Crimen y Justicia

Ya son cuatro los detenidos por el asesinato a tiros de un bebé de un año y medio en una barbería de Rosario

Dentro de los cuatro aprehendidos por el Comando Radioeléctrico se presume que está quien abrió fuego contra el local. En los procedimientos secuestraron un revólver, una pistola, un auto y celulares

Por el asesinato de un bebé de un año y medio, ocurrido en la tarde de este jueves tras un ataque a tiros contra una barbería ubicada en Melincué al 6100, en la zona sur de Rosario, ya hay cuatro detenidos. En los procedimientos realizados por el Comando Radioeléctrico se secuestraron una pistola, un revólver, un auto aparentemente involucrado en el hecho y celulares.

De acuerdo a los datos recolectados por la fiscal Agustina Eiris, todo comenzó con una pelea entre dos clientes de la barbería. Uno de ellos se fue del lugar y a los minutos regresó a la escena en auto, del que bajó para abrir fuego.

En tanto, una moto hizo de apoyo según varios testigos. El bebé sufrió una herida de arma de fuego en el tórax mientras estaba en los brazos de su padre, el propietario del negocio.

“Fue una verdadera locura, la verdad es que no se puede entender. Estábamos acá y apareció uno de repente, bajó del auto y empezó a los tiros. Nosotros no tenemos nada que ver, no molestamos a nadie”, señaló a Radio 2 Daniel, abuelo de Gian, el nene asesinado.

“Mi hijo estaba adentro con el bebé aúpa. También en la barbería estaban mi sobrino y mi señora. Cuando empezaron los tiros se metieron todos adentro. Mi hijo Valentino quedó contra la pared con Gian. Le raspó una bala que entró por la ventanita y le pegó a Gian en el corazón”, concluyó Daniel.

Uno de los ocupantes de la moto se cayó en la fuga y fue retenido por un gendarme que vive en la zona y estaba franco de servicio. Posteriormente, arribó el Comando Radioeléctrico, esposó A Kevin Mario Antonio P. (25), secuestró un revólver calibre 32, su celular y lo trasladó hasta la comisaría 15°.

Desde el Ministerio de Seguridad santafesino aseguraron que Kevin P. tenía antecedentes. En julio de 2017 había sido aprehendido en Caupolicán y Sadi Carnot, luego de robar una moto a pocos metros. En tanto, en mayo de 2018 había sido arrestado con un arma de fuego en Bacle al 6300.

El Comando Radioeléctrico después hizo un operativo en Patricios al 600, en la zona sur, donde dieron con el Corsa gris que habría sido usado para la balacera. Tenía rota la luneta trasera, que coincide con lo que habían señalado testigos del caso.

Mientras se hacía el procedimiento con el auto, Alan V. (21), sindicado como presunto autor material del homicidio, intentó escaparse por los techos linderos. Rápidamente fue aprehendido. En su domicilio, que estaba en la planta alta de otra casa, se incautó una pistola calibre 11.25, un celular y un ladrillo de cocaína.

Otras dos personas, Darío A. (45) y María Alejandra A. (50) también fueron arrestados por presunto entorpecimiento en la detención de Alan V. Sus teléfonos fueron secuestrados para llevar a peritar.

