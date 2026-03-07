Crimen y Justicia

La mujer que apuñaló a su inquilino por masturbarse frente a sus hijos quedó en libertad por actuar “en defensa de los menores”

Ocurrió en la localidad platense de Tolosa. El herido permanece internado en grave estado

La mujer tras ser detenida
La mujer de 28 años que había sido detenida este viernes en la localidad de Tolosa, en el partido de La Plata, luego de que apuñalara a su inquilino, un jubilado de 68 años, fue liberada en las últimas horas luego de que la Justicia considerara que actuó en defensa de sus hijos. La joven, en su declaración, había dicho que el señor se estaba masturbando frente a los menores.

Su versión de los hechos la dio ante la fiscal María Cecilia Corfield, a cargo de la causa, a quien le aseguró que el jubilado estaba tocándose delante de los chicos y que por eso su reacción. Tras escucharla en la Unidad Funcional de Instrucción N°15, la funcionaria no presentó cargos y ordenó su liberación.

El herido, por su parte, permanece internado en el Hospital Son Roque de Gonnet, a donde ingresó con heridas graves tras el episodio.

El hecho

Todo ocurrió en horas de la mañana del viernes en una vivienda situada sobre la calle 523, entre 18 y 19. Allí, la detenida vivía con sus hijos, una nena de 9 años y un nene de 7, y le alquilaba una habitación al jubilado desde hacía pocos días. Es su fuente de ingresos para sostener a su familia, ya que se encuentra desempleada.

De acuerdo al relato de los voceros, el episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó por la presencia de un hombre herido en la vía pública. Así, un patrullero llegó al lugar y encontró al sujeto con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y la cara.

Minutos más tarde, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó de urgencia al hospital zonal San Roque, donde permanece internado en estado grave.

Poco después, la autora del ataque se presentó en el lugar y admitió ante los policías que había apuñalado al inquilino. Según se detalla en el reporte policial, explicó que lo hizo porque lo sorprendió masturbándose frente a los dos chicos. En consecuencia, la mujer fue aprehendida y la Policía incautó el cuchillo utilizado en el ataque.

La investigación quedó en ese momento en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 del departamento judicial de La Plata, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield. El caso fue caratulado inicialmente como homicidio en grado de tentativa, aunque finalmente no le formularon cargos.

Abuso, detención y muerte en La Plata

El edificio de tribunales de
El edificio de tribunales de La Plata

Miguel Zacarías, detenido acusado del abuso sexual de una nena de 11 años, se arrojó este miércoles del cuarto piso de los Tribunales de la ciudad de La Plata. Cayó sobre el auto de un juez y, tras agonizar varias horas en el hospital, falleció.

Según indicaron medios locales, el acusado se lanzó este miércoles cerca del mediodía, luego de aprovechar un descuido de los policías que lo custodiaban.

El hecho ocurrió en el edificio situado en la calle 8, entre 56 y 57, mientras el hombre se encontraba a la espera de una reunión con su defensa en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal en contra de la menor. Zacarías, de acuerdo con lo que trascendió, había sido arrestado el día anterior en la localidad platense de Tolosa.

Fuentes del caso citadas por el medio 0221 indicaron que el detenido expresó a la defensora oficial que “no volvía más a la cárcel” antes de lanzarse por una ventana de una oficina.

El impacto se produjo en el sector del estacionamiento privado, sobre el capot del vehículo de Eduardo Silva Pelossi, titular del Juzgado de Garantías N°2 de La Plata. El vehículo quedó visiblemente dañado.

Tras el salto, se activó un operativo de emergencia y personal médico atendió al hombre, quien presentaba fracturas expuestas y múltiples lesiones. Fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital San Martín, donde ingresó en estado crítico y debió ser sometido a una intervención quirúrgica por la gravedad de sus heridas.

Ahora, la Justicia deberá resolver en qué circunstancias Zacarías eludió los controles, accedió a la ventana y se arrojó.

