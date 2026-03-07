Crimen y Justicia

Cómo avanza la causa judicial por el derrumbe del edificio de PROCREAR en Parque Patricios

El expediente está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) N°31 de CABA. Cuáles son las medidas que ya ordenó la fiscal

El lugar del derrumbe del
El lugar del derrumbe del edificio del PROCREAR en Parque Patricios

El derumbe en el complejo habitacional de PROCREAR en Parque Patricios, ocurrido el pasado martes a la madrugada, provocó la apertura inmediata de una investigación para determinar las circunstancias precisas que llevaron al colapso estructural del lugar. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) N°31 de la Ciudad de Buenos Aires, que desde entonces ordenó una serie de medidas para evaluar las causas del hecho y la eventual existencia de responsabilidades penales.

El expediente está a cargo de la fiscal María del Rosario Selvatici, quien desde ese mismo día solicitó toda la documentación de la obra para analizar y dispuso una batería de medidas urgentes en el lugar. Entre las tareas técnicas ordenadas en el edificio siniestrado, solicitó el apuntalamiento de sectores inestables, la demolición controlada de áreas comprometidas y el retiro de escombros.

Estas acciones, según fuentes oficiales, se realizaron bajo estrictas condiciones de seguridad y en coordinación permanente con el Gobierno porteño y los equipos de emergencia. Asimismo, se organizó la remoción y reubicación de vehículos que permanecían en el predio, proceso que se llevó a cabo en forma escalonada y supervisada.

El hecho se investiga como estrago, un delito grave contra la seguridad pública que consiste en causar una destrucción masiva a partir de incendios, inundaciones o derrumbes, generando un peligro para la vida de las personasa o sus bienes. En este caso, la fiscal trabaja para determinar si fue de tipo doloso, es decir, causado por negligencia o imprudencia.

Para esto es clave la documentación de la obra requerida al comienzo del expediente, la información del mantenimiento del estacionamiento y la toma de declaraciones a testigos y responsables del complejo PROCREAR.

En la misma línea, se pidió la producción de informes periciales exhaustivos destinados a identificar las causas técnicas del derrumbe. Los peritajes se llevan adelante con custodia judicial para asegurar la integridad de las pruebas, según detallaron fuentes de la causa, y se requirió que los profesionales responsables del plan de trabajos presenten su conformidad por escrito antes de cada intervención, a fin de preservar tanto la seguridad como la eficacia de las diligencias.

En las últimas horas, y ante algunos conflictos con los vecinos que manifestaban su necesidad de retirar ciertas pertenencias de sus casas, la Justicia porteña también dispuso un protocolo especial para el ingreso de los residentes a sus viviendas, limitado a una persona por unidad funcional y exclusivamente para retirar cosas esenciales.

El procedimiento exige la acreditación de residencia y la presencia de personal de bomberos y emergencias durante cada acceso, con el propósito de minimizar cualquier riesgo asociado al estado de la estructura.

Desde la Fiscalía PCyF 31 aseguraron que continuarán promoviendo todas las medidas necesarias para lograr el esclarecimiento total del hecho y la eventual imputación de quienes pudieran resultar responsables conforme avance el análisis de la evidencia recolectada.

El derrumbe

El hecho ocurrió este martes por la madrugada en el barrio porteño de Parque Patricios, luego de que se desplomara el patio interno de un edificio de viviendas. Hubo alrededor de 200 vecinos perjudicados.

El complejo que se derrumbó.
El complejo que se derrumbó. Fotografía: Gastón Taylor

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente se produjo en la calle Mafalda al 900. Cerca de las 4:45, las autoridades recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre el derrumbe del patio del complejo habitacional sobre las cocheras del subsuelo.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4-D de la Policía de la Ciudad. Intervino la dotación 201 de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas, precisaron las autoridades.

Según las primeras reconstrucciones del episodio, ocurrido detrás de la cancha de Huracán, no se registraron heridos ni personas atrapadas. La evacuación total del complejo fue de forma preventiva.

