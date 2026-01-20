Atraparon en Monserrat a “Dehilan”, un cantante urbano chileno acusado de secuestros extorsivos e hijo de un peligroso narco

El cantante urbano se mostraba en sus redes sociales posando en autos de lujo (@delihanofficial)

La Dirección General de Cooperación Internacional informó la detención en Monserrat, en la Ciudad de Buenos Aires, de Joan Carlos Acevedo Cárcamo, un trapero de 18 años conocido en redes sociales por su alias artístico de Dehilan, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Además, el joven es hijo de un peligroso líder narco que fue asesinado a balazos poco después de dejar la prisión, en abril de 2025. Se trataba de Carlos Acevedo Ramírez, alias “Guatón Mutema”.

La captura del cantante -que cuenta con más de 80 mil seguidores, 40 mil en TikTok y 50 mil oyentes mensuales en Spotify- fue ejecutada por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones.

La medida se adoptó tras la recepción de una requisitoria emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, en respuesta a una solicitud de captura internacional cursada por las autoridades de la República de Chile a través de Interpol.

Dehilan era requerido por los delitos de secuestro extorsivo y sustracción de menores, y la detención se concretó luego de una operación de seguimiento y vigilancia en un departamento de alquiler temporario en el barrio porteño, con miras a su extradición.

Dehilan fue detenido por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones (Policía Federal Argentina)

En el expediente se le acusa de ser autor intelectual y material, junto con otros miembros armados de una banda criminal, y del secuestro de dos mujeres en Chile, ocurrido un año atrás.

Según la información, los raptores interceptaron a las víctimas cuando transitaban en su vehículo particular, las obligaron a descender bajo amenaza con armas de fuego y las trasladaron en un automóvil utilizado por la banda.

El trapero chileno tenía miles de seguidores en Instagram y TikTok en donde mostraba un lujoso estilo de vida (@dehilanofficial)

Luego, extorsionaron a los familiares de las secuestradas: enviaron fotografías y vídeos en los que exigían el pago de $1.000.000.000 de pesos chilenos (1.000 millones de pesos, equivalentes a 1,2 millones de dólares). Tras negociaciones, se concretó el pago de $500.000.000 de pesos chilenos (600.000 USD), según los elementos secuestrados en el operativo.

Las fuentes puntualizaron que Acevedo no solo enfrenta la actual acusación, sino que además está vinculado en Chile a otra causa penal donde se investiga la muerte de Agustina, una menor de 10 años. De acuerdo a la documentación de la causa, la niña fue asesinada por error el 13 de enero de 2024 por un sicario colombiano presuntamente asociado con Acevedo (hijo).

El operativo

La investigación que desembocó en la aprehensión de Acevedo consideró diversas estrategias. Los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) recurrieron a fuentes abiertas, al cruce de información de las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, así como a la colaboración con empresas de telecomunicaciones para rastrear movimientos y contactos del sospechoso.

Fue clave también el monitoreo de su presencia en redes sociales, ya que Acevedo figuraba como artista urbano en Instagram y TikTok (@dehilanofficial), apareciendo frecuentemente junto al rapero “Anuel AA” y acumulando miles de seguidores.

El comunicado posteado en sus redes oficiales acerca de la reciente captura (@dehilanofficial)

Tras su detención, en el perfil de Instagram del músico se publicó una carta en la que se sostiene su inocencia.

En otros posteos, se lo ve al cantante urbano a bordo de autos de alta gama, así también luciendo lujosos relojes y mostrando distintos juegos de zapatillas adquiridos.

El operativo final se precipitó cuando los investigadores confirmaron la llegada al país de una joven de nacionalidad chilena y pareja del fugitivo, y con quien comparte apellido.

Después de seguir sus pasos al ingresar al edificio de la calle Moreno, los efectivos coordinaron el allanamiento que permitió la captura preventiva de Acevedo, según las directivas del juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos y la Secretaría de Lourdes López.

Otro de los posteos del joven de 18 años, entre relojes lujosos y autos deportivos de alta gama (@dehilanofficial)

En el transcurso del procedimiento, se secuestraron documentos identificatorios a nombre de Acevedo, entre ellos un pasaporte chileno y una cédula nacional, valores que confirmaban tanto su identidad como su estatus migratorio en la Argentina.

Tras su detención, la información fue transmitida de inmediato al magistrado interviniente, quien dispuso su alojamiento bajo custodia policial en calidad de comunicado, a la espera del proceso de extradición solicitado por la Oficina Central Nacional de Interpol en Santiago de Chile.

Hijo de un peligroso narco

Dehilan es hijo del narcotraficante Carlos Acevedo Ramírez, conocido como el Guatón Mutema, a quien asesinaron de nueve balazos en abril del año pasado.

La víctima presentaba un extenso historial delictivo, especialmente por delitos vinculados al tráfico de drogas. En 2020 permaneció encarcelado después de una investigación de la Fiscalía Centro Norte por tráfico y lavado de activos.

La foto con la que homenajeó a su padre, asesinado el año pasado: Carlos Acevedo Ramírez, conocido como el Guatón Mutema (@dehilanofficial)

En esa ocasión se le imputó la logística en el envío de 40 kilos de marihuana tipo creepy desde el norte hacia Santiago, y se le incautaron un millón de pesos, una caja con 27 municiones calibre 9 milímetros y dos vehículos de alta gama: un Audi y un Mercedes Benz.

Paralelamente, en otra propiedad ligada a él, la policía decomisó un arma de fuego marca Famae con 17 municiones, la cual estaba reportada por robo.

En 2020, una publicación de Ciper reveló que Acevedo mantenía conexiones con carabineros de la 49° Comisaría de Quilicura, quienes habrían favorecido su actividad.