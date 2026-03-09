Crimen y Justicia

“Qué es lo que le pasa, tranquilo”: un preso intentó agredir a un fiscal en San Juan

El ataque no llegó a concretarse porque un policía se interpuso, pero rompió un televisor y le sumaron una causa por daños. El video

El ataque no llegó a concretarse por la rápida intervención de un policía que se interpuso entre el interno y el fiscal

Las audiencias se hacen con agentes penitenciarios o policías presentes en la sala y cerca del detenido por una razón: evitar agresiones o situaciones complejas que pongan en peligro a las partes. Y eso fue lo que pasó en las últimas horas en un tribunal sanjuanino. Un preso intentó atacar a un fiscal y el efectivo fue clave para frenarlo.

La situación sorprendió a todos, menos al policía, que reaccionó mientras se escuchaba decir a uno de los presentes: “Qué es lo que le pasa, tranquilo”. La respuesta fue un puñetazo del reo a la TV que le valió una causa por daños extra a su historial criminal.

Fue un momento desagradable. Cuando el juez decide no darle lugar a la defensa, empezó el conflicto. Reaccionó, intentó agredirme, me insultó y me dijo que no sabía lo que estaba pasando”, relató el fiscal José Plaza a 0264 Noticias.

Todo sucedió este jueves luego de que fuera trasladado desde la cárcel Axel Hernán Rojas, un preso de 28 años condenado a 11 años, 2 meses y 15 días de prisión, a los tribunales de San Juan.

Rojas tenía que enfrentar una audiencia en una causa por lesiones agravadas por haberle pegado con un palo a un agente penitenciario y fracturarle los dedos de una mano. El fiscal en ese expediente es Plaza.

En ese contexto, antes de finalizar, el juez Alberto Caballero le negó a la defensa oficial de Rojas cambiar al preso al pabellón de Sanidad, como había solicitado por sus problemas de adicciones, por una cuestión de jurisdicción y le dijo que ese planteo debía hacerlo ante el Juzgado de Ejecución.

Luego, el juez le imputó al detenido las lesiones graves por el ataque al penitenciario. Ante esto, Rojas se levantó de la silla e intentó agredir al fiscal, pero un policía lo contuvo y lo puso contra la pared. Visiblemente alterado, y como se ve en el video, le dio un puñetazo a una TV que estaba colgada en la pared.

“Lo importante es que no pasó a mayores. Cuando lo redujeron, le dio golpes de puño a la pantalla”, agregó el fiscal. La Justicia no se la dejó pasar y se le abrió una causa en flagrancia por daño agravado.

No me amenazó, está enojado conmigo”, acotó el fiscal al portal sanjuanino tras el ataque que no pasó a mayores, pero que le sumará un tiempo más en prisión a Rojas.

