Cornejo se manifestó al respecto y pidió duras sanciones: “El test de alcoholemia del responsable lanzó 2.68 de alcohol en sangre. Queremos que estos inconscientes tengan la pena que se merecen“.

Velázquez, quien era conocido como “Santi” en su entorno y fanático de Boca Juniors, trabajaba en el cuerpo de Preventores de la Municipalidad de Godoy Cruz desde 2020. Mientras que Alarcón llevaba varios años en la Fuerza y estaba asignado al servicio de Policía Vial. Era oriundo de Tunuyán y padre de dos niños.

Rodríguez cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica luego de haber pagado una fianza de cuatro millones de pesos.