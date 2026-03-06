Por el ataque a tiros a un supermercado de Rosraio, imputaron a los cuatro implicados

Los cuatro acusados por el ataque a un supermercado en Rosario fueron imputados el pasado miércoles en el Centro de Justicia Penal de esa ciudad

Cuatro personas fueron imputadas este último miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario por el ataque a tiros registrado en la cochera de un supermercado de una reconocida cadena, ubicado en la intersección de Chacabuco y Ocampo.

El episodio que desencadenó la investigación tuvo lugar el pasado 22 de febrero, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta abrieron fuego frente a clientes que ingresaban al comercio.

Para la Fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, Paula Barros, durante la audiencia de imputación, los acusados fueron presentados ante el juez Bilbao Benítez.

Tras escuchar la exposición fiscal, el magistrado dispuso prisión preventiva efectiva para los tres hombres: Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, alias “Colombianito”, S. L. y U. S. En el caso de Y. S., el juez ordenó una medida restrictiva no privativa de la libertad.

Según informó el portal Rosario3, la investigación sostiene que Acevedo Figueroa, de nacionalidad colombiana, fue el instigador principal de los hechos. En la audiencia se detalló que el acusado había sido deportado el 3 de agosto de 2024 tras cumplir una condena de cuatro años de prisión, pero regresó al país de manera irregular.

De acuerdo con la Fiscalía, junto a otra persona, planificó y dirigió la ejecución de los ataques, definiendo blancos, horarios y modalidades. El objetivo, según la acusación, era que los episodios tuvieran amplia repercusión pública.

La fachada del supermercado en Rosario donde un hombre resultó baleado tras un ataque y se encontró una nota mafiosa (Google Maps)

Uno de los elementos centrales de la causa es la modalidad sistemática de los ataques. El 22 de febrero, poco después de las 15 horas, S. L. realizó tareas de inteligencia en inmediaciones de Ocampo al 100, utilizando una motocicleta Guerrero Trip 110 cc de su propiedad y acompañado por Y. S.. Posteriormente, cerca de las 16.30, ambos regresaron al lugar tras retirar la chapa patente del vehículo.

En ese momento, un acompañante descendió y disparó al menos nueve veces con una pistola calibre 9 milímetros hacia el interior del supermercado. Los disparos alcanzaron la zona de estacionamiento y uno de ellos hirió a un cliente. Antes de retirarse, los agresores dejaron una nota intimidatoria.

La secuencia de violencia continuó dos días después. El 24 de febrero, a las 20.40, dos personas no identificadas abrieron fuego contra una camioneta Fiat Strada, estacionada en Zelaya al 1300. En este ataque, se efectuaron 13 disparos y se colocó una nota en el parabrisas del vehículo antes de abandonar la escena.

Esa misma noche, a las 22.55, se produjo un nuevo ataque en Felipe Moré al 3200. En esta ocasión, dos personas en motocicleta dispararon al menos dos veces con una pistola calibre 11.25 contra el frente de un local comercial. Como en los casos anteriores, los agresores dejaron un mensaje escrito en el lugar.

El ciclo de episodios atribuidos a la banda culminó en la medianoche del 25 de febrero, en Gutenberg al 1700. Tres personas, que se movilizaban en dos motocicletas, dispararon contra un comercio utilizando una pistola calibre 11.25. Tras el ataque, abandonaron una nota intimidatoria y se retiraron rápidamente.

Las evidencias recolectadas durante los operativos permitieron vincular a los detenidos con los distintos hechos. En particular, la Fiscalía imputó a Acevedo Figueroa por el rol de instigador, mientras que Sergio L. y Yamila S. fueron señalados como coautores. Por su parte, Uriel S. enfrenta cargos por encubrimiento.

Además de los ataques, a Acevedo Figueroa se le atribuyó la tenencia ilegítima de armas de fuego de guerra. En un domicilio de Oliden al 4200, identificado por los investigadores como punto de resguardo, se secuestró una pistola Taurus calibre .40 con numeración suprimida, una pistola Glock calibre 9 milímetros, cargadores y municiones de distintos calibres. También se lo acusa de haber adquirido o recibido la pistola Taurus con la numeración borrada.

La decisión judicial dispuso que los tres hombres permanezcan detenidos bajo prisión preventiva durante el plazo establecido por la ley, mientras que la única mujer imputada deberá cumplir una medida restrictiva no privativa de la libertad, bajo supervisión y cumplimiento de determinadas condiciones.