Detuvieron a una mujer por su participación en el ataque a tiros a un supermercado en Rosario

Agentes de seguridad realizan un allanamiento en una vivienda de Rosario, donde fue detenida una mujer presuntamente implicada en el atentado a un supermercado. (Rosario3)

Una serie de allanamientos simultáneos en el sudoeste de Rosario culminó este martes con la detención de una mujer, señalada en una causa por intimidación pública y lesiones con arma de fuego, iniciada a raíz del ataque a tiros a un supermercado a finales de febrero.

La investigación, encabezada por la fiscal Marisol Barros de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se centra en un violento episodio, que dejó como saldo una persona herida y profundizó la preocupación por la seguridad en esa zona de la ciudad.

Como parte de la investigación, las autoridades identificaron a Y. E. S., de 26 años, quien habría cumplido funciones de vigilancia en el hecho investigado. De acuerdo con fuentes del MPA, la mujer será imputada en los próximos días por su posible vínculo con el ataque, que ya tiene a dos hombres bajo arresto desde las primeras etapas de la pesquisa.

Durante los operativos, que se desplegaron en tres viviendas ubicadas en un pasillo de Avellaneda al 4700, los efectivos secuestraron elementos considerados relevantes para la causa.

Entre los objetos incautados se cuentan cinco teléfonos celulares, dos documentos nacionales de identidad, diversas prendas de vestir y calzado, una mochila con documentación, dinero en efectivo y una motocicleta Keller 110 cc. Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía y será sometido a peritajes para determinar su eventual relación con el ataque armado.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la orden para los allanamientos fue emitida por el juez Alejandro Negroni a solicitud de la fiscal Barros, en el marco de la investigación orientada a esclarecer la mecánica del hecho y la participación de cada uno de los implicados.

La balacera sucedió el 22 de febrero en las inmediaciones de Ocampo y Chacabuco, en el ingreso al estacionamiento de un supermercado de una reconocida cadena.

En consecuencia, un individuo resultó herido por disparos de arma de fuego cuando se encontraba en el estacionamiento del lugar. La respuesta de las autoridades incluyó la recolección de pruebas y testimonios que, semanas después, permitieron avanzar en la identificación de presuntos responsables.

La fachada del supermercado en Rosario donde un hombre resultó baleado tras un ataque y se encontró una nota mafiosa (Google Maps)

La investigación de la UVAL se apoya en el análisis de cámaras de seguridad, peritajes balísticos y testimonios recogidos en la escena. Los pesquisas consideran que el ataque podría estar vinculado a disputas previas, aunque por el momento la causa está caratulada como intimidación pública y lesiones con arma de fuego, sin descartar otras hipótesis conforme avance la recolección de pruebas.

Por esto mismo, la fiscal sostiene que el cliente herido fue una víctima circunstancial de un episodio que tenía como objetivo instalar un mensaje y no necesariamente causar muertes directas. El trabajo ahora se centra ahora en determinar la cadena de mando y el grado de planificación detrás de la secuencia de ataques, así como el vínculo entre los distintos hechos ocurridos en Rosario en las últimas semanas.

La causa tuvo otra actualización durante el fin de semana, cuando la Policía logró detener a uno de los sospechosos del ataque. Se tata de S. L., señalado como el conductor de la motocicleta desde la cual se efectuaron los disparos.

El arresto se concretó en la vía pública, donde S. L. se encontraba acompañado por otro hombre, quien fue demorado pero no formalmente detenido.