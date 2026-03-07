Crimen y Justicia

Crimen en Mar del Plata: hallaron muerto a un hombre con heridas de bala en plena vía pública

Ocurrió en la madrugada de este sábado. La víctima tiene 35 años. La justicia investiga el hecho

Guardar
El lugar del hecho
El lugar del hecho

Un hombre de 35 años fue hallado sin vida en la vía pública del barrio Villa Primera, en la ciudad de Mar del Plata, en un misterioso episodio que la Justicia investiga como homicidio. El hecho ocurrió la noche del viernes. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, cerca de las 23:50 ingresó un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona tendida sobre la calle Río Negro, entre Ricardo Rojas y Joaquín V. González. Personal de la Policía acudió al lugar y, al arribar, una ambulancia confirmó que la víctima estaba muerta.

Durante las primeras tareas realizadas en la escena, los agentes constataron que el cuerpo presentaba dos heridas de arma de fuego en la zona del tórax, efectuadas a corta distancia, además de una lesión cortante en el cuero cabelludo. En cercanías del cadáver, los investigadores hallaron un pequeño morral colgado al cuello del fallecido.

Entre las pertenencias secuestradas durante el procedimiento, se encontraron una pistola calibre 9 mm marca Bersa con cachas de madera y un cuchillo con hoja de aproximadamente 12 centímetros. Ambos elementos quedaron a disposición de la investigación judicial. Fuentes policiales indicaron que los objetos serán peritados para determinar su posible utilización en el hecho y aclarar el contexto en el que sucedió el ataque.

En el lugar intervino personal de Policía Científica, agentes del Gabinete de Homicidios de la DDI, autoridades policiales departamentales y la fiscal de turno, Romina Díaz, titular de la UFI N°6. La funcionaria dispuso la realización de las diligencias de rigor, así como el posterior traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia correspondiente.

El procedimiento incluyó un relevamiento minucioso de la escena y la búsqueda de evidencias que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Según reconstruyeron medios locales, el crimen habría ocurrido en el marco de una disputa armada entre la víctima y otro agresor. En ese contexto, habrían protagonizado un tiroteo en el que el hombre de 35 años sufrió heridas mortales que le provocaron la muerte. Esta secuencia, sin embargo, los investigadores buscan esclarecer a partir de cámaras de seguridad y testigos que puedan aportar datos sobre la noche.

La causa fue caratulada como Homicidio y quedó a cargo de la Fiscalía N°6 de Mar del Plata. Hasta el momento no hay personas identificadas como responsables del ataque y los investigadores trabajan sobre diversas hipótesis para establecer la mecánica del crimen y esclarecer las circunstancias previas al hallazgo del cuerpo. El análisis de los elementos incautados, junto al resultado de la autopsia, serán claves para avanzar en la pesquisa.

Temas Relacionados

Mar del PlataHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Paraná: el momento en que familiares de un preso asesinado se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

El insólito episodio ocurrió tras el homicidio de un joven de 26 años que se encontraba alojado Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana. El video

Paraná: el momento en que

Extraditaron desde Suiza a un dominicano que era buscado en Argentina por contrabando de drogas

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Lo acusan de captar personas para transportar cápsulas de cocaína en su aparato digestivo a países de Europa

Extraditaron desde Suiza a un

Cómo avanza la causa judicial por el derrumbe del edificio de PROCREAR en Parque Patricios

El expediente está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) N°31 de CABA. Cuáles son las medidas que ya ordenó la fiscal

Cómo avanza la causa judicial

Salta: detuvieron a una mujer por llevar un kilo de cocaína oculto en un peluche

El operativo se realizó en la Ruta Nacional N° 50, a la altura de la ciudad de Orán. La sospechosa viajaba en un auto con otras dos mujeres

Salta: detuvieron a una mujer

Los detuvieron por dejar parapléjica a una joven y los acusan de presuntamente hacer videollamadas desde la cárcel

La familia de la joven denunció que los acusados acceden a celulares. Reclamaron por controles y mayor responsabilidad estatal

Los detuvieron por dejar parapléjica
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

“No hay dónde esconderse”: la fuerte autocrítica del jefe de Alpine tras la mala clasificación de Colapinto y Gasly en el GP de Australia de la F1

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El plan del Chacho Coudet de cara al debut oficial como DT de River Plate ante Huracán

Estos son los salarios de los pilotos de Fórmula 1 en 2026 y quién gana hasta 70 millones de dólares al año

TELESHOW
Llamas, cactus y paisajes de

Llamas, cactus y paisajes de ensueño: las aventuras de Nicole Neumann y Cruz por la Quebrada de Humahuaca

Gimena Accardi habló del video viral en el que se la vinculó con Nico Vázquez: “Es muy parecida la risa”

La confesión de Luana a Zunino después de dejar a su novio en vivo en Gran Hermano

Susana Giménez aclaró los rumores sobre el tratamiento de salud que se hizo en Madrid

La furia del manager de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: “¿Quién se cree que es?“

INFOBAE AMÉRICA

Esto es lo que debe

Esto es lo que debe hacer si pierde su pasaporte de Estados Unidos durante un viaje al extranjero

EEUU comenzó a usar las bases británicas para sus operaciones contra Irán

Maggie Gyllenhaal reescribe a Mary Shelley: así es ‘¡La Novia!’, una mujer monstruosa en el cine contemporáneo

La magia del azúcar y la música salvadoreña: lo que se vive en la Feria de la Panela de Apastepeque

“A nadie le importan”: Timothée Chalamet desata debate mundial tras ironizar sobre el ballet y la ópera