Crimen y Justicia

Tucumán: descubrieron más de 200 kilos de marihuana en un camión que iba a Córdoba y hay seis detenidos

Fue durante un operativo en la frontera. Las autoridades incautaron el cargamento y el tres vehículos sospechosos

El cargamento incautado
El cargamento incautado

Un cargamento de 203 kilos de marihuana fue secuestrado por la Policía de Tucumán en el puesto fronterizo de 7 de Abril, en el marco de un operativo especial denominado Lapacho. La sustancia era trasladada en un camión que, según los investigadores, tenía como destino final la provincia de Córdoba. El procedimiento finalizó con la detención de seis hombres y el secuestro del vehículo de carga, además de otros elementos de interés para la causa.

El hallazgo ocurrió cuando los efectivos, apostados en el límite noreste de la provincia, interceptaron el camión durante un control de rutina. Al revisar el vehículo, los agentes encontraron la marihuana distribuida sobre un acoplado, en una modalidad que llamó la atención de los investigadores por la exposición del cargamento. Junto a la droga, los uniformados incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y tres vehículos: el camión involucrado, una camioneta y un automóvil.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, informó que los detenidos son oriundos de Córdoba y que ya quedaron a disposición del Juzgado Federal, que interviene en la causa. “Hoy, en este puesto fronterizo donde operan los efectivos del Operativo Lapacho, se realizó un procedimiento de gran relevancia. Bajo la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo en la lucha contra el narcotráfico, logramos un nuevo decomiso con una importante cantidad de droga secuestrada”, señaló Girvau.

En este contexto, el funcionario remarcó la importancia de fortalecer los controles y sostuvo que la provincia se encuentra frente a una situación compleja debido a los intentos recurrentes de ingreso de estupefacientes desde el norte del país.

Las autoridades investigan ahora las posibles vinculaciones de los detenidos, ya que la carga tenía previsto continuar su traslado hacia otra provincia. Girvau destacó que “es fundamental que se profundicen los controles y las detenciones. Este es un mensaje claro de la Policía de Tucumán en la lucha frontal que mantenemos”.

El operativo se inscribe dentro de una estrategia provincial para combatir el tráfico de drogas en las rutas utilizadas por las organizaciones criminales. La modalidad del traslado, con la droga expuesta sobre el acoplado, facilitó la detección por parte de los efectivos. Se analiza además el contenido de los celulares y el dinero secuestrado para avanzar en la investigación y determinar si existen conexiones con otras redes de tráfico.

El jefe policial concluyó que la Policía de Tucumán continuará colaborando con la Justicia Federal y reforzando los procedimientos en los accesos provinciales. “Continuaremos trabajando y poniendo todas las actuaciones a disposición de la Justicia Federal”, aseguró Girvau Olleta.

