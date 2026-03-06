Crimen y Justicia

Por el ataque a tiros a un supermercado de Rosraio, imputaron a los cuatro implicados

Son tres hombres acusados con prisión preventiva y una mujer que quedó en libertad. Las acusaciones involucram también otros hechos

Guardar
Los cuatro acusados por el
Los cuatro acusados por el ataque a un supermercado en Rosario fueron imputados el pasado miércoles en el Centro de Justicia Penal de esa ciudad

Cuatro personas fueron imputadas este último miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario por el ataque a tiros registrado en la cochera de un supermercado de una reconocida cadena, ubicado en la intersección de Chacabuco y Ocampo.

El episodio que desencadenó la investigación tuvo lugar el pasado 22 de febrero, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta abrieron fuego frente a clientes que ingresaban al comercio.

Para la Fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, Paula Barros, durante la audiencia de imputación, los acusados fueron presentados ante el juez Bilbao Benítez.

Tras escuchar la exposición fiscal, el magistrado dispuso prisión preventiva efectiva para los tres hombres: Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, alias “Colombianito”, S. L. y U. S. En el caso de Y. S., el juez ordenó una medida restrictiva no privativa de la libertad.

Según informó el portal Rosario3, la investigación sostiene que Acevedo Figueroa, de nacionalidad colombiana, fue el instigador principal de los hechos. En la audiencia se detalló que el acusado había sido deportado el 3 de agosto de 2024 tras cumplir una condena de cuatro años de prisión, pero regresó al país de manera irregular.

De acuerdo con la Fiscalía, junto a otra persona, planificó y dirigió la ejecución de los ataques, definiendo blancos, horarios y modalidades. El objetivo, según la acusación, era que los episodios tuvieran amplia repercusión pública.

La fachada del supermercado en
La fachada del supermercado en Rosario donde un hombre resultó baleado tras un ataque y se encontró una nota mafiosa (Google Maps)

Uno de los elementos centrales de la causa es la modalidad sistemática de los ataques. El 22 de febrero, poco después de las 15 horas, S. L. realizó tareas de inteligencia en inmediaciones de Ocampo al 100, utilizando una motocicleta Guerrero Trip 110 cc de su propiedad y acompañado por Y. S.. Posteriormente, cerca de las 16.30, ambos regresaron al lugar tras retirar la chapa patente del vehículo.

En ese momento, un acompañante descendió y disparó al menos nueve veces con una pistola calibre 9 milímetros hacia el interior del supermercado. Los disparos alcanzaron la zona de estacionamiento y uno de ellos hirió a un cliente. Antes de retirarse, los agresores dejaron una nota intimidatoria.

La secuencia de violencia continuó dos días después. El 24 de febrero, a las 20.40, dos personas no identificadas abrieron fuego contra una camioneta Fiat Strada, estacionada en Zelaya al 1300. En este ataque, se efectuaron 13 disparos y se colocó una nota en el parabrisas del vehículo antes de abandonar la escena.

Esa misma noche, a las 22.55, se produjo un nuevo ataque en Felipe Moré al 3200. En esta ocasión, dos personas en motocicleta dispararon al menos dos veces con una pistola calibre 11.25 contra el frente de un local comercial. Como en los casos anteriores, los agresores dejaron un mensaje escrito en el lugar.

El ciclo de episodios atribuidos a la banda culminó en la medianoche del 25 de febrero, en Gutenberg al 1700. Tres personas, que se movilizaban en dos motocicletas, dispararon contra un comercio utilizando una pistola calibre 11.25. Tras el ataque, abandonaron una nota intimidatoria y se retiraron rápidamente.

Las evidencias recolectadas durante los operativos permitieron vincular a los detenidos con los distintos hechos. En particular, la Fiscalía imputó a Acevedo Figueroa por el rol de instigador, mientras que Sergio L. y Yamila S. fueron señalados como coautores. Por su parte, Uriel S. enfrenta cargos por encubrimiento.

Además de los ataques, a Acevedo Figueroa se le atribuyó la tenencia ilegítima de armas de fuego de guerra. En un domicilio de Oliden al 4200, identificado por los investigadores como punto de resguardo, se secuestró una pistola Taurus calibre .40 con numeración suprimida, una pistola Glock calibre 9 milímetros, cargadores y municiones de distintos calibres. También se lo acusa de haber adquirido o recibido la pistola Taurus con la numeración borrada.

La decisión judicial dispuso que los tres hombres permanezcan detenidos bajo prisión preventiva durante el plazo establecido por la ley, mientras que la única mujer imputada deberá cumplir una medida restrictiva no privativa de la libertad, bajo supervisión y cumplimiento de determinadas condiciones.

Temas Relacionados

imputaciónacusadosataquesupermercadoRosario

Últimas Noticias

Persecución policial en La Plata: robaron un auto y fueron capturados tras chocar contra otro vehículo

Los sospechosos tenían antecedentes penales, llevaban herramientas, dinero y una patente falsa en un auto con pedido de secuestro desde 2015

Persecución policial en La Plata:

Dos cuidacoches mataron a puñaladas a un joven en situación de calle en Rosario y fueron condenados

El crimen de Paulo Eliel Sánchez ocurrió el 6 de octubre de 2022 en medio de una pelea en una fuente seca de la Plaza Almirante Brown

Dos cuidacoches mataron a puñaladas

Robaron en una iglesia de La Plata: se llevaron $500 mil y hasta un paquete de yerba

Ocurrió en la parroquia ubicada en la calle 44 entre 29 y 30. Hay muchos daños materiales

Robaron en una iglesia de

Condenaron al hombre que mató de un tiro a su pareja, la metió en una camioneta y se sentó a tomar whisky

Se trata de Adrián Pérez Tica, quien permanecía detenido en el penal de Bouwer. El crimen de la mujer ocurrió en la vivienda de la pareja en abril de 2025

Condenaron al hombre que mató

Intentó robar una camioneta en Neuquén, se quedó dormido en el asiento del conductor y fue detenido

Ocurrió en el barrio Belén de la capital provincial. Fue descubierto por la dueña del vehículo cuando salió a llevar a su hija a la escuela

Intentó robar una camioneta en
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 18° en

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: Israel lanzó ataques

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto

Donald Trump dijo que Zelensky debería “llegar a un acuerdo” con Rusia para finalizar la guerra en Ucrania

Estados Unidos anunció la destrucción de un buque de guerra iraní similar a un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial

Donald Trump calificó como una “pérdida de tiempo” el envío de tropas a Irán tras la advertencia del régimen

Murió uno de los seis detenidos por el régimen cubano tras la interceptación de la lancha de Florida en aguas territoriales