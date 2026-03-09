Crimen y Justicia

Atacaron con botellas y fierros a tres policías que intentaban intervenir en una pelea familiar en Neuquén

El hecho ocurrió ayer por la madrugada en una vivienda de la calle José Gervasio Artigas de la localidad de Centenario

Tres policía fueron heridos al intervenir en una pelea familiar en la localidad de Centenario en la provincia de Neuquén (Gentileza: LM Neuquén)

La madrugada del domingo en Centenario quedó marcada por un episodio de violencia que alteró la calma habitual del barrio y tres policías fueron atacados con botellas al intervenir en una pelea familiar.

Todo comenzó cuando un llamado de emergencia movilizó a agentes de la Policía del Neuquén hasta una vivienda ubicada sobre la calle José Gervasio Artigas, donde se reportaba un grave conflicto familiar.

En el domicilio, la tensión inicial pronto escaló. Tres integrantes de una familia, una pareja y su hijo, adoptaron una actitud hostil hacia los efectivos que acudieron a la escena.

La respuesta violenta de los involucrados se materializó en el lanzamiento de botellas y el uso de fierros como armas improvisadas. En pocos minutos, la situación se desbordó, dejando como saldo a tres agentes heridos, principalmente con lesiones en la cabeza, el rostro y, en uno de los casos, una lesión ocular.

Según informó el portal LM Neuquén, los uniformados debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Natalio Burd para recibir atención médica especializada. Según fuentes vinculadas al caso, los tres efectivos se encuentran actualmente fuera de peligro, aunque bajo observación.

El operativo no concluyó con la reducción de los agresores. Tras controlar la situación y asegurar la integridad de los presentes, la Policía del Neuquén detuvo a la pareja y a su hijo, trasladándolos a la sede de la Comisaría 52. Allí quedaron demorados y a disposición de la Justicia, que inició una causa por los delitos de amenazas agravadas y atentado contra la autoridad.

La investigación judicial avanzó durante la tarde de ayer domingo. Efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda cercana al lugar del enfrentamiento. Como resultado, se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos municiones, un cuchillo, cámaras de seguridad y distintos objetos que serán analizados por la Justicia. Estos materiales quedaron bajo custodia judicial y podrían resultar clave para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los acusados.

El proceso penal seguirá su curso en los próximos días, con la declaración de los tres demorados y la ampliación de la investigación sobre los elementos secuestrados. La situación de los policías heridos continuará bajo seguimiento médico, mientras la institución evalúa eventuales medidas de resguardo para el personal involucrado en operativos de alto riesgo.

Los efectivos heridos fueron hospitalizados y se encuentran fuera de peligro

