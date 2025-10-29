Robaron y profanaron una capilla en Córdoba: se llevaron hasta la botella de vino de misa

El hecho ocurrió en la Capilla San José Esposo, de Malagueño (Google Maps)

La Capilla San José Esposo, de la localidad cordobesa de Malagueño, fue escenario de un robo y actos de profanación, cuando delincuentes ingresaron por el ventiluz del baño, provocaron destrozos en el interior y se llevaron elementos de utilidad.

Cuando los miembros de la comunidad ingresaron al templo, ubicado en calle Neuquén, observaron los daños que habían provocado. Según informó Carlos Paz vivo, los ladrones ingresaron a la capilla por la sacristía, forzando la entrada, durante la noche del viernes.

Al abrir la capilla el domingo, los encargados de la pastoral encontraron el sagrario violentado y parte de él arrojado en la puerta del baño. En el interior del lugar había hostias consagradas desparramadas y pisoteadas en el piso, junto con pisadas de barro.

Los delincuentes tiraron las hostias consagradas (Foto: Carlos Paz Vivo)

Una de las responsables de la liturgia de la capilla, relató al mismo medio cómo descubrieron la escena. “Cada domingo venimos temprano para acomodar todo para la misa y apenas entramos vimos una parte del sagrario que estaba sobre el altar. El resto del sagrario estaba tirado en la puerta del baño”, detalló el mencionado portal.

Entre los bienes sustraídos indicaron que falta un parlante utilizado en procesiones, herramientas de mantenimiento, micrófonos, cables, un espejo y distintos utensilios domésticos. Además del listado detallado, los delincuentes se llevaron una botella de vino de misa y productos comestibles como golosinas y gaseosas que habían quedado de la última celebración. Según los testimonios recabados, no se llevaron elementos estrictamente religiosos como cálices o utensilios consagrados. “No se llevaron el cáliz u otras cosas de la liturgia porque los iba a delatar cuando buscaran venderlo”, contó la encargada.

Los delincuentes entraron por el baño y forzaron la puerta de la sacristía (Foto: Carlos Paz Vivo)

De acuerdo con lo señalado por El Doce, los delincuentes accedieron también al mamógrafo del hospital municipal, ubicado en un edificio contiguo, y sustrajeron cables vitales para el funcionamiento del equipamiento.

Los responsables del templo expresaron su decepción y pidieron la colaboración a los vecinos de Malagueño para que aporten cualquier dato relevante o ayuden a identificar los objetos sustraídos.

Le robaron a una mujer mientras rezaba

Un robo ocurrido dentro de la parroquia San Pablo Apóstol, en el barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe, quedó registrado por las cámaras de seguridad e impactó a la comunidad local. El hecho se produjo minutos antes de las 19 horas, cuando una mujer fue abordada por una pareja de ladrones mientras rezaba arrodillada en una de las filas del templo, según relató el medio Aire Digital.

Las imágenes muestraron la secuencia completa. Ambos ingresaron a la parroquia disimulando su accionar, se sentaron detrás de la víctima e intentaron pasar inadvertidos, fingiendo ser fieles. Primero, el hombre tomó uno de los cuadernos usualmente presentes sobre las sillas, lo hojeó brevemente y luego se lo entregó a su compañera.

Los delincuentes simularon ser fieles (Captura de video)

Mientras aparentaban rezar, la pareja intercambiaba palabras en voz baja, aguardando el momento para actuar. Segundos más tarde, el hombre extendió el brazo y, con movimientos rápidos y discretos, tomó un porta tarjetas apoyado cerca de la mujer. Sin llamar la atención, los dos individuos se levantaron del banco. Antes de abandonar el lugar, se persignaron y el hombre, además, se acercó a una mesa donde tomó una hostia.

La mujer afectada era una vecina del barrio que concurre habitualmente a la parroquia para participar de la misa y el momento de oración. En diálogo con Aire Digital, relató que la puerta de la iglesia se mantiene usualmente cerrada durante la oración.

“Voy todos los martes de 18 a 19. Estos dos entraron minutos antes de las 19. Estaba por empezar la misa y ellos entraron antes”, explicó. La víctima notó la falta del porta tarjetas recién al volver a su auto. “Pensé que me había olvidado las tarjetas en la parroquia. Les pedí las cámaras, y en los cuatro videos se ve a los que me robaron”, sostuvo.

En el porta tarjetas robado se encontraba toda la documentación personal de la víctima: su DNI, el carnet de conducir y otros documentos necesarios.