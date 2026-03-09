Extraditaron a “Dehilan”, el cantante chileno acusado de secuestrar a la mujer y a la hija de un capo narco

Extraditaron a un cantante de reggaeton chileno acusado de secuestro extorsivo

Joan Carlos Acevedo Carcamo, conocido en el mundo de la música como “Dehilan”, un cantante de reggaetón chileno acusado por por los delitos de secuestro extorsivo y sustracción de menores, fue extraditado a su país el pasado jueves, casi dos meses después de que fuera capturado por Interpol cuando ingresaba junto a su pareja a un edificio de alquileres temporarios en el barrio porteño de Monserrat.

Las fuentes del caso precisaron a Infobae que “Dehilan”, de 18 años, era buscado por Interpol en el marco de una causa en la que se lo acusa de haber actuado en conjunto con otros integrantes de una banda criminal, que operaba en el país trasandino, para secuestrar a dos ciudadanas chilenas que circulaban en su vehículo particular.

Medios chilenos precisaron que “Dehilan” -que cuenta con más de 80 mil seguidores, 40 mil en TikTok y 50 mil oyentes mensuales en Spotify- era buscado por el secuestro de la hija y la esposa de Marcelo Mella, líder del clan “Los Mella”, quien en enero del año pasado reunió en menos de un día 500 millones de pesos para liberarlas.

Con las víctimas cautivas, “Dehilan”, hijo de Carlos Acevedo Ramírez, un narcotraficante conocido como “El Guatón Mutema” que fue asesinado en abril de 2025; extorsionaba a los familiares de las chicas con reiterados envíos de fotos y videos de ellas, mediante los cuales exigían el pago de una millonaria recompensa.

La foto con la que homenajeó a su padre, asesinado el año pasado: Carlos Acevedo Ramírez, conocido como el Guatón Mutema (@dehilanofficial)

Si bien en un principio reclamaban la suma de 1.000 millones de pesos chilenos, los secuestradores finalmente accedieron a bajar sus pretensiones y obtuvieron un total de 500.000.000 pesos de la moneda chilena, un equivalente a 600 mil dólares.

De acuerdo a la causa iniciada por las autoridades judiciales de Chile, “Dehilan” habría sido el autor intelectual y material del secuestro de las víctimas, por lo cual se ordenaron una serie de tareas investigativas para dar con él y sus cómplices.

El trapero chileno tenía miles de seguidores en Instagram y TikTok en donde mostraba un lujoso estilo de vida (@dehilanofficial)

En el marco de una intensa investigación, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA desarrolló amplias tareas de campo, análisis informativos sobre fuentes públicas y privadas y consultas con la Dirección Nacional de Migraciones.

De esa manera, los investigadores lograron determinar que el cantante arribaría durante los primeros días del año a la Argentina, en compañía de su actual pareja.

Una vez identificados, los uniformados llevaron a cabo un sigiloso seguimiento y divisaron que “Dehilan” y su acompañante ingresaron a un edificio de alquileres temporarios de CABA.

"Dehilan" fue extraditado a su país el pasado jueves 5 de marzo

Después de algunas horas de vigilancia en el lugar, los agentes concretaron el arresto del músico, que quedó a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, Secretaría N°3 de Lourdes López.

El pasado jueves, luego de permanecer casi dos meses detenido en CABA, “Dehilan” fue extraditado a su país natal. Acompañado por dos efectivos de la Policía de Chile, voló en un vuelo de la línea aérea Latam y ahora será juzgado por la justicia chilena.