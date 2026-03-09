Crimen y Justicia

Mataron de una puñalada a un adolescente de 18 años en Bariloche: el agresor era conocido de la víctima

Una pelea entre jóvenes que habrían pasado la noche juntos terminó en tragedia. El ataque ocurrió a metros de un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Hay un detenido

La entrada principal del Hospital
La entrada principal del Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo en San Carlos de Bariloche

Un joven de 18 años fue asesinado este domingo al mediodía en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. El fallecimiento ocurrió como consecuencia directa de una lesión producida por un arma blanca. El presunto agresor está detenido, y sería un conocido de la víctima.

El ataque sucedió a plena luz del día, durante una discusión originada en la vía pública. Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, el adolescente y su victimario habrían pasado la noche del sábado juntos. Por estas horas se está investigando qué desató el conflicto horas después.

El episodio tuvo lugar sobre la esquina de las calles Otto Goedecke y Elflein, ubicadas en el centro de la localidad patagónica. A una cuadra está el Hospital de Bariloche, donde llevaron al chico a la guardia de inmediato.

Según informaron fuentes policiales, en la escena habría estado un tercer joven que fue testigo de todo lo ocurrido.

Ada María Elflein & Otto
Ada María Elflein & Otto Goedecke, Bariloche, la esquina donde ocurrió el crimen

La puñalada mortal impactó específicamente sobre la zona intercostal derecha del cuerpo de la víctima. La herida provocó una fuerte hemorragia, lo cual deterioró rápidamente el estado del adolescente agredido.

Pese a los esfuerzos de los profesionales para contener el sangrado, el personal de salud confirmó su deceso instantes más tarde debido a la gravedad de las lesiones padecidas.

A partir de la intervención judicial, comenzaron a trabajar de forma conjunta el área de investigación del Ministerio Público Fiscal, el Gabinete de Criminalística y los agentes policiales. En el caso interviene el fiscal de turno Guillermo Alejandro Lista.

Gracias a los datos aportados por los testigos en el lugar de los acontecimientos, los investigadores lograron identificar al sospechoso que propinó la puñalada mortal.

Tras lograr su captura, el acusado quedó aprehendido y mañana será citado para que se le formulen cargos judiciales, a la vez que podrá iniciar su defensa.

Un antecedente en el centro de Bariloche

Hace exactamente un mes, un hombre de 30 años fue asesinado durante la noche en pleno centro de la ciudad rionegrina de Bariloche. Por el hecho hubo dos sospechosos detenidos.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por fuentes oficiales consultadas por Infobae, todo comenzó alrededor de las 22:10, cuando el sistema de emergencias 911 recibió un llamado de un hombre. En su comunicación, alertó sobre la presencia de cuatro menores que se desplazaban por la zona de Moreno al 300 portando armas blancas.

Las autoridades realizaron dos allanamientos
Las autoridades realizaron dos allanamientos y secuestraron ropa y un arma tumbera vinculada al asesinato en Bariloche

Minutos después, otro aviso telefónico informó sobre una persona herida en la intersección de las calles Moreno y Rolando. Al arribar al lugar, efectivos policiales observaron a un hombre tendido sobre la vereda, sin respuesta a los estímulos y con visibles manchas de sangre.

Una ambulancia trasladó al herido al hospital local, donde la médica de guardia confirmó su fallecimiento poco después del ingreso.

El hecho activó la intervención inmediata del fiscal de turno, Facundo D´Apice, quien dispuso la participación del personal del Área Investigaciones y el trabajo en la escena del Gabinete de Criminalística.

El médico policial certificó la muerte por paro cardiorrespiratorio traumático, consecuencia de una herida corto penetrante en el hemitórax izquierdo que alcanzó el pericardio. El cuerpo se trasladó a la morgue para la correspondiente autopsia.

Durante la madrugada siguiente, se llevaron a cabo dos allanamientos en los domicilios de los sospechosos. En uno de esos procedimientos, realizado en una vivienda de La Paz al 1300, en el Barrio Las Mutisias, se detuvo a un sospechoso. En ese operativo, personal del gabinete secuestró una campera negra con mangas blancas y la inscripción “Chicago”, un pantalón negro marca Nike con cierre en los puños y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”. El segundo involucrado se entregó por sus medios horas después.

